“La ciencia está hecha por mujeres, aunque a los puestos de dirección no acaban llegando”

Una reivindicación de la ciencia desde la ciencia, con especial atención al papel de las mujeres. Dos de las principales investigadores del país, Margarita del Val, bióloga del Centro de Biología Molecular Severa Ochoa del CSIC, y María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), han reivindicado el papel de la ciencia y la investigación en la sociedad, especialmente tras la crisis del coronavirus, durante la mesa sobre Ciencia del festival por el X Aniversario de elDiario.es.

Una ciencia, han destacado las investigadores, que en este país se realiza sobre todo por mujeres, aunque en ocasiones esto no se acabe de trasladar a los puestos de mando y, por tanto, no tenga tanta visibilidad. “Se desconoce bastante que en muchas carreras científicas, todas las de Biomedicina al menos, la mayor parte son mujeres. En el CNIO hay un 70% de mujeres”, ha reivindicado Blasco. “La ciencia está hecha por mujeres, aunque a los puestos de dirección no acaben llegando”, ha añadido.

Las dos científicas han valorado el momento positivo que vive el sector, aunque haya sido a costa de una pandemia mundial. “Ha quedado demostrado el poder de la ciencia. Ante una circunstancia que ha afectado a los países, la ciencia ha acudido al rescate”, ha valorado Blasco.

Del Val, que se erigió en uno de los referentes sociales sobre todo en las primeras etapas de la crisis del coronavirus, ha destacado que la rapidez con la que se consiguió desarrollar las vacunas contra la COVID se debe a que buena parte del camino estaba andado previamente y a que por primera vez ha habido una respuesta global a un problema que afectaba a todos los países. “Es el primer ejemplo en la historia de la humanidad en la que muchos gobiernos se han coordinado para poner la financiación necesaria para sacar las vacunas”, ha valorado. “Espero que se haya visto el poder de la ciencia, un mecanismo global, coordinado, que puede dar respuestas globales”. Pero no de cualquier manera, no a impulsos o golpes de urgencia. “Eso no se compra con dinero, hay que construirlo”, ha advertido.

Toda esta situación le ha dado pie para criticar políticas pasadas en España. “Eso en España ha sido precario, la ciencia ha sido considerado un lujo, se ha subvencionado así y cuando esto pasa y llega una crisis es lo primero que se corta”, ha lamentado. Y así la ciencia no progresa: “Hace falta un tiempo de estabilidad para mantener un cuerpo investigador sólido, no personas luchando contra los elementos, sino tener un suelo que no se mueva, que contacte con el sector farmacéutico, con los hospitales, que podamos reaccionar ante una epidemia”.

Las vacunas contra el coronavirus, han recordado las científicas, fueron posibles porque la tecnología del ARN mensajero en la que se han basado estaba desarrollada, no hubo que empezar de cero. “BioNTech [una de las empresas que acabó desarrollando una vacuna contra la COVID] estaba desarrollando vacunas contra el cáncer con la misma tecnología”, ha explicado Blasco. Y este camino promete más avances en otros campos.

“En teoría podemos utilizar ese mismo gen para que el sistema inmunológico desarrolle células y podamos acabar con el cáncer a través de vacunas también”, ha augurado.

Unos avances, y una mentalidad que ha traído la pandemia de alerta ante los virus, que ha ayudado también a combatir mejor otras situaciones posteriores, como la de la viruela del mono de las últimas semanas, tanto desde la ciencia como desde la población, que tiene otra mentalidad, han valorado las científicas.

“Las vacunas son muy buenas, la situación es muy distinta y la sociedad ha reaccionado de manera distinta. Las personas en riesgo de monkeypox sabían los riesgos, se han vacunado y han aplanado la curva y eso es importante. Ese conocimiento ha quedado”, ha destacado.