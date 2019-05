Concentración feminista por la muerte de Verónica: "Si hubiera sido un hombre, todo el mundo lo habría aplaudido por el vídeo"

Raquel tiene 19 años y ha decidido unirse al homenaje por Verónica, la mujer de 32 años que se suicidó el pasado sábado tras difundirse un vídeo sexual entre sus compañeros de trabajo en la empresa Iveco: "No admitimos que la vida sexual de las mujeres sea el porno de otras personas y que se utilice como arma para coaccionarlas hasta llegar a un caso como este, de acoso, que ha terminado en tragedia por complicidad de muchos".

La concentración, convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, se ha celebrado en la Plaza de los Cubos de la capital. En ella se ha pedido la libertad sexual de las mujeres y el fin del acoso laboral. Tras la lectura del manifiesto, en el que se ha incidido en que éste no es un caso aislado y se ha criticado la manera "inoperante" en que el acoso sexual se trata en el Código Penal, se ha guardado un minuto de silencio por Verónica.

Pasado ese tiempo, el silencio ha quedado roto por los gritos. Los de los asistentes coreando sus protestas con mensajes como: "Mi cuerpo, mi vida, no es tu pornografía"; "no es un caso aislado, se llama patriarcado"; "no se ha suicidado, la han asesinado" o "ni una menos, vivas nos queremos".

"Estamos reivindicando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres". Elena de León, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid, ha lamentado que "existe un déficit de las políticas estatales y regionales a este respecto".

"Queremos que las autoridades tomen cartas en el asunto y nos den una respuesta", clama Susana, otra de las asistentes a la concentración, que asegura que "hace falta una política educacional importante".

Entre las convocadas ha destacado la certeza de que aún queda mucho por hacer para que no se den más casos como este. También han insistido en que "la sociedad todavía es machista", porque si Verónica hubiera sido un hombre, probablemente la historia habría tenido otro final: "todo el mundo lo habría aplaudido por el vídeo", ha pronosticado la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid.