Entre 32 y 35 millones de personas. Es la horquilla que va del 70% al 75% de la población española y el objetivo que Fernando Simón marcó como "ideal" en términos de cobertura de vacunación contra la COVID-19. Se trata de una estimación basada no solo en el porcentaje de gente que se necesita que esté inmunizada para poner fin a la pandemia, que se sitúa más bien en un 66%, sino también en la efectividad que están prometiendo las farmacéuticas –las vacunas de Pfizer y Moderna, por ejemplo, no funcionarían en una de cada veinte personas a las que se la pongan– y en la cantidad de gente que ya ha pasado la enfermedad y en teoría tiene cierta protección –durante la primavera, el 5%, según el estudio de seroprevalencia-. Y se planteaba como eso, algo "ideal" y a largo plazo. En realidad, Salvador Illa se pone como "horizonte" mayo, cuando espera que la vacuna haya llegado a una cantidad menor, 10 millones de personas, y con ello se haya alcanzado ya un control no total pero bastante relevante de la crisis. Las primeras dosis las calcula para enero, después de la luz verde de la Agencia Europea del Medicamento, pero serán menos.

