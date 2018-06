Suspendido temporalmente el juicio de los bebés robados por un ingreso hospitalario del doctor Vela

La presidenta del tribunal ha suspendido temporalmente la segunda vista del primer juicio por bebés robados que se celebra en nuestro país. El acusado, el ginecólogo Eduardo Vela, no se ha presentado. Según informan fuentes judiciales, su abogado ha presentado a la jueza un pantallazo de un informe médico que recoge un ingreso hospitalario del acusado. La presidenta del tribunal ha dado de plazo al letrado hasta las doce y media para que le facilite el documento médico original.

La Audiencia Provincial de Madrid tiene que determinar si el 6 de junio de 1969 este doctor regaló una niña recién nacida a la familia que crió a Inés Madrigal. La defensa de Vela ha intentado en reiteradas ocasiones que su cliente no compareciese argumentando su avanzada edad, tiene más de 80 años. Lo intentaron días antes de su declaración. La presidenta del tribunal no aceptó esta petición y finalmente el ginecólogo tuvo que declarar este martes. Respondió de forma dubitativa a las partes y a la Fiscalía. "No sé, no recuerdo" o "no puedo decirle" han sido las contestaciones más reiteradas durante el interrogatorio.

Al terminar la primera jornada del juicio, el abogado del médico volvió a preguntar a las juezas de la Audiencia sobre la necesidad de que Vela estuviese presente en el resto del procedimiento, la presidenta del tribunal mantuvo su postura: el ginecólogo tendría que acudir este miércoles.Finalmente, han suspendido de forma temporal la vista de hoy, a la espera de que las magistradas decidan su aplazan la fecha.

Declaración de Vela

A preguntas de la Fiscalía, Vela ha asegurado desconocer qué sucedía cuándo un niño fallecía en el hospital en el que trabajó, así como el número de personas que trabajaban en la clínica el año en el que nació Madrigal, dónde se guardaban los registros de nacimientos, quién elaboraba ese libro de registros o quién comprobaba si los certificados que se incluían eran correctos.

Sin embargo, sí que ha sido capaz de reconocer que la letra del parte de nacimiento de Madrigal no era suya. En ese momento la Fiscalía le ha recordado que en el proceso de instrucción Vela sí que advirtió que esa era su grafía y su firma. "El documento que yo le he mostrado es un documento que certifica que usted atendió en 1969 en el parto a una señora que tuvo una niña. Con el tiempo se averiguó que todo era falso, que esa niña no era hija de esos padres. ¿Le suena?", ha insistido la representante del Ministerio Público. "No le suena nada", ha concluido sobre este tema.

"No recuerdo más que el tema médico", ha añadido también sobre la gestión de la clínica. En su relato ha asegurado que solo atendió los partos de sus clientes y que tanto él como las matronas eran los encargados de elaborar los certificados de estos nacimientos.

Preguntado sobre si ha rellenado documentación médica relativa a temas en los que no haya intervenido: "No lo sé, pero creo que no", ha asegurado.

La acusación solicita trece años de cárcel contra el profesional sanitario. Por su parte, el Ministerio Público pide una pena de once años de cárcel por un delito de suposición de parto y otro de detención ilegal siendo la víctima menor de edad. La defensa del ginecólogo requiere la absolución de su cliente.