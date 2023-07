El obispo de Barbastro arrebata al Opus Dei el control de Torreciudad, el santuario soñado por Escrivá de Balaguer

Es un símbolo para el Opus Dei, la niña de los ojos de Escrivá de Balaguer. Cuando tenía dos años, Escrivá fue llevado por sus padres a la ermita de Torreciudad para agradecer la curación de una grave enfermedad. Esa visita determinó de alguna manera para el fundador de la Obra que aquel lugar debía ser suyo. El 7 de julio 1975, dos semanas después de su muerte, abría las puertas un nuevo santuario gestionado por el Opus. Hasta ahora.

El santuario mariano de Torreciudad, situado en la provincia de Huesca y emblema de la Obra, será regido, a partir del 1 de septiembre próximo, por el sacerdote diocesano José Mairal Villellas, vicario judicial de la diócesis de Barbastro-Monzón. Es la primera vez que es el obispo diocesano el que elige al rector del santuario, y no el prelado del Opus Dei.

Una decisión que se toma en mitad del proceso en el que está inmersa la Obra, y que ha sido discutida por su entorno, que apela a la falta de legitimidad del prelado para tomar decisiones en un santuario que está encomendado al Opus. La respuesta del obispo, Ángel Pérez Pueyo, ha sido contundente: “Corresponde al obispo diocesano, oídos los órganos consultivos debidamente constituidos, el gobierno de la Diócesis”.

En concreto, añade, el canon 557 del Código de Derecho establece que “corresponde al Obispo diocesano el nombramiento del rector y de los sacerdotes dedicados a una iglesia o un santuario, lo mismo que los sacerdotes de los institutos religiosos que sirven a las parroquias”.

Situación canónica “irregular”

Más aún: “En el caso de Torreciudad –subraya la nota– y en orden a regularizar su situación canónica con la diócesis, se expuso a la Prelatura la pertinencia de que propusiera a este Obispado una terna de sacerdotes para efectuar ese nombramiento de rector”.

“Con el paso de los meses, y al no recibir esa terna tras varios requerimientos, se ha optado por el nombramiento de José Mairal, párroco de Bolturina-Ubiergo, a cuya parroquia pertenece la ermita-santuario de Torreciudad”, concluye el comunicado, que recuerda que el objetivo es “conformar unas estructuras operativas que ayuden a lograr la convergencia y deseada comunión, compartiendo el Proyecto Diocesano Mariano de Evangelización y siempre al servicio de la atención pastoral de todos los fieles de Barbastro-Monzón”.

El nombramiento de Vilellas, que hará equipo con otros tres sacerdotes, busca el “cuidado pastoral y ministerial” del santuario “hasta que se regularice la situación canónica existente entre ambas instituciones”. Y es que, detrás de la decisión están, según las fuentes consultadas por elDiario.es, la pugna sobre la propiedad de la talla de la Virgen (que data, al menos, de 1084), que pertenece a la diócesis aunque ha sido cedida al santuario (junto a la ermita original, sobre la que se construyó el monumental centro gestionado por la Obra) y, en el fondo, la titularidad del mismo. Hasta la fecha, el nombramiento del rector de Torreciudad siempre había corrido a cargo del prelado del Opus Dei.

Sin embargo, tras la publicación de 'Ad Charisma Tuendum' y la celebración de un congreso extraordinario en el Opus Dei (cuyos resultados no se han dado a conocer) para modificar sus estatutos, la situación ha cambiado para la Obra, que ha pasado a pertenecer al dicasterio del Clero y cuya existencia como prelatura personal corre cierto peligro. Sin duda, la irregular “situación canónica” de la Obra, y de su relación con las diócesis, tiene que ver, y mucho, con esta decisión. ¿Podrá el Opus aceptar esa “convergencia y deseada comunión”, también, para Torreciudad? ¿O se arriesgará a perder la 'joya de la Corona'?

