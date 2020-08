Sanidad registra 7.229 casos de coronavirus, la mayoría en Madrid y Catalunya

El Ministerio de Sanidad ha registrado 7.229 contagios de coronavirus, de los que 3.594 se han diagnosticado en el último día. En total, desde el inicio de la pandemia, se han infectado 419.849 personas confirmadas por test. Madrid y Catalunya acumulan casi la mitad de los casos. La primera de ellas suma este miércoles 2.214 (1.513 detectados entre ayer y hoy) y la segunda, 1.267 y 165.

La tercera comunidad con más casos es Andalucía, que ha notificado 841 –de ellos, 370 se han reportado en las últimas 24 horas; seguida de Baleares, con 336 y cero, respectivamente.







Continúan al alza las hospitalizaciones. En la última semana se han dado 1.514. Madrid sigue siendo una jornada más la comunidad que acumula más de ellas (502). La sigue Andalucía (202), Castilla y León (117) y la Comunitat Valenciana (101). El resto de regiones ha contabilizado menos de cien casos, aunque todas registran al menos uno.

Además, los ingresos en UCI durante los últimos siete días han superado el centenar. Ha habido 102, distribuidos por toda España, menos Asturias y la ciudad autónoma de Ceuta. Canarias vuelve a ser la primera (16). Superan también o igualan la decena de pacientes en cuidados intensivos Madrid (13), Andalucía (11) y Castilla y León (diez).

Respecto a los fallecidos, las autoridades sanitarias han añadido 47 al balance total, lo que sube la cifra desde marzo a 28.971. De ellos, 129 han muerto en la última semana.

Huelga general de Educación por las condiciones del inicio del curso

Este miércoles el Sindicato de Estudiantes ha anunciado huelga general de Educación para los días 16,17 y 18 de septiembre en toda España. En Canarias, los estudiantes se han desvinculado de esta convocatoria.

"No es el momento, ni la vía", ha dicho la Unión de Estudiantes de Canarias (UDECA). Los estudiantes piden que la Consejería de Educación de Canarias escuche sus propuestas, entre las que defienden la semipresencialidad en los cursos superiores tales como Bachillerato o FP, o incluso 4º de ESO. La presidenta de esta asociación en las Islas, Carla Sosa, señala que en los ciclos formativos hay estudiantes que no pueden pasarse al horario de tarde si han elegido el de mañana o viceversa por diversas cuestiones. Para evitar estas situaciones, cree que lo mejor sería por apostar por clases digitales combinadas con la presencialidad en determinados momentos.

En Madrid, los principales sindicatos de enseñanza mantienen la huelga del profesorado planteada para el inicio del curso. Aunque con cambios. Los organismos sociales trasladan las movilizaciones para el 22 y 23 de septiembre tras analizar el plan de vuelta al cole presentado por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso este martes. Las razones: la limitación de la presencialidad en los cursos de secundaria (de 3º de la ESO en adelante) y la falta de profesionales sanitarios que solo se incrementará en 150 enfermeros para más de 1.800 centros.

También en Madrid, el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha asegurado que la situación epidemiológica en la Comunidad es de "cierta estabilidad" y que está "controlada": "Aunque a nadie se le escapa que estamos peor que hace una semana, creo que no es bueno que exageremos, que generemos un estado de alarma innecesario". También ha pedido que no se "alarme" a los ciudadanos ni se "exageren" las cifras porque la situación en los hospitales es de "tranquilidad". Mientras tanto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida recomendaba a los vecinos de los distritos más afectados no salir de casa.