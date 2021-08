Suben a 8.832 los muertos por covid-19 en Honduras y contagios a 335.398

Tegucigalpa, 27 ago (EFE).- La cifra de muertos por covid-19 en Honduras subió este viernes a 8.832 y la de contagios a 335.398 desde marzo de 2020, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

En su informe diario, el organismo indicó que han sido confirmados 30 nuevos fallecimientos, con los que ya suman 8.832 en casi 18 meses de pandemia.

Para diagnosticar los nuevos casos de contagios, el Laboratorio Nacional de Virología procesó 4.184 pruebas, de las que 1.508 resultaron positivas, que dejaron la estadística en 335.398.

Honduras también registró hoy 1.368 personas hospitalizadas a causa de la covid-19, de las que 746 presentan una condición estable, 558 están graves y 82 en unidades de cuidados intensivos, subraya el informe del Sinager.

Se suman 200 nuevos pacientes recuperados, con los que ya son 106.597 los que se han salvado de morir por la misma enfermedad.

El país centroamericano ha seguido recibiendo esta semana vacunas anticovid, entre compradas y donadas a través del mecanismo Covax que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las autoridades sanitarias continúan haciendo llamamientos a la población que no se ha vacunado, algunos porque no quieren ser inmunizados, a que lo hagan para frenar la propagación de la pandemia y no sigan poniendo en riesgo su vida y la de otras personas.

Entre las personas que no quieren vacunarse figuran mujeres embarazadas, de las que hay quienes dicen no hacerlo por miedo, pese a que fuentes médicas y privadas a diario explican que no corren ningún riesgo, pero que sí están expuestas a morir si no se inmunizan.

Las autoridades sanitarias prevén vacunar a más del 70 por ciento de los 9,5 millones de habitantes que tiene el país.

Hasta ahora han sido vacunados más de 3,5 millones de hondureños, en su mayoría con una sola dosis.

Los inoculados con las dos dosis rozan un millón, según el Sinager.