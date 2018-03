"No solo estoy aquí por las feministas. Es también por las mujeres no interesadas o las que no pueden venir"

Ángela tiene 36 años, es actriz y ha ido a la manifestación feminista de Madrid "para apoyar la lucha feminista, aunque me sale decir más la lucha de todas las mujeres. No solo estoy aquí por las mujeres feministas, es también por las mujeres que no están interesadas o que no pueden venir. Luchamos por cosas que son para todas, no solamente para las que estamos pidiéndolo".

En Barcelona, dos estudiantes juntas en la manifestación también comparten nombre y se llaman Meritxell: "Votamos en las aulas hacer huelga para demostrar la importancia de la mujer en la sociedad".

Vera, en Madrid, de 20 años y también estudiante: "He querido venir por todas esas mujeres que no han podido venir porque ya no están entre nosotras. Por todos los abusos que tenemos que sufrir diariamente, por no tener salarios dignos comparables a los de los hombres". Vera ha venido con sus amigas, lleva un cartel que llama a las mujeres a la resistencia y quiere denunciar el acoso que sufren por las calles: "Nos pasa a todas. Nos sueltan piropos, nos dicen cosas... por cómo te miran también."

Vera y sus compañeras en la manifestación del 8M en Madrid.

Paloma y Alba, madre e hija caminan juntas en Madrid: "Hemos venido para que participe en su primera manifestación. Para que conozca el movimiento feminista, y se manifieste libremente con amigas, sin coacciones y con diversión".

En la ciudad catalana, la familia Cánovas-Ferrer cuentan: "Los derechos de las mujeres son universales".

Rosalía, en Madrid: "El primer motivo es porque soy mujer, y luego porque gracias a estas manifestaciones y huelgas estamos consiguiendo que las jóvenes lo tenga mucho más fácil de lo que lo tuvimos nosotras".

Rosalía en la manifestación feminista del 8M en Madrid.

Amaya, de 41 años, ha venido con su hija: "Hay que enseñarle que hay que luchar por la igualdad, pero también por muchas más cosas", adelanta. Amaya no quiere "que violen a una mujer cada ocho horas, que maten 40 mujeres al año, que no ganemos lo mismo que los hombres por el mismo trabajo". Y resume: "No quiero que ser mujer implique tener menos derechos que ser hombre".