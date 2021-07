Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

09:39 h

El extesorero del PP Luis Bárcenas describió el pasado 16 de julio en la Audiencia Nacional su labor y la del fallecido Álvaro Lapuerta en la caja B del partido como de intermediarios entre los constructores que querían tener acceso a los ministros del ramo, principalmente Fomento y Medio Ambiente, a cambio de una cantidad de dinero negro para la contabilidad paralela de la formación, según aparece en el vídeo de la declaración, al que ha tenido acceso elDiario.es.

“Era un concepto de relaciones públicas. No sé si en el mundo del lobby en otros países donde está admitido legalmente cómo funcionan las cosas pero puede ser algo parecido a lo que hacíamos nosotros. Al final en ese mundo, conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo. Simplificando, y aunque no fuera nuestro planteamiento, eso vale dinero en cualquier sitio”, afirma Bárcenas a preguntas de la representante de la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane.

Escribe Pedro Águeda.