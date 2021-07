Markina-Xemein: de cero casos a mediados de julio a una incidencia de 5.000 tras las supuestas 'no fiestas' de El Carmen

En Markina-Xemein, localidad vizcaína de unos 5.000 habitantes, hasta el 14 de julio se habían registrado en toda la pandemia 548 casos positivos de COVID-19. Desde entonces, han aparecido 238 en apenas diez días. Los contagios se han multiplicado por 14 en un suspiro. ¿El motivo? Las supuestas no fiestas de El Carmen, en las que en realidad hubo numerosos actos, han supuesto un punto de inflexión hasta el punto de que la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en 14 días supera los 4.800, doce veces más que el umbral que ya se considera como alerta roja por alta transmisión comunitaria. Es el máximo de cualquier localidad en Euskadi y duplica los niveles que se alcanzaron en Hernani después de San Juan.

Hace no tanto y cuando la nueva ola ya estaba cogiendo fuerza, el 9 de julio, Markina-Xemein tenía el honor de ser uno de los pocos municipios en situación epidemiológica óptima y el único con la tasa a cero. En un año ordinario, tocarían fiestas de El Carmen. Pero a pesar de la máxima lanzada desde el Gobierno vasco de que "ni fiestas ni no fiestas", en alusión a esos programas supuestamente no festivos pero coincidentes en fecha y lugar con las celebraciones tradicionales, en la localidad abundaron los actos. Según ha ido publicando en Facebook el propio Ayuntamiento, en esa semana hubo desde kalejiras hasta conciertos pasando por bolos, mus, brisca, pelota o cesta punta.

En la Cadena Ser, el alcalde Luis Egurrola (del PNV) ha admitido el efecto de las fiestas. Y no solamente por los actos programados. "Son circunstancias varias que se juntan: buen tiempo, casos cero, el día de El Carmen, ... Todo el mundo tuvo su comida, su celebración. Pero hay formas y formas de hacerlo. Hubo un poquito... la cosa se fue un poco... La reflexión que tenemos que hacer es que la COVID-19 está aquí", explica el regidor. Preguntado por los datos, admite que son nefastos: "No es fácil, la verdad. Es una situación que no gusta. No queremos salir en los medios por esto".

Este martes se han realizado más de 200 pruebas diagnósticas de coronavirus en el pueblo. Es como si 16.000 bilbaínos fuesen de golpe a Basurto e hiciesen fila para hacerse una prueba en un día. Han tenido que llegar refuerzos. Osakidetza matiza que aquello no es un cribado masivo, sino simplemente el volumen natural de tantas personas sintomáticas y contactos estrechos fruto de una transmisión comunitaria desconocida. El lunes, según el alcalde, "el 90%" de los casos eran de jóvenes de 16 a 30 años. Este martes, en cambio, "la edad ha subido" porque hacen cola ya los amigos y padres de los primeros positivos. "Lo bueno es que nadie está hospitalizado", se consuela Egurrola, quien expresa un deseo en voz alta: "A ver si vamos bajando y nos pasa esta ola". "Salir a la calle estos últimos días... Las calles están bastante vacías. Todos necesitamos un 'kit kat', tener unas pequeñas vacaciones, una pequeña escapada", abunda.

