Euskadi ve un frenazo en los contagios pero la incidencia roza el tope de la pandemia y la variante delta se dispara un 45% en cinco días

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha querido lanzar este martes un cierto mensaje de optimismo sobre la evolución de la pandemia en Euskadi: "La curva de contagios parece disminuir su velocidad de crecimiento". Se apoya en que el número reproductivo ha bajado a 1,06, pero sigue indicando que cada caso multiplica el coronavirus en más de una persona. Por ello, con mayor o menor velocidad, ha concedido que "la tendencia sigue siendo al alza" y ha puesto sobre la mesa el dato de que en solamente un mes la tasa de incidencia "se ha multiplicado por ocho" y en una semana ha crecido casi 250 puntos. Está situada en 827 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días tras una jornada con 1.200 positivos y roza ya el máximo de toda la pandemia, de 845. El nivel de alerta roja por alta transmisión comunitaria es de 400, menos de la mitad de la incidencia actual.

Euskadi recupera el ritmo de vacunación de finales de junio y roza el 60% de la población con pauta completa

Saber más

Los últimos 1.200 casos se reparten en 683 en Bizkaia, 361 en Gipuzkoa y 121 en Álava. Por edades, Sagardui ha destacado que más de la mitad de todos ellos se dan entre jóvenes. La tasa en personas de 17 y 18 años está por encima de 5.000 puntos, lo que quiere decir que en 20 semanas habrían contraído el Sars-Cov-2 todos ellos o que en un mes se contagiaría la misma proporción que se ha dado en toda la población en 16 meses de pandemia. En este sentido, la variante delta continúa su crecimiento con un 45% más de casos en solamente cinco días. De 6.406 muestras confirmadas hasta el jueves se ha pasado a 9.325 este martes. A ellos se añaden diez casos de la variante beta (originaria de Sudáfrica) en el mismo período. La consejera ha explicado que tienen ya "cierta afluencia" de personas que conocen de su infección mediante los autotest que ya se venden en farmacias, aunque no ha precisado numéricamente su impacto en las cifras globales.

La subida "exponencial" de las últimas semanas se está "notando en el ámbito asistencial", en palabras de Sagardui. Son 268 las personas hospitalizadas, 209 en planta y 59 UCI. Son el 27,4% de las 215 camas totales habilitadas para casos críticos. Formalmente -ha remarcado la consejera- no se ha pasado del escenario 1 de 5 de capacidad de las UCI ni ha habido que paralizar aún actividad ordinaria no relacionada con la COVID-19. "La vacuna es eficaz. No hay duda de ello", subraya la titular de Salud, que ha emplazado a no atender las campañas negacionistas y ha pedido expresamente a las familias que vacunen a sus hijos de 12 a 18 años. En todo caso, Sagardui ha asegurado que la "menor" gravedad en los hospitales de los contagios de esta ola no indica que no haya consecuencias. Un tercio de los ingresados en lo que va de semana tiene menos de 40 años y en la UCI un quinto de los pacientes críticos es joven.

Sobre la campaña de vacunación, Sagardui ha informado de que llegarán esta semana 79.750 dosis de Pifizer y 14.400 de Moderna. Se espera como "buena noticia" un cargamento de 170.000 unidades de esta casa para agosto, a lo que se añade que ya está en trámite la ampliación de su uso a menores de 18 años, lo que acelerará la campaña porque hasta ahora solamente podían recibir Pfizer. Por otro lado, este fin de semana -salvo alrededor de 20 casos excepcionales- los 26.000 sexagenarios pendientes de la segunda dosis de AstraZeneca serán citados. Con ellos ya no se necesitarán más dosis de esta marca. El Ministerio de Sanidad ya ha diseñado un protocolo de devolución de los excedentes, que serán donados a países sin 'stock'.

"Hay jóvenes vascos que se están criminalizando a sí mismos"

Junto con Sagardui, ha comparecido ante los medios de comunicación el consejero-portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, quien ha enfatizado que no hay novedades respecto a la posibilidad de recuperar el toque de queda. En el caso vasco los tribunales lo han vetado al margen de un estado de alarma, a diferencia de en otras comunidades. Zupiria ha indicado que la mayoría de la sociedad está actuando con "responsabilidad" y "compromiso" a pesar de que no haya restricciones nocturnas como tales pero ha puesto el énfasis en las "excepciones" por muy "marginales" que sean.

Ha citado los botellones y algunos altercados violentos cuando se han intentado acotar y los ha calificado de "actuaciones incívicas que causan espanto y vergüenza ajena". "Las fuerzas de seguridad están haciendo frente a estos desórdenes de forma proporcional. Pero ha habido algunas acusaciones de criminalizar a la juventud. Lo que sí se puede constatar es que hay jóvenes vascos que se están criminalizando a sí mismos y no es admisible en una sociedad democrática", ha agregado Zupiria.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.