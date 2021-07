El Gobierno de Navarra pide a la Justicia que autorice la prórroga del toque de queda nocturno hasta el 2 de septiembre

El Gobierno de Navarra ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) una nueva orden foral para prorrogar las medidas actualmente en vigor para el control de la pandemia hasta el próximo 2 de septiembre, ya que la orden foral actual está vigente hasta el jueves 29 de julio, recoge Europa Press.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra autoriza el toque de queda para los fines de semana y días festivos

Saber más

Entre las medidas que el Ejecutivo busca prolongar, se encuentra el toque de queda autorizado por el Tribunal Superior entre la 1 y las 6 horas los fines de semana para los municipios en situación de riesgo extremo por la COVID-19, y los festivos y los días de fiestas suspendidas –incluidas las vísperas– independientemente de la situación de la localidad. La norma también limita las reuniones en espacios públicos a un máximo de 10 personas no convivientes, mientras se recomienda que no se supere este número en espacios privados ni que, en este ámbito, se rebasen las tres unidades convivenciales. Por otro lado, no se permite la celebración de pasacalles o kalejiras, la de las denominadas comidas populares y la de espectáculos taurinos en espacios no catalogados como plazas de toros.

El toque de queda entró en vigor durante la noche del viernes al sábado pasado, cuando, al tercer intento, el TSJN autorizó la medida tras considerarla "eficaz" para evitar la propagación del virus. La razón para ello fue que los botellones son entendidos como una "nueva forma de ocio" que sustituye a las fiestas patronales y fetivales suspendidos a raíz de la COVID-19. Por ello, los magistrados reiteraron que la medida, "pertinentemente acreditada mediante los informes a los que se ha aludido", demostraba "la imprescindibilidad de la medida propuesta". Además, afirmaron que no había una medida "menos limitativa" para evitar este tipo de interacción social. Asimismo, la sala consideró la medida "proporcionada" porque no afectaba a toda la población de la comunidad foral, ni tampoco limitaba la circulación nocturna durante toda la semana.

Durante el fin de semana pasado, 141 municipios de Navarra de un total de 272 se vieron afectados por la medida, que prohíbe la circulación en las localidades con una tasa de incidencia superior a los 250 casos a 14 días y los 150 casos a siete. El viernes pasado, los municipios con mayor tasa de incidencia eran Azuelo, Orbara y Lesaka, cuyas incidencias superaban los 10.000 casos.

El martes pasado, el TSJN impidió un segundo intento del Gobierno de Navarra para implantar un toque de queda –el primero fue en mayo, tras finalizar el estado de alarma, pero fue rechazado–. En esa solicitud, el ejecutivo quiso aplicar el toque de queda en las localidades más afectadas por el virus durante toda la semana. Sin embargo, la sala lo rechazó porque el ejecutivo no justificó debidamente la medida, ya que mostró los datos relativos "al aumento de contagios, a la situación hospitalaria y a la utilización de los servicios asistenciales de UCI y a la vacunación referidos a toda la Comunidad Autónoma", pero no concretó la lista de municipios que quedarían afectados ni sus tasas de contagios.