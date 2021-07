El Tribunal Superior de Justicia de Navarra autoriza el toque de queda para los fines de semana y días festivos

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha aceptado el toque de queda para los fines de semana y los días festivos que había planteado el Gobierno de María Chivite después de que este martes la sala rechazara aplicarlo durante todos los días en las localidades en "riesgo extremo". El toque de queda entrará en vigor este viernes a medianoche y se alargará hasta las 0.00 horas del 30 de julio, cuando se verá "cómo evoluciona".

La medida entrará en vigor esta medianoche para que desde este fin de semana los municipios en riesgo extremo, con una tasa de incidencia los últimos catorce días superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes o 150 casos en los últimos siete, vean limitada la circulación nocturna de 1.00 a 6.00 horas de la madrugada. Además, esta restricción será general cuando coincida con los días festivos de las localidades navarras –incluidas la vísperas–, independientemente de la incidencia de la COVID-19.

El @tsjn autoriza el toque de queda solicitado por el Gobierno de #Navarra entre la 1 y las 6 horas para los municipios en situación de riesgo extremo por la Covid-19 los fines de semana, en festivos y en las fechas en las que hubiera correspondido celebrar las fiestas patronales — Tribunal Superior Navarra (@tsjn) 23 de julio de 2021

Este martes, el TSJN rechazó el toque de queda solicitado por el Gobierno de Navarra que planteaba limitar la circulación de personas en horario nocturno, también de 1.00 a 6.00 de la madrugada, en los municipios que presentaran una tasa de incidencia en los últimos 14 días superior a los 250 casos o 150 en los últimos siete. La sala argumentó que el Ejecutivo no justificó debidamente la medida, ya que mostró los datos relativos "al aumento de contagios, a la situación hospitalaria y a la utilización de los servicios asistenciales de UCI y a la vacunación referidos a toda la Comunidad Autónoma", pero no concretó la lista de municipios que quedarían afectados ni sus tasas de contagios, por lo que la sala se vio "imposibilitada para realizar el triple juicio antes indicado" y no pudo "pronunciarse sobre si la limitación del derecho fundamental de libre circulación de los ciudadanos es medida idónea, y sobre todo si es necesaria en el sentido de imprescindible para la finalidad pretendida frente a otras menos gravosas y proporcionada a las circunstancias de esas localidades”.

Asimismo, en mayo, cuando finalizó el estado de alarma, el TSJN también desestimó la solicitud de aplicar un toque de queda en la comunidad foral, pese a que la sala defendió en su día la "eficacia" de la medida, por no verlo "proporcionado". En aquel momento, Navarra tenía una tasa de incidencia de la COVID-19 de 269 casos. Ahora, al contrario, roza el millar.

Si bien el TSJN rechazó el toque de queda este martes, sí aceptó el resto de medidas que planteaba el Gobierno foral en el paquete. Así, hasta las 0.00 horas del 30 de julio, no se pueden celebrar comidas populares ni 'kalejiras' o pasacalles. También quedaron prohibidos los eventos taurinos en la calle. Estas medidas fueron autorizadas por estimarlas "idóneas, necesarias y proporcionadas" para poder para contener la actual propagación del virus.