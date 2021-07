Nuevos toques de queda y más límites horarios: la nueva ola de restricciones, comunidad a comunidad

Las comunidades autónomas continúan anunciando nuevas medidas para hacer frente al repunte de contagios de coronavirus: cuatro de ellas –Catalunya, la Comunitat Valenciana, Cantabria y Navarra– tienen establecido el toque de queda ya aprobado por la Justicia, mientras que dos de ellas –Asturias y Canarias– permanecen a la espera de que sus Tribunales Superiores, o el Supremo en el último caso, les aprueben esta limitación para sus municipios con peores datos. En Aragón, este viernes se ha pronunciado la Justicia y ha negado la petición de restringir la movilidad nocturna en Jaca, Huesca, Monzón y Barbastro.

A nivel general, el mapa dibuja un endurecimiento de las restricciones con reducción de aforos o adelantamiento del cierre de la hostelería y la actividad comercial. Consulta las principales medidas que han aprobado las distintas comunidades.

Catalunya: toque de queda en 165 municipios hasta el 30 de julio

La Justicia catalana ha autorizado la prohibición de la movilidad entre las 01:00 horas y las 06:00 horas de la mañana solicitada por el Govern hasta el 30 de julio para intentar frenar el aumento de los contagios. La medida además se amplía a un total de 165 poblaciones, cuatro más que la primera semana, y se verán afectados más de seis millones de catalanes, el 80% de la población. Los jueces también han avalado la prórroga por siete días de la limitación de reuniones a 10 personas y el cierre de toda actividad a las 00:30 horas.

El objetivo del Govern con la medida es rebajar el incesante aumento de los contagios, que han situado a Catalunya entre las cinco regiones europeas con más transmisión del virus.

Consulta los municipios a los que afecta.

Comunitat Valenciana: toque de queda en 77 municipios y reuniones de diez personas

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha autorizado limitar a un máximo de 10 personas las reuniones sociales y familiares en toda la región, además de la restricción de la movilidad nocturna entre las 01.00 horas y las 06.00 horas en las 77 localidades de más de 5.000 habitantes que presentan un mayor riesgo epidemiológico por COVID-19.

Las medidas estarán en vigor durante el periodo comprendido entre el 26 de julio y el 16 de agosto.

Consulta los municipios afectados aquí.

Cantabria: toque de queda para 53 localidades

La Justicia ha dado luz verde a la prohibición de la movilidad de 01.00 horas a 06.00 horas de la madrugada en más de la mitad de los municipios cántabros, en concreto 53 localidades, por un tiempo inicial de catorce días. La medida entró en vigor el pasado día 17, aunque el Ejecutivo ya ha anunciado su intención de pedir otra prórroga de 14 días.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha avalado también la restricción a grupos de máximo seis personas no convivientes en espacios públicos y privados durante esa franja horaria en la comunidad. Además, el gobierno que preside Miguel Ángel Revilla también ha prohibido la venta de alcohol en establecimientos minoristas y gasolineras a partir de las 20.00 horas, para "dificultar el acceso inmediato" a bebidas alcohólicas y evitar botellones en todo el territorio.

Puedes consultar los 53 municipios con toque de queda aquí.

Canarias: Tenerife, en nivel máximo de alerta, cierra el ocio nocturno y limita a dos personas las reuniones desde el lunes

El Gobierno de Canarias ha subido a Tenerife al nivel 4 de alerta –el más restrictivo de todos los del Archipiélago– debido al empeoramiento de sus indicadores epidemiológicos. Entre las nuevas restricciones, se limitan a dos las personas no convivientes que como máximo pueden reunirse en espacios públicos y privados y se cierra el ocio nocturno.

En hostelería, no se podrá superar el 50% del aforo autorizado en terrazas al aire libre y se cierran los interiores. La ocupación máxima por mesa será de cuatro personas y está prohibido el consumo en barra. No podrá prestarse el servicio de bufé o autoservicio en espacios interiores. Se establece el cierre completo de los establecimientos antes de las 18.00 horas. Se podrá prestar el servicio de recogida en el propio local y la entrega a domicilio hasta las 22.00 horas.

También habrá restricciones en las playas, donde el aforo queda al 50% y los grupos podrán ser de como máximo cuatro personas. El Gobierno ha anunciado que las medidas entrarán en vigor este lunes. Consúltalas aquí.

Además, el Gobierno permanece a la espera de la autorización por parte del Supremo del toque de queda para las islas en niveles 3 y 4 tras haber recurrido la negativa del Tribunal Superior de Justicia del archipiélago.

Euskadi: adelanta a la 01.00 horas el cierre de los bares

El Gobierno de Euskadi ha anunciado un endurecimiento de las restricciones actuales contra el coronavirus –sin pedir el toque de queda–. Con ellas, los bares adelanta el cierre desde las 02.00 horas a las 01.00 horas, cuando terminarán en general, el resto de actividades.

Esta medida viene acompañada de un retoque de los aforos a partir del lunes, que se reduce al 35% como norma general. El resto de medidas entran en vigor antes del fin de semana y su vigencia es indefinida, con evaluación "diaria" ante una situación muy "cambiante". En cuanto a espectadores en las actividades, serán 400 en interior y 600 en exterior el caso de eventos culturales, deportivos o similares, aunque podrán ser 600 y 800 en pabellones de hasta 5.000 asientos y del 20% y con sectores de no más de 1.000 personas y accesos independientes en los de mayor tamaño, el supuesto en el que entrarían los estadios de fútbol.

Consulta todas las medidas aquí.

Extremadura: la Justicia rechaza el toque de queda

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha acordado solicitar la autorización judicial para proceder al cierre perimetral de las localidades de Cabezuela del Valle, Puebla de Sancho Pérez, Almoharín, Ceclavín, Puebla de la Calzada, Talavera la Real, Calamonte, Castuera y Guareña.

Estas localidades se encuentran en situación de riesgo "muy elevado" de que se pueda producir un aumento de casos de COVID-19, han informado fuentes del Ejecutivo regional. El cierre perimetralse prolongará durante 14 días, revisable a los 7 días.

Más detalles aquí.

Galicia: prohíbe las reuniones de no convivientes de madrugada

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha autorizado a la Xunta a limitar, en toda la comunidad, el número de personas que se pueden reunir en espacios públicos o privados -seis en interiores y diez en exteriores-, además de a prohibir encuentros con no convivientes durante la madrugada. Las restricciones entrarán en vigor a las 00.00 horas del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), con lo que para que se puedan aplicar ya este fin de semana, la Xunta deberá publicar la orden en el un DOG antes de finalizar la jornada de este viernes. El Superior avanza que estas restricciones se mantendrán hasta las 00.00 horas del 7 de agosto.

Más allá de las restricciones a las reuniones, el presidente gallego también comunicó nuevas indicaciones dirigidas a la hostelería. Con los datos que ofreció, a partir de las 0.00 horas de este sábado, 24 de julio, uno de cada tres gallegos deberá disponer de una PCR negativa o del certificado de vacunación, para acceder al interior de los bares. Será obligatorio en los ayuntamientos que se encuentren el nivel máximo o alto de restricciones, 36 esta semana. Y en todos si lo que se pretende es hacer uso de los locales del llamado ocio nocturno.

Consulta aquí los municipios a los que afectaría esta medida y el resto de restricciones.

Castilla y León: cierra las barras de los bares y limita a diez los comensales

Castilla y León anunció este martes nuevas medidas para frenar la COVID-19. Entre ellas, se encuentra el cierre de las barras de los bares, donde solo se podrá consumir en mesa y sin superar el 75% del aforo. El límite será de 10 personas por mesa. Se suprime, por tanto, cualquier actividad de restauración que se desarrolle de pie, como cócteles, o similares.

Por otro lado, el Ejecutivo anunció que los bares cerrarán a las 01.30 horas de la mañana y no podrán admitir clientes más allá de las 01.00 horas, excepto los servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento. Por su parte, el ocio nocturno en discotecas y salas de fiesta –entre las que se exceptúan los pubs, karaokes o bares especiales– se elimina durante las próximas dos semanas, ya que la Junta ha decidido que "para consumo en el interior del local permanecerán cerrados". Sólo se salvarán los negocios que dispongan de terraza, que tendrán las mismas condiciones que el resto de las terrazas de establecimientos de hostelería y restauración, con el horario administrativo que les corresponda.

También permanecerán clausurados los parques públicos, en este caso, entre las 0.00 horas y las 07.00 horas. Estas medidas estarán en vigor durante un periodo de 14 días sujeto a revisión.

Murcia: limita las reuniones públicas y privadas a 10 personas

El Gobierno de Murcia ha limitado a un máximo de 10 personas las reuniones públicas y privadas, tanto en interiores como en exteriores. Además, en todos los municipios de la región está prohibida la venta de alcohol en comercios y gasolineras entre las 22.00 horas y las 06.00 horas.

Estas medidas se suman a la ya aprobada de suspender la actividad en el interior de los locales de ocio nocturno. Por el momento, el Ejecutivo regional no tiene intención de implantar el toque de queda, aunque han señalado que "siempre está encima de la mesa".

Además, se mantiene la medida de reducir el aforo en el interior de bares y restaurantes al 30% para aquellos municipios que se encuentren en nivel de alerta 3, donde también se limitan las celebraciones a un máximo 30 personas en interiores y a 60 en terraza, siempre que no se supere el 30 y el 50% del aforo, respectivamente.

Consulta los niveles en los que se encuentran los distintos municipios y el resto de restricciones.

Asturias: solicitará el toque de queda en los municipios de mayor riesgo

El Principado de Asturias ha anunciado que solicitará al Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJA) el toque de queda entre las 01.00 horas y las 06.00 horas de la madrugada en aquellos municipios que previsiblemente entrarán en los próximos días en situación de riesgo extremo por COVID, en los que también se restringirá la agrupación de personas a seis en interiores y a diez en exteriores y se limitará la celebración de eventos multitudinarios.

La semana pasada, se volvió a cerrar en la región el ocio nocturno. La medida entró en vigor el pasado día 13 a las 00.00 horas por 14 días prorrogables. También prohibió la venta de alcohol en gasolineras y comercios minoristas de 22.00 a 06.00 horas, durante el mismo periodo.

Aragón: la Justicia rechaza el toque de queda en Jaca, Huesca, Monzón y Barbastro

La Sala de lo contencioso Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dictado este viernes un auto inadmitiendo la petición del Director General de Salud Pública del Gobierno de Aragón en la que solicitaba la autorización de un toque de queda entre las 01:00 horas y las 06:00 en Huesca, Jaca, Barbastro y Monzón.

El Departamento de Sanidad anunció el miércoles que iba a solicitar el toque de queda en todos los municipios de más de 10.000 habitantes que superen una incidencia acumulada a siete días de 500 casos por cada 100.000 habitantes y en los que haya trasmisión comunitaria,

En el resto de restricciones, se cerrará la hostelería y el ocio nocturno a las 00.30 horas, aunque la admisión de clientes solo podrá ser hasta las 00.00 horas. Los aforos permanecen igual, el 100% en terraza en grupos máximos de 10 personas y el 50% en interior en grupos de seis, no se permite el consumo en barra.

En eventos multitudinarios máximo 250 personas interior y 500 en exterior, respetando la distancia de seguridad. Los aforos en comercios, piscinas, comercios y culto permanecen en el 75%.

Consulta todas las medidas aquí.

Madrid: sin nuevas restricciones y a la cola en la vacunación

"No, todavía no. Por ahora vamos bien", respondió la semana pasada la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso a la posibilidad de implementar nuevas restricciones en la región, que en el último balance registraba una incidencia de 608 casos. El objetivo del Ejecutivo autonómico es, de momento, "seguir fomentando las campañas" para concienciar a los jóvenes y continuar con la vacunación "como hasta el momento".

Andalucía: no pide el toque de queda y limita el horario nocturno en playas

La Junta de Andalucía ha decidido finalmente no pedir el toque de queda entre las 02.00 horas y las 07.00 horas. Este martes, sin embargo, había planeado pedirlo en aquellos municipios con más de 5.000 habitantes que presenten una incidencia acumulada a 14 días de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes, que actualmente son 26.

Por tanto, Andalucía mantiene el ocio nocturno hasta las 02.00 horas de la mañana y bares y restaurantes hasta las 01.00 horas, aunque sí limita el horario en las playas, estableciendo el cierre nocturno de estas entre las 23.00 horas y las 07.00 horas, para aquellos municipios en niveles 2, 3 y 4 de alerta. Además, el BOJA de este miércoles establece esa misma restricción horaria en los establecimientos recreativos y parques temáticos. También, se recomienda a la población en general que fijen el máximo de las reuniones privadas en 10 personas.

Consulta las medidas publicadas en el BOJA aquí.

Castilla-La Mancha: no se plantea más restricciones

Castilla-La Mancha es la comunidad que mejores datos de incidencia presenta. Este jueves, era la región que tenía la tasa media más baja, con 276,20 casos por cada 100.000 habitantes y también la que registra las mejores cifras por franjas de edad. El presidente regional, Emiliano García-Page, ha descartado si quiera plantear nuevas restricciones "hoy ni en corto tiempo".

La Rioja: sigue sin plantearse el toque de queda

El Gobierno de La Rioja sigue sin plantearse recurrir al toque de queda ni plantear nuevas restricciones para frenar la pandemia. Así lo expresó la consejera de Salud, que aseguró que "no es necesario" aplicar estas medidas.

Baleares: prohíbe reuniones sociales entre la 01.00 horas y las 06.00

La Justicia de Baleares ha avalado la prohibición a partir de este sábado 24 de julio las reuniones sociales tanto en interiores como en exteriores de personas no convivientes entre las 01.00 horas y las 06.00 horas cuando la incidencia acumulada a 14 días supere los 450 casos, aunque no se endurecerá el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores. Así lo ha anunciado el portavoz del Govern, Iago Negueruela, después de que el martes pasado la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, asegurara que la situación de las islas no era comparable a la de otras, gracias a que el archipiélago realizó "una desescalada lenta", y descartara nuevas restricciones.

El Govern endurecerá, además, las sanciones a quienes participen en botellones, que podrían alcanzar los 5.000 euros si se trata una persona con una PCR positiva. El Ejecutivo también tiene previsto endurecer las sanciones para los establecimientos que vendan alcohol fuera del horario permitido y para los promotores de fiestas ilegales.

Navarra: toque de queda para fines de semana y fiestas suspendidas

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha aceptado el toque de queda para los fines de semana y los días festivos que había planteado el Gobierno de María Chivite después de que este martes la sala rechazara aplicarlo durante todos los días en las localidades en "riesgo extremo". El toque de queda entrará en vigor en la medianoche del viernes y se alargará hasta las 0.00 horas del 30 de julio, cuando se verá "cómo evoluciona".

Desde este fin de semana, por tanto, los municipios en riesgo extremo, con una tasa de incidencia los últimos catorce días superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes o 150 casos en los últimos siete, verán limitada la circulación nocturna de las 01.00 horas a las 06.00 horas de la madrugada. Además, esta restricción será general cuando coincida con los días festivos de las localidades navarras –incluidas la vísperas–, independientemente de la incidencia de la COVID-19.

Los detalles, aquí.