Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

Llegamos a Nochebuena con los contagios de coronavirus disparados y la Atención Primaria colapsada. Este escenario está llevando a la ciudadanía a autodiagnosticarse el coronavirus –si consiguen hacerse con un test de antígenos en alguna farmacia– y a guardar cuarentena de manera preventiva para no poner en peligro a sus allegados en estas fechas. Los positivos que salen por este sistema quedan fuera de las estadísticas de Sanidad que, aun así, contabilizan cada día decenas de miles de nuevos casos y sitúan la incidencia por encima de los 700 puntos.

Aunque a nivel nacional no se hayan impuesto restricciones a la movilidad, regiones como Catalunya han aprobado hacerlo por la noche. Allí, durante los próximos 14 días, se suspenderá toda actividad no esencial entre la 01.00 y las 06.00 horas. Aunque la mayor parte de Europa no ha recurrido a esta medida, países como Eslovaquia, Letonia, Rumanía y algunas zonas de Grecia han decidido instaurarla.

En el plano político-económico, este jueves se alcanzó un acuerdo en la reforma laboral. La reforma busca reducir el trabajo temporal, crea los futuros ERTE para evitar despidos ante crisis y reequilibra el poder de trabajadores y empresarios en la negociación colectiva con cambios en la reforma del PP de 2012.