Facebook ya te permite saber por qué noticias paga cada medio para tener más visitas

Facebook ha publicado una nueva serie de herramientas con las que pretende añadir "un nuevo nivel de transparencia para los anuncios y las páginas". Se trata de dos nuevos botones que ahora aparecen en la columna de la izquierda al visitar una página y que, según la versión de la compañía de Mark Zuckerberg, añadirá una capa más en la relación usuario-red social.

Por un lado está la pestaña "Información y anuncios", que revela los anuncios que la página tiene circulando en un momento determinado y, por otro, "Más información de página".

Facebook ofrece a los administradores de las páginas la opción de aumentar el alcance de las noticias que ellos elijan a través del público objetivo, lo que normalmente se conoce como contenido patrocinado. Las opciones son amplias: se pueden segmentar personas por sexo, intereses o lugar de residencia; por usuarios que dieron like a la página y por los amigos de esos usuarios que dieron like. También se puede "crear público nuevo" introduciendo los criterios que el administrador elija. Una vez hecho eso, Facebook estima el número de personas a las que llegará el anuncio (por 3 euros, unos 600 usuarios) y ofrece un presupuesto.

Es la última escala en lo que a publicidad personalizada se refiere. Solo hay que elegir el target (objetivo) de público al que enviar el anuncio y pulsar el botón. Facebook hace el resto.

Con el nuevo botón, cualquier usuario será capaz de saber qué noticias publicita y promociona cada página. Facebook ha añadido otra opción para conocer los cambios que ha realizado la página en su historia, como si ha cambiado el nombre alguna vez, cuándo se creó, si se suspendió o si finalmente se reactivó de nuevo.

¿Qué promocionan los medios en España?

El tuitero José Manuel Rodríguez ha publicado una fotografía en la que, utilizando la nueva herramienta de Facebook, desgrana por qué noticias pagan los medios de comunicación en España. No hay que olvidar que se trata de promoción, de informaciones por las que cada administrador decide pagar una suma de dinero para que llegue a más público y que se sitúan en un tiempo y momento determinado. Los contenidos por los que estén pagando ahora no serán necesariamente por los que pagarán mañana.

Facebook abre la mano para ser más transparente y permite ver qué contenidos tienen en promoción pagada las páginas. Esto es lo que están promocionando ahí los 10 medios más leídos en España, según Comscore pic.twitter.com/NV89UnxaWJ — JoséManuel Rodríguez (@josemanuelrodos) 29 de junio de 2018

Al ir a contrastar el tuit de José Manuel Rodríguez, hemos descubierto que algunas noticias ya no estaban siendo promocionadas por según qué medios. Aunque en El País, El Mundo, ABC, El Español, La Vanguardia la mayoría sí permanecían, en otros como El Confidencial, ya no estaban las que aparecen en esa lista. En su lugar, se encuentran "Visita Pablo Iglesias presos", "CDR se enfrenta al govern", "Congreso permisos paternidad", "Muerte Edu del Prado", "Pocos militantes PP", "Carta Ana Julia al padre de Gabriel", "Robles pide consenso", "Caso Lluís Planas fiscalía".

De forma parecida en OKDiario, habían desaparecido casi todas y en su lugar ahora aparecen "Valencia fichaje Guedes", "Ofertón Asensio", "Ramos responde a Diego Torres", "Canterano Real Madrid", "Mario Casas cambio radical" y "Gobierno contrato Navantia 22 millones".

Aunque en El Periódico figuraban casi todas las que publicó el tuitero, también se habían incluido nuevas: "Promoción parque Andorra", "Promoción parque Andorra x2", "Mansión magnate detenido" y "Por qué llueve este año tanto".