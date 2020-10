EEUU presenta una histórica demanda contra Google por monopolio

El Departamento de Justicia y once estados de EEUU ihan interpuesto este martes una demanda contra el Google por monopolio en los mercados de anuncios y búsqueda en Internet, tras un año de investigación y en lo que puede ser el mayor caso antimonopolio de las últimas décadas. La acción judicial llega una semana después de que la Cámara de Representantes dictaminará que tanto Google como Apple, Facebook y Amazon (conocidas por sus siglas GAFA) "abusan de su posición de poder" tras más de un año de investigación y 300 entrevistas con miembros de la industria, académicos y expertos.

Google dice que la demanda por monopolio no ayudará a los consumidores

El fiscal adjunto del Departamento de Justicia, Jeffrey A. Rosen, ha detallado en rueda de prensa que la demanda subraya que Google sustenta su papel de "principal guardián de acceso" a Internet a través de "una red ilegal de acuerdos exclusivos que daña a los competidores". Entre ellos citó el pago de miles de millones de dólares a Apple para situar el motor de búsqueda de Google como el básico en sus teléfonos iPhones, y la prohibición de integrar motores de competidores mediante contratos especiales.

A través de estas prácticas, ha agregado Rosen, la compañía "ha ahogado la innovación y la creación de nuevos Google".

La multinacional ha contestado a la demanda alegando que la acción "no ayudará a los consumidores". "La gente usa Google porque así lo eligen, no porque se les fuerce a ello o porque no puedan encontrar alternativas", ha indicado en una entrada en el blog oficial de la compañía el vicepresidente para asuntos globales y jefe del departamento legal, Kent Walker.

"Esta querella no hará nada para ayudar a los consumidores. Al contrario, promoverá de forma artificial buscadores alternativos de menor calidad, incrementará el precio de los teléfonos y hará más complicado a la gente usar los servicios de búsqueda que desean", ha afirmado. Además, afea que la demanda tiene "muchos defectos" y se basa en "argumentos antimonopolio dudosos".

Puede desencadenar una larga batalla judicial

El gigante tecnológico, subsidario de Alphabet y con sede en Mountain View (California), controla cerca del 80% de las búsquedas en Internet en EEUU. La batalla legal podría prolongarse durante años, dado el gran músculo financiero de la compañía, fundada en 1998 en Silicon Valley y que es una de las tecnológicas de referencia que han creado el mercado digital global.

En los últimos años, los gigantes tecnológicos se han enfrentado a las críticas de diferentes gobiernos y bloques, como la Unión Europea (UE), debido a la gran cantidad de poder que acumulan, los desorbitados beneficios que obtienen y los bajos impuestos que tributan. Con la transformación de Google en uno de los gigantes de la tecnología, la compañía ha sido vigilada de cerca por las autoridades de EEUU, y la Comisión Federal de Comercio del país, que también tiene autoridad para investigar casos de monopolio, ya ha llevado a cabo pesquisas en torno a Google, aunque las finalizó en 2013 sin pruebas suficientes.