La ingeniera española tras las apps de rastreo de contactos, en la lista Fortune de personas más relevantes menores de 40 años

Herramientas digitales que puedan ser útiles para los ciudadanos mientras mantienen un estricto respeto a su privacidad y derechos fundamentales. Era uno de los puntos en el horizonte que el mundo de la tecnología observaba de lejos antes de la pandemia, pero que parece mucho más cercano tras la irrupción del coronavirus. Carmela Troncoso (Vigo, 1982), elegida en la lista '40under40' de 2020 de la revista Fortune, que señala las 40 personas menores de 40 años más relevantes en diversos campos, ha tenido un importante papel en ello.

"La pandemia de coronavirus ha impulsado el uso de aplicaciones digitales de rastreo de contactos, que utilizan teléfonos inteligentes para detectar la exposición al virus", detalla el medio estadonidense. "El problema, no obstante es que los usuarios son recelosos con su privacidad, y una aplicación que rastrea tanto la ubicación como información de salud es terreno abonado para el abuso".

"Para abordar el problema, Carmela Troncoso, profesora de informática en el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausana, ayudó a liderar el impulso para construir el Sistema descentralizado de rastreo de proximidad para preservar la privacidad, o DP-3T", destaca la revista, el cual "guió el desarrollo" posterior de Google y Apple sobre el que se basan las aplicaciones de rastreo que se están usando en prácticamente todos los países europeos y en EEUU.

Unos 20 investigadores europeos de ocho instituciones distintas tuvieron un papel clave en el desarrollo del DP-3T. Troncoso lideró la línea referente a la protección de datos, basándose en la privacidad por diseño. Se trata de un método de desarrollo digital que blinda los datos del usuario desde la raíz. No es necesario confiar en que las empresas o los gobiernos respetarán esa información o la protegerán de los hackeos, es el propio diseño de la herramienta el que impide que esa información sea accesible a terceros.

VÍDEO | Así funciona 'Radar COVID', la app española para el rastreo del coronavirus

En el caso de las apps de rastreo, esto se consigue trazando un protocolo en el que los datos personales no tienen ningún camino para salir de los terminales de cada usuario en ningún momento. "Estamos creando una aplicación que no se puede usar para otra cosa que no sea el rastreo de contactos, no se puede usar para conocer la ubicación, las identidades o las actividades de cada uno", detallaba en mayo Troncoso.

Troncoso, profesora adjunta en el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausana desde 2017, es doctora en ingeniería por la Universidad de Lovaina (Bélgica). Está especializada en tecnologías de privacidad y seguridad y también ha trabajado como investigadora en instituciones españolas como Gradiant, el Centro Gallego de I + D en Telecomunicaciones Avanzadas, o el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA) de la Comunidad de Madrid.