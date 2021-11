Maite Gómez: "YouTube genera 21.000 empleos en España, pero no tenemos una relación laboral con ellos"

YouTube contribuyó con 313 millones de euros al PIB español en 2020, según un informe encargado por la compañía propiedad de Google a Oxford Economics publicado este martes, donde no se especifica su contribución vía impuestos. Esta consultora, una de las principales del ámbito corporativo y financiero, indica que la plataforma de vídeo también generó el equivalente a 21.000 puestos de trabajo a tiempo completo en nuestro país.

UGT impulsa un espacio para proteger los derechos laborales de los youtubers e instagramers

Saber más

Estos empleos no "tienen una relación laboral con YouTube", pero sí están "estrechamente vinculados a su ecosistema", explica la directora general de la compañía en España y Portugal, Maite Gómez Fraile. Una interpretación que, tras la victoria de los riders, sindicatos como UGT ponen en duda. En entrevista con elDiario.es la responsable de YouTube en la península detalla cómo se gana dinero en la plataforma, responde a los problemas de explotación que denuncian algunos youtubers y los defiende como "gente muy profesional, emprendedores del mundo de la creación de contenidos que han creado empresas que generan riqueza cultural y económica".

¿Es hora de cambiar la concepción de los youtubers?

Nos encontramos con que hoy todavía en España y en otras partes del mundo, hay mucha gente que piensa que esto de los youtubers son una panda de chavales sin oficio ni beneficio, que nadie sabe muy bien como hacen dinero cuando en realidad es una economía floreciente. Es gente muy profesional, emprendedores del mundo de la creación de contenidos que han creado empresas que generan riqueza cultural y económica.

Por eso quisimos que alguien nos ayudara a entenderlo mejor, de una forma más macro, no desde nuestros datos internos. Contactamos con Oxford Economics, que tiene reconocida experiencia y prestigio en hacer estudios de modelización económica y les pedimos que hicieran su su análisis y que intentaran ponerle números, de forma independiente y con su metodología.

El informe dice que el ecosistema de YouTube genera 21.000 empleos pero, ¿cuántos están dados de alta? ¿Cuántos son autónomos o por cuenta ajena?

El estudio no da ese tipo de datos, lo que hace es una cuantificación más macroeconómica del impacto económico de YouTube en España. Nosotros no tenemos ningún tipo de relación laboral con los creadores de contenido. En esa cifra de 21.000 empleos entran los creadores de contenido que son capaces de vivir y de sostener un empleo a tiempo completo para sí mismos, pero también los empleos que ellos generan, porque muchos han formado pequeñas y medianas empresas de 10, 20 o incluso 25 empleados los más grandes.

¿Qué opina de las quejas de algunos youtubers sobre los problemas de ganarse la vida en esta plataforma o de explotación laboral?

Como le decía, nosotros no tenemos ninguna relación laboral con ellos entonces, pero sí que somos conscientes de situaciones de exceso de trabajo. De que hay creadores de contenido que entran en una dinámica de producir tanto contenido y con tanta frecuencia que afecta a su propio bienestar. En ese sentido, nosotros lo que intentamos es lanzarles el mensaje de cuidarse por encima de todo. De que si no están bien, no van a poder producir contenido de calidad. No tenemos ninguna autoridad sobre ellos más que la autoridad moral en ese sentido, porque no son empleados nuestros.

Somos conscientes de que hay creadores de contenido que entran en una dinámica de producir tanto contenido y con tanta frecuencia que afecta a su bienestar

Hemos sacado estudios para ayudarles a entender que no pasa nada si estás un mes sin subir contenido. No te va a penalizar el algoritmo. Lo que importa realmente, la esencia de que tengas éxito en la plataforma, es que generes buen contenido. Y si tú no estás bien, no vas a generar un buen contenido. Hemos sacado números y en conversaciones con ellos se los enseñamos, con ejemplos de canales súper exitosos que se fueron tres meses de vacaciones, volvieron y siguieron con su con su ritmo y con su trayectoria de éxito.

El objetivo es quitar ese mito de que si desapareces un día la audiencia te olvida. Es verdad que la audiencia es cruel, somos crueles todos en ese sentido, pero al final lo que acaba primando es la calidad y ese mensaje es el que les intentamos transmitir a los creadores, porque sí que hemos identificado este tema. Pero como le decía, más allá de consejos y sacar datos, poco más podemos hacer.

¿Podría explicar, para aquellos que no están familiarizados con la plataforma, cómo se hace dinero en YouTube?

Imaginemos a una persona que le apasionan las manualidades y sabe un montón sobre ellas. Un día decide hacer vídeos sobre manualidades y subirlas a un canal de YouTube, en el que va ganando suscriptores. En el momento en el que alcance 1.000 suscriptores y 4.000 horas de contenido podrá entrar a formar parte del programa de partners de YouTube, lo que supone que puede empezar a monetizar su contenido. ¿Cómo? A través de la publicidad que nosotros colocamos en sus vídeos. De los ingresos generados, del dinero que el anunciante va a pagar por esos anuncios, más de la mitad es para el youtuber, mientras que YouTube se queda con la otra parte por la gestión de la plataforma y de esa venta de publicidad.

Esto que se dice que cada mil visualizaciones se ganan no sé cuántos euros, no es verdad. Depende de las audiencias a las que consigas enganchar

La publicidad en YouTube funciona como en cualquier otro ámbito, los anunciantes compran audiencias. Cuánto mayor y más valiosa sea tu audiencia para los anunciantes, más dinero se podrá generar, porque cuanto más afín sea la publicidad a una determinada audiencia, mejor se paga. Esa es la forma fundamental de ganar dinero en YouTube. Esto que se dice muchas veces de que cada mil visualizaciones se ganan no sé cuántos euros, realmente no es verdad. Depende de las audiencias a las que consigas enganchar con tu contenido y de cuántos anunciantes estén dispuestos a pagar un precio interesante por llegar a ellas. Con perfiles más interesantes para los anunciantes recibirás más y por aquellos con menos demanda, recibirás menos.

Aunque oficialmente no exista esa relación laboral con los youtubers, YouTube controla lo que pueden publicar y si ganan dinero o no con su trabajo. Las quejas por desmonetizaciones son habituales, como creadores de contenidos sobre historia a los que se les desmonetizan los vídeos sobre batallas.

Somos una plataforma abierta y con una profunda convicción por la libertad de expresión. Pero también tenemos una responsabilidad muy grande de moderar, porque en la plataforma no vale todo. Lo que tenemos es un sistema con varios filtros. El primero es automático, tiene que serlo porque a YouTube se suben 500 horas de vídeo cada minuto. Se hace con algoritmos de inteligencia artificial que funcionan en base a nuestras normas de comunidad e intentan prevenir el discurso del odio y el contenido nocivo en cualquiera de sus diferentes aspectos.

Cuando el algoritmo tiene la menor duda lo salta a verificación humana. Después de eso, si rechazamos un vídeo, el creador tiene un sistema de apelaciones, en el que también hay una intervención humana. Para poder recibir publicidad en tu contenido exigimos todavía más requisitos. ¿Por qué? Porque es lo que nos piden los anunciantes. Los anunciantes nos dicen: “Yo no quiero que mi publicidad esté en determinado tipo de contenido”. Entonces intentamos hacer eso a escala y por eso se desmonetizan vídeos que cumplen las normas de la comunidad y nosotros consideramos que son válidos para estar en la plataforma, pero que no cumplen los estándares de los anunciantes.

A veces se desmonetizan vídeos que nosotros consideramos válidos, pero que no cumplen los estándares de los anunciantes

¿El sistema es perfecto? No. El sistema es muy potente, es de los mejores de este estilo sino el mejor que existe en el mundo. Pero no es perfecto porque hay errores. El algoritmo es muy listo y aprende mucho, pero no es perfecto, se le escapan cosas. Y porque las personas tampoco somos perfectas y se nos pueden escapar cosas.

Por eso tenemos un sistema de apelaciones y revisamos todas y cada una de ellas. No conozco el caso concreto del canal de historia que dices, pero entiendo que nos pasa a veces con los canales de historia, que hablando de determinados temas que vistos objetivamente son perfectamente válidos, sanos y positivos para la plataforma, pues ha incurrido en determinados términos que se pueden interpretar erróneamente como incitación a la violencia o al odio y demás. Normalmente, en mi experiencia, el proceso de apelaciones le va a dar la razón, pero no lo puedo garantizar tampoco.

Hay voces que defienden que esa relación entre creador y plataforma, que controla el entorno de publicación, lo que se puede monetizar y lo que no, es equivalente a una relación laboral. UGT ha abierto un proceso para que creadores de contenido como los youtubers sigan el ejemplo de los riders.

Será decisión de los legisladores. Nuestra opinión es que no tenemos ningún tipo de relación laboral con los creadores de contenido. El hecho de que los anunciantes establezcan unas reglas en la forma en la que se muestran los anuncios no implica que haya una relación laboral implícita. Yo personalmente no lo veo.

¿Cuántos moderadores de contenido tiene YouTube en España?

El dato no es público. Tampoco están todos en España, los equipos actúan a nivel internacional. Lo que es evidente es que hablan español y conocen y conocen nuestro idioma y el entorno. A nivel global son unos números altísimos.

Esas personas deciden, en base a las reglas de YouTube, qué es lo que puede estar en la plataforma y qué no. Pero no sabemos cuántos son, ni dónde están, ni qué preparación tienen, ni sus conocimiento del contexto español. ¿No sería necesaria una mayor transparencia en este sentido?

Lo que tenemos es un sistema de apelaciones súper desarrollado y bastante automatizado, con controles cruzados y que va a entrar ante cualquier duda, ante cualquier tema que un creador de contenido apele. También publicamos un informe de transparencia con los datos de los vídeos que se bloquean cada trimestre.

¿Cómo ve YouTube la competencia con Twitch? ¿Teme perder terreno?

Nosotros pensamos que la competencia siempre es buena. Es signo de que es un ecosistema súper floreciente, creciente, donde cada vez hay más usuarios demandando contenido y eso es bueno para todos. La competencia nos hace mejores y nos hace exigirnos más y aprender más, innovar más y mejorar. Y porque creemos que para el ecosistema de creadores es sano también la posibilidad de moverse entre plataformas, de compatibilizarlas. El hecho de que haya creadores que pasan una temporada haciendo más Twitch, que luego se vuelven, que se van a Facebook, que vienen de Instagram. Creo que eso es sano para los creadores y es sano para la audiencia.

Creemos que para el ecosistema de creadores es sano también la posibilidad de moverse entre plataformas, de compatibilizarlas

Twitch al final está muy especializado en un nicho muy concreto, que es el de los directos sobre videojuegos. Nosotros hacemos directos y hacemos gaming, es una vertical importante para nosotros, pero hacemos muchas otras cosas, YouTube es una plataforma muy amplia y además estamos creciendo. En España, el porcentaje de canales con más de 100.000 suscriptores ha aumentado un 20%, igual que los canales con más de un millón de suscriptores, de los que ya hay más de 600. Los canales que obtienen ingresos de más de cinco cifras al año también han crecido un 35%.

Hace unos años era un tema de públicos muy jóvenes y hoy vemos que es un fenómeno totalmente transversal a cualquier grupo de edad. Que haya competencia favorece esa tendencia.

España acaba de trasponer la directiva europea de copyright que dictamina que plataformas como YouTube deben instaurar filtros de contenido tanto en los vídeos como en los contenidos en directo. ¿Qué opina YouTube de la trasposición?

Nosotros hemos sido grandes defensores de los derechos de autor. De hecho fuimos la primera plataforma en tener un sistema automático, desde hace ya casi 10 años, que ha permitido que los dueños moneticen los derechos de autor en la plataforma. En el mundo de la creación de contenidos es necesario defender los derechos de autor por encima de todo. En cuanto a la transposición de la directiva, como ha sido por decreto-ley, no hemos podido tener acceso a los borradores y nuestros abogados todavía están entendiéndola y digiriéndola, porque es un tema denso y complejo. No nos ha dado tiempo todavía a tener una opinión clara.