Una tienda falangista logra ayudas públicas del plan de recuperación

Banderas de Falange a 20 euros, pines de la División Azul a 2,50, camisas azules, polos y camisetas decoradas con el yugo y las flechas desde 25 o fotografías de José Antonio Primo de Rivera y otros líderes falangistas a 9,95 euros. Son algunos de los productos que se pueden encontrar en tiendafalgista.com, un tenderete digital dedicado al fascismo español que ha recibido fondos públicos provenientes del plan de recuperación.

Es el propio comercio el que presume de ello. En la base de su página web, tras pasar las diferentes categorías de productos y el espacio para suscribirse al boletín de noticias de la página, se pueden ver los logos de la Unión Europea, del Ministerio de Asuntos Económicos y de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Sedia). Les antecede el aviso “Financiado por la Unión Europea con el programa Kit Digital por los fondos Next Generation (EU) del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”.

Además de los artículos con simbología falangista y las fotos de los líderes del partido, la página también tiene a la venta carteles con el juramento de la Falange y libros sobre el fascismo y el nazismo. Hay memorias de soldados de la División Azul e incluso de autores conocidos por su vinculación con el nazismo. El mejor ejemplo es León Degrelle, un general nazi de origen belga que huyó a España tras el fin de la II Guerra Mundial.

Degrelle era un admirador de Hitler y fundó la Legión Valonia, un cuerpo de voluntarios belgas similar a la División Azul que combatió junto a las tropas nazis. Tras la contienda fue condenado a muerte en ausencia por sus crímenes de guerra. Apoyado en la red de colaboracionistas españoles, Degrelle fingió una huida a Sudamérica y consiguió vivir tranquilo en España hasta su muerte en 1994 en Málaga, a los 84 años.

Durante sus años en España Degrelle, la dictadura franquista permitió a Degrelle escribir libros en los que negaba el Holocausto y divulgaba la ideología fascista. tiendafalangista.com tiene cinco títulos firmados por Degrelle, entre los que están Revolución de las Almas o Llamamiento a los Jóvenes, así como varios obras de otros autores que ensalzan su figura, como Un hombre… un Jefe: León Degrelle.

elDiario.es puso la situación en conocimiento de la Sedia a principios de octubre. Tras varias semanas de análisis, el departamento que dirige Carme Artigas ha confirmado que la empresa detrás de la tienda de propaganda fascista ha recibido uno de los bonos del Kit Digital, el programa de ayudas diseñadas para ayudar a las pymes españolas a digitalizarse. La cuantía de la subvención ha sido de 2.000 euros, correspondiente al tramo tres del Kit, destinado a las empresas de cero a tres empleados.

El examen del Gobierno ha concluido que no hay motivo para retirársela. “Atendiendo a las cuestiones jurídicas de concesión de los bonos, la empresa no incumple ningún criterio para acceder a los mismos”, explican fuentes oficiales de la Sedia. “Las ayudas se conceden atendiendo a parámetros objetivos marcados en unas bases (que son públicas: Kit Digital | Acelera pyme), en este caso además por concurrencia no competitiva”, añaden.

“Desde Red.es, que es la empresa pública que se encarga de gestionar el programa Kit Digital no pueden, en ningún momento, discriminar por razones ideológicas a una empresa que opera legalmente en el mercado y que presenta toda la documentación en regla. Y en este caso, la empresa cumple con todos los requisitos necesarios para recibir el bono de Kit Digital”, reiteran las mismas fuentes.

El Gobierno tampoco ha encontrado una justificación para retirar la ayuda a tiendafalangista.com amparándose en la ley de Memoria Histórica. Esta recoge la posibilidad de cancelar o denegar ayudas públicas a quienes “inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares”.

“Observando la web se aprecia que en ningún producto hace referencia a nada de ello, por lo que en este punto tampoco hay nada sancionable”, justifica el Ejecutivo: “No se observa apología ni menciones controvertidas en ningún momento, por lo que desde el punto de vista jurídico no se puede hacer nada para negar/retirar la ayuda”.

Una editorial infantil sin actividad

Detrás de tiendafalangista.com está Legua Editorial SL, una empresa registrada en la Comunidad Valenciana que se dedica a la publicación de libros infantiles. Su último cuento se publicó en 2017 bajo el título El duende Pepín y estaba dirigido a niños de entre cinco y ocho años. No se le conoce más actividad editorial desde entonces y su página web no funciona.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Legua Editorial, que ha rechazado participar en esta información. Según sus últimas cuentas disponibles en InsightView, correspondientes a 2021, Legua Editorial obtuvo unas ventas por valor de 8.600 euros, pero cerró el ejercicio con pérdidas de 14.600 euros. En 2020 sus cuentas afirman que perdió aún más, con un agujero de casi 20.500 euros.

El balance no hace referencia a los ingresos específicos de tiendafalangista.com o si la sociedad matriz tiene más comercios online de este estilo. Legua Editorial no ha querido contestar a las preguntas de este medio en este sentido. Además de los libros (la categoría con más productos de los disponibles en la tienda), entre los artículos a la venta se pueden encontrar algunos juguetes, como muñecos del Playmobil vestidos con el uniforme de batalla de la División Azul (con su correspondiente emblema del Tercer Reich y la esvástica nazi) o portando la bandera de la Falange.

El Kit Digital, el programa de ayudas que ha terminado financiando al comercio falangista, ha repartido unas 300.000 ayudas en las que se han invertido alrededor de 1.350 millones de euros procedentes de los fondos europeos. Cerca del 80% de los ayuntamientos del país han recibido también alguno de estos bonos para impulsar su digitalización.