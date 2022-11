TikTok paga hasta 7 euros a los jóvenes para que se pasen a su nueva red social

Las grandes redes sociales atraviesan uno de los momentos más complicados de su historia, con miles de despidos en plataformas como Twitter y Facebook y una pugna cada vez más dura para aumentar sus bases de usuarios. TikTok ha decidido llevar esa batalla a otro nivel. La compañía china ha lanzado una campaña para pagar hasta 7 euros a los nuevos miembros que se registren e inicien sesión durante siete días en TikTok Now, su nueva red social. A los influencers que los atraigan también les ofrece una comisión de hasta 7 euros por cada usuario captado.

TikTok Now es una plataforma creada para cortar el crecimiento de BeReal, una red social francesa que ha triunfado este verano entre niños y adolescentes. BeReal permite a sus usuarios subir solo una foto al día y en un momento aleatorio escogido por la app. Esto impide que se dedique mucho tiempo a preparar la imagen, lo que unido al hecho de que no se pueden utilizar filtros y las publicaciones solo pueden verlas los amigos cercanos (es necesario tener el número de teléfono para conectar), la han colocado como alternativa contra “la tiranía del postureo”.

En vez de copiar este nuevo formato en su propia plataforma como han hecho otras redes como Instagram, la decisión de ByteDance —matriz de TikTok— fue lanzar una app específica, TikTok Now. Su “Campaña de invitaciones” comenzó oficialmente el 8 de noviembre pero no ha sido hasta este fin de semana cuando se ha empezado a viralizar entre los usuarios del resto de redes sociales. Numerosos influencers han llamado a conseguir el “dinero fácil” que ofrece la compañía china. “No es una estafa”, repetían muchos de ellos ante las reticencias de sus seguidores a creer que TikTok va a pagarles solo por registrarse e iniciar sesión en otra app.

Fuentes de la red social han confirmado a elDiario.es que la campaña de remuneración de nuevos usuarios es real. No obstante, reconocen que la han mantenido en secreto hasta que se ha viralizado, ya que la compañía no había hecho ninguna comunicación oficial previa sobre ella.

La única información oficial disponible sobre la campaña es la que se incluye en los términos y condiciones de TikTok Now. En dicho documento se detalla que los nuevos usuarios que se registren en la app recibirán bonificaciones económicas si inician sesión durante siete días seguidos. Cada día la compañía les ofrece un pago (0,7 euros el primero, 1,5 euros el segundo, otros 0,7 euros del tercero al sexto y dos euros el séptimo y último día) hasta sumar un total de 7 euros.

La plataforma no pide que el usuario publique ni suba contenido, tan solo que inicie sesión. Tanto la propia app como el documento con los términos y condiciones avisan de que es necesario ser mayor de 18 años para participar, pero Tiktok no ha explicado si comprueba la edad de los usuarios de alguna manera durante el proceso.

La red social ingresa el dinero a través de transferencia bancaria y servicios de pagos electrónicos como Paypal. El importe mínimo para solicitar el envío de fondos es 50 céntimos.

Para facilitar la viralización de la campaña la red social ha dispuesto el pago de comisiones para aquellos usuarios que consigan que sus amigos se unan a TikTok Now. En este caso la bonificación es de 2 euros por cada nuevo registro y otros 5 euros si ese usuario completa el reto de iniciar sesión cinco días seguidos. Las condiciones para acceder a las comisiones son que los miembros captados “deben ser usuarios nuevos que nunca han publicado en Now” y “no tienen que haber abierto nunca Now en TikTok”.

ByteDance lanzó TikTok Now en septiembre, pero no había tenido un excesivo recorrido hasta ahora, cuando la empresa ha decidido pagar a los usuarios por utilizarla. Fuentes de TikTok han rechazado revelar el número con los que contaba el servicio Now antes del lanzamiento de esta campaña.