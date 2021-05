Trump sigue sin Facebook y otros seis clics tecnológicos de la semana

Bogotá, 6 may (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Trump, en el rincón de pensar al menos por seis meses más

Por el momento, las arengas y los mensajes airados de Donald Trump seguirán lejos de Facebook. Pero quizá solo por seis meses más. El consejo asesor de la compañía le dio a la red social ese margen de tiempo para que revalúe el bloqueo indefinido al expresidente estadounidense.

Echar a Trump fue una decisión acertada, según el consejo independiente, pero tiene que estar delimitada en el tiempo, de lo contrario, sería "arbitraria" y "no adecuada".

Lejos de quedarse quieto -¿tendrá Trump una cuenta falsa o alternativa?-, el mandatario lanzó su propia plataforma digital para comunicarse con sus seguidores: "From the Desk of Donald J.Trump" (Desde el despacho de Donald J.Trump).

2. Google recula y permitirá el teletrabajo permanente

Tras asegurar que todos sus empleados volverían a las oficinas, Google reculó y anunció que el 20 % de sus 140.000 trabajadores pasarán a teletrabajar de forma permanente.

Un 20-20-60. Esa es la fórmula que manejará la empresa de Mountain View (California, EE.UU.). Un 20 % de los trabajadores podrá seguir trabajando permanentemente desde casa, una vez termine la pandemia; otro 20 % deberá acudir en persona a oficinas nuevas y el 60 % restante regresará a los lugares de trabajo previos a la covid-19.

3. Uber consigue sortear el descalabro económico

Confinamientos, cuarentenas, discotecas cerradas... ¿quién iba a pedir un Uber en 2020? El descalabro económico era casi seguro. Por suerte, la multinacional estadounidense contaba con un as en la manga: la venta de su unidad de vehículos autónomos (que circulan sin conductor) a la empresa emergente Aurora.

Gracias a esta venta, Uber ha podido frenar la caída y entre enero y marzo de este año "solo" ha perdido 108 millones de dólares, una cifra muy inferior a la del año pasado. También porque supo reinventarse: los negocios de UberEats, de entrega de comida, y de Uber Freight, de paquetería, le han ahorrado un batacazo mayor.

4. Apple, ante un juicio "épico" por su App Store

Épico juicio al que se enfrenta desde esta semana la compañía Apple en los juzgados de Oakland (California, EE.UU.) contra Epic Games, que lo acusa de prácticas monopolísticas.

En el centro de la disputa se halla la pregunta de si App Store -una de las principales fuentes de ingresos de Apple- es un monopolio y la empresa del iPhone se está aprovechando de ello y perjudicando a los consumidores, tal y como sostienen desde Epic, o si por el contrario compite libremente con alternativas como Google Play, como argumenta la defensa.

Como siempre, más allá de un debate ético, en el corazón de las telenovelas de las tecnológicas está el negocio. Si el tribunal falla en contra de la compañía de la manzana, esto podría tener consecuencias muy negativas para su lucrativa tienda virtual.

5. Twitter quiere que lea más concentrado con Scroll

Está leyendo un artículo tranquilamente sobre las tensas relaciones entre China y Estados Unidos pero no puede concentrarse. Anuncios, mensajes emergentes y eslóganes parpadeantes lo distraen de esa lectura erudita. Es por eso que Twitter se ha propuesto "limpiar" esa lectura desordenada y ha adquirido Scroll.

Ahora, cuando abra un artículo desde la red social con Scroll, tendrá su artículo limpio y sin distracciones. Ya no tendrá excusa para no terminarlo de leer...

6. Roku le declara la guerra a Youtube

Tras varios días de forcejeo público, la empresa detrás del dispositivo para televisión en "streaming" más popular de Estados Unidos, Roku, declaró la guerra a YouTube al eliminar su aplicación YouTube TV del aparato.

La disputa se originó durante las negociaciones entre Roku y Alphabet (YouTube es un producto de Google) para renovar el contrato por el que la aplicación YouTube TV está disponible en el dispositivo, lo que permite a los usuarios acceder a todos los contenidos de este canal mediante un solo clic.

7. Neutralidad Vs. Negocios

Dicen que el poder es para usarlo... al igual que el dinero. Y eso fue lo que hicieron grandes empresas de telecomunicaciones de EE.UU.: financiaron con 4,2 millones de dólares una campaña secreta para inundar con más de 8,5 millones de comentarios falsos el proceso que terminó con el levantamiento de las normas que protegían la “neutralidad de internet” en el país, según la Fiscalía General de Nueva York.

Dichos mensajes falsos fueron enviados a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para "crear la apariencia de una oposición generalizada de base a las normas de neutralidad de internet" existentes, que se habían aprobado en 2015 bajo el Gobierno de Barack Obama y que amparaban internet como un servicio público, antes de ser eliminadas en 2017 por la Administración Trump.

Pero no hay que echarle la culpa solo a las grandes compañías "demoniacas". La FCC también recibió más de 9 millones de comentarios falsos apoyando la neutralidad de internet y usando identidades ficticias, en su mayoría remitidos por una única persona, un estudiante de 19 años que utilizó un software para el envío automático.