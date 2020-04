África no se va a librar del coronavirus: los casos se disparan en una semana y se temen 10 millones de contagios

Los países de África están apostando por una estrategia de pruebas y chequeos como su mejor y posiblemente única baza para enfrentar la COVID-19. El virus empezó lentamente en el continente pero los especialistas están preocupados por un aumento repentino en los últimos diez días de más del 40% en el número de contagios, hasta un total de 33.000. En el número de muertes ha habido un incremento similar y ya son 1.400 los fallecidos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de la posibilidad de que en un plazo de entre tres y seis meses los contagios en el continente suban hasta los 10 millones, aunque los expertos afirman que el número de muertes podría ser menor si las autoridades actúan rápidamente para contener los brotes. "En África estamos en el inicio", dijo la semana pasada el doctor Mike Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS.

Over 33,000 #COVID19 cases reported on the African continent - with over 10,000 associated recoveries & 1,400 deaths recorded. View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/0mGpSGqVhF