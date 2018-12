La carrera para sustituir a Theresa May: ¿Quiénes son los candidatos?

Si triunfa una moción de censura contra la primera ministra, no van a faltar posibles sustitutos. Los candidatos ya podrían estar maniobrando en las sombras para reemplazarla.

Un total de 174 tories ya han mostrado públicamente su apoyo a la primera ministra, lo que abocaría la moción al fracaso, según informa la BBC. Una fuente de Downing Street ha comunicado a los medios que la primera ministra alega que esta no es una votación sobre su futuro como líder del partido, sino sobre el liderazgo de la formación en este preciso momento, lo que abriría la puerta a que May se apartase de la dirección antes de las elecciones.

Dominic Raab

El exministro británico para el "brexit", Dominic Raab EFE

El exministro del Brexit ha dado un gigantesco salto sobre sus rivales hasta convertirse en la opción preferida de muchos euroescépticos. Tiene más credibilidad que David Davis, su predecesor en el Ministerio, porque su relación con Bruselas ha sido mucho más activa: Raab luchó hasta el final y dimitió en cuanto creyó que le habían pasado por encima.

No está detrás de ninguno de los cuestionamientos al liderazgo de May y, como muchos de sus rivales, cree que casi con toda seguridad esos desafíos no le serían de ningún provecho. Tiene las credenciales de un “creyente convencido” del Brexit, pero también es percibido como miembro de la nueva generación de diputados conservadores, con menos piedras en la mochila que algunos veteranos en el gabinete.

Boris Johnson

El exministro de Exteriores británico, Boris Johnson EFE

Su nombre salta cada vez que se habla de un posible sucesor para la primera ministra. Pero aparte de la condena automática que hizo el día en que el acuerdo del Brexit se hizo público, Johnson ha mantenido la cabeza baja viendo como el partido tendía hacia la conspiración contra May.

Oficialmente, sus aliados están entre los que piensan que hay que cambiar las políticas y no a la primera ministra. Pero nadie duda de que si llega el momento de la competición, y Johnson mantiene a sus devotos simpatizantes, se mantendrá en pie.

Eso sí, un éxito de Johnson podría provocar un cisma conservador. Varios de los diputados pro-europeos del grupo parlamentario ya han dejado ver que les resulta tan desagradable como para abandonar el partido si gana.

Michael Gove

El ministro británico de Medioambiente, Michael Gove EFE

Su devota base de seguidores incluye a diputados en favor y en contra del Brexit, como Nicky Morgan, entre los que quieren quedarse en la Unión Europea, y Nick Boles, entre los conversos del Brexit.

Lo más probable es que Gove haya decidido quedarse en el gabinete como parte de su traición a Johnson en la última batalla por el liderazgo, un lance que afectó a su reputación. Se dice que muchos de sus aliados y asesores le aconsejaron renunciar al gabinete, pero él eligió quedarse y hacer fuerza para cambiar las cosas desde dentro.

Si tiene éxito o no dependerá en gran medida de la respuesta de los conservadores: lo castigarán por su lealtad a May, o el grupo más moderado reconocerá y recompensará su intento de mantener a flote el acuerdo del Brexit.

Amber Rudd

La exministra de Interior británica, Amber Rudd EFE

Recién llegada de su extraordinariamente corta travesía por el desierto (por su desastrosa reacción en el escándalo Windrush), Rudd es la favorita número uno de los conservadores que quieren quedarse en la Unión Europea y de los que piden un Brexit suave, el ala centro-derecha del partido.

Es la candidata más probable para una carrera que se centre en “detener a Boris”, algo que podría ser de gran ayuda para ella. Pero tiene varias cosas en contra: su paso por el Ministerio del Interior la convirtió en un blanco fácil para los ataques del laborismo, además del pequeño problema de su circunscripción: los votos que le dieron la mayoría en Hastings son muy escasos.

Jeremy Hunt

Londres urge a la UE a trabajar "hombro con hombro" con EE.UU. contra Rusia EFE

Está claro que quiere el cargo y tal vez termine siendo la elección más segura para los diputados conservadores que lo ven como un experimentado ministro del gabinete. Estaba entre los que querían quedarse en la UE y después se convirtió en un locuaz partidario del Brexit, con muchas y duras intervenciones en el gabinete (de las que luego hay amplia cobertura).

Ha demostrado una habilidad de supervivencia notable frente a escándalos graves. Como ministro de Salud, sobrevivió a las múltiples crisis de invierno de la Seguridad Social y a las huelgas de los médicos novatos. Tal vez sea capaz de hacer los equilibrios necesarios para ganar contentando a los que quieren irse de la UE y a los que quieren quedarse, pero no parece probable que logre entusiasmar a un número suficiente de seguidores.

Sajid Javid

El ministro del Interior del Reino Unido, Sajid Javid EFE

Es otro de los ambiciosos ministros que empezó apoyando la Unión Europea y después se encargó de comunicar su conversión al Brexit. Protegido de George Osborne, dicen que su primer instinto fue el euroescepticismo, pero que en un principio se alineó con los que preferían quedarse para complacer al entonces responsable de Economía.

Pero ni Javid ni Hunt tienen aún el rango de “creyentes convencidos”. No han sido admitidos al “club del desayuno” de Andrea Leadsom, un grupo compuesto por cinco ministros partidarios del Brexit que tratan de convencer a la primera ministra para que cambie el rumbo en el acuerdo de separación de Europa.

Penny Mordaunt

La ministra británica de Cooperación Internacional, Penny Mordaunt EFE

La ministra que probablemente ha estado más cerca de dimitir tuvo un pequeño cambio tras llegar al borde del abismo. Responsable de Desarrollo Internacional, es una ambiciosa partidaria del Brexit y figura entre las candidatas favoritas de Jacob Rees-Mogg.

Una de sus estrategias ha sido tratar de convencer a May para que los diputados conservadores puedan votar libremente sobre el acuerdo final. La propuesta ha desconcertado en Downing Street pero Mordaunt espera que la haga aparecer como la representante de los conservadores de segunda fila. Así demostraría que se está batiendo por ellos.

Traducido por Francisco de Zárate