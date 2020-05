La derecha de EEUU sugiere que el impacto del coronavirus es culpa del estilo de vida de las minorías

¿Por qué Estados Unidos representa el 5% de la población mundial, pero casi un tercio de todos los fallecidos hasta el momento por coronavirus? Según el Gobierno no es por incompetencia de la Administración, sino porque su población no está sana.

El secretario de Salud del Gobierno de Donald Trump, Alex Azar, afirmó en CNN el pasado 17 de mayo que la respuesta de las autoridades a la pandemia ha sido "histórica", pero que, lamentablemente, Estados Unidos tiene una población "muy diversa" y que "en concreto" los afroamericanos y las minorías padecen en gran medida otras enfermedades.

Jake Tapper, el presentador de CNN que entrevistaba a Azar hizo una pausa y un gesto antes de repreguntar: "¿Han muerto tantos estadounidenses porque estamos menos sanos que el del resto del mundo?". Azar no se arredró: "Es un hecho".

AZAR: The coronavirus results for the US could've been vastly worse



TAPPER: It's worse here than anywhere else



A: When you look at mortality rates, that's simply not correct



T: I'm looking at number of dead bodies



A: The US population has significant unhealthy comorbidities pic.twitter.com/z1NYoHj7Sp