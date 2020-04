El proyecto de ley de Turquía para frenar el coronavirus en las prisiones victimiza a los presos políticos

A medida que la pandemia de la Covid-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020 continúa extendiéndose, los Gobiernos de todo el mundo se ven obligados a tomar medidas sin precedentes que equivalen a la declaración del estado de emergencia en un intento desesperado por frenar el contagio.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, claramente preocupado por el bienestar de las personas detenidas, instó el 20 de marzo de 2020 a los Estados partes a considerar medidas alternativas al encarcelamiento, como la conmutación de penas, la liberación anticipada y la libertad condicional. El Comité subrayó que ese enfoque es imperativo en situaciones de hacinamiento.

El 25 de marzo, la Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamamiento similar y destacó: "Ahora más que nunca, los Gobiernos deben liberar a todas las personas detenidas sin suficiente base legal, incluidos los presos políticos y otras personas detenidas simplemente por expresar opiniones críticas o disidentes".

URGENT: UN Human Rights Chief @mbachelet urges Governments to act now to prevent #COVID19 devastating the health of people in detention and other closed facilities, as part of global efforts to contain the pandemic.



