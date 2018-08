LO QUE DEBES SABER SOBRE LOS RECORTES EN LA FINANCIACIÓN DE UNRWA

¿A qué se debe la crisis de financiación de UNRWA?

A principios de este año Estados Unidos anunció un recorte de la financiación a UNRWA de 300 millones de dólares. La decisión por parte de la administración de Trump ha llevado a la Agencia a la mayor crisis de financiación de su historia con un déficit total de 446 millones de dólares y ha sido descrita por el Comisionado General de UNRWA, Pierre Krähenbühl, como una amenaza existencial para la agencia y ha puesto en una situación desesperada a una población ya de por sí marginalizada.

¿Por qué viene motivada esta decisión?

La decisión del gobierno de Estados Unidos no tiene nada que ver con el trabajo humanitario de la Agencia, sino que está políticamente motivada. El anuncio de la reducción del 83 % de su financiación se produce tras las críticas vertidas por la Asamblea General de Naciones Unidas en relación con el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de la administración estadounidense.



UNRWA es la única Agencia que presta servicios a los refugiados de Palestina y exige una solución justa para ellos. Si UNRWA desapareciera, los refugiados de Palestina se diluirían de la agenda política internacional. No podemos consentir que esto pase. No estamos dispuestos a que esto suceda. Son más de 5 millones de personas que tienen derecho a vivir con dignidad y a seguir recibiendo la ayuda de la comunidad internacional hasta que se les ofrezca una solución justa.



Como agente humanitario, UNRWA no está involucrada en la política ni está en posición de influir políticamente. La ayuda humanitaria no puede ser utilizada nunca como herramienta política. Retirar la financiación a UNRWA significa castigar a una población civil a causa de las decisiones de los líderes políticos y sólo puede clasificarse como un acto inmoral.

¿Cómo ha respondido UNRWA ante la crisis?

Nuestra respuesta ante los recortes fue firme: no vamos a abandonar a los refugiadas y refugiados de Palestina. UNRWA no está en venta. UNRWA no puede ser utilizada en el juego político.



Desde entonces, hemos trabajado sin descanso para conseguir esos fondos. En los últimos siete meses hemos movilizado apoyo político y financiero en todo el mundo para mantener nuestras operaciones y seguir prestando nuestros servicios, y h emos conseguido reducir el déficit a 217 millones de dólares. Un gran logro, pero no suficiente.

¿Cómo afectarán estos recortes a la comunidad refugiada de Palestina?

La decisión de la Administración Trump tiene graves consecuencias que afectan directamente a los 5,4 millones de personas refugiadas de Palestina en Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania. El recorte de financiación por parte de Estado Unidos deja a UNRWA en una situación crítica que nos obliga a tomar medidas para reducir el déficit.



Programas como el de empleo en Gaza y Cisjordania, así como en el programa de salud mental y subsidios de alquiler para personas desplazadas o distribución de alimentos se van a ver afectados por las consecuencias de los recortes.



En Gaza, sufren desde hace once años un bloqueo por tierra, mar y aire. Viven con sólo cuatro horas de electricidad al día y el agua potable limpia es cara y difícil de encontrar. Los niños de tan solo 10 años han vivido tres ofensivas. En un contexto como este o el de Siria, en el que la población y, sobre todo los niños, sufren las brutales consecuencias de la violencia, el apoyo psicosocial es una necesidad básica. Los recortes de fondos de EE. UU a UNRWA producirán en toda la población refugiada exactamente el tipo de desesperación que está alentado a tantos palestinos en Gaza a protestar, a pesar de poner en riesgo su vida.



Además, los recortes afectan también al personal de UNRWA, en su gran mayoría refugiados. La falta de financiación hará imposible la renovación de 154 puestos de trabajo en Cisjordania y 113 en Gaza. Esto también afecta a la población, ya que los 13.000 puestos de trabajo que UNRWA ofrece en salud, educación y servicios son una fuente de ingresos indispensable para las familias en Gaza.

¿Qué está por decidir?

El inicio del año escolar se acerca y UNRWA está haciendo todo lo posible por garantizar que nuestras escuelas, a las que asisten más de medio millón de niños y niñas refugiados de Palestina, no tengan que retrasar su apertura. Además, estamos realizando un gran esfuerzo para que nuestros otros servicios esenciales, como la atención médica, por ejemplo, continúen ininterrumpidamente.



La respuesta de Estados Unidos a un proceso de paz estancado no debe ser paralizar a la Agencia encargada de brindar dignidad a los refugiados ante la ausencia de una solución política. Debería ser apoyar y fortalecer tanto a las organizaciones que brindan ayuda humanitaria como a los organismos internacionales responsables de la paz y la seguridad internacional.



En estos momentos, el reconocimiento y apoyo de la comunidad internacional y de la ciudadanía hacia UNRWA es fundamental. UNRWA seguirá al lado de los refugiados de Palestina para garantizarles una vida digna hasta que se resuelva su situación y no permitirá que ni la ayuda humanitaria, ni la Agencia sean utilizadas con fines políticos.