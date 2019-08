Cómo obtener un pasaporte de urgencia

Nos puede pasar a todos. Lo tenemos todo listo para nuestro próximo viaje, con los billetes comprados, los hoteles reservados y hasta las visitas programadas, y de pronto, en el último momento, descubrimos que nuestro pasaporte tiene algún problema, o peor aún, lo perdemos o nos lo roban justo antes del viaje. ¿Qué hacer?

Una vez que hemos controlado el ataque de nervios y hemos calmado la ansiedad, hemos de recordar que no tener el pasaporte en regla no es el fin del mundo, y muchas veces hay maneras de solucionarlo. Eso sí, dependiendo de las circunstancias y los plazos el proceso será más fácil o sencillo, más rápido o lento, y conllevar más o menos dolores de cabeza. Tanto si estás en España y aún no has comenzado tu viaje, como si el problema surge una vez en tu destino, hay servicios para conseguir un pasaporte de urgencia con el que salvar la papeleta.

¿Qué problemas pueden hacer que mi pasaporte no sea válido?

Evidentemente, el principal motivo que invalida tu pasaporte es no tener pasaporte. Es decir, haberlo perdido o que te lo hayan robado, ya sea antes de salir o una vez en tu destino. Es el motivo más obvio y el que antes nos hace reaccionar, ya que has de interponer una denuncia en la Policía avisando de su pérdida o robo. Pero la validez de un pasaporte se puede ver comprometida de otras maneras, y nos podemos confiar y no darnos cuenta hasta el último momento.

La mayoría de los destinos piden entre 3 y 6 meses de validez en tu pasaporte, y eso, aunque tú solo vayas a estar allí 15 días, es motivo para que no te dejen volar. Es algo de lo que te debes informar antes de comprar tu vuelo, porque puedes llevarte la sorpresa en el momento de facturar en el aeropuerto o al intentar cruzar una frontera.

Otros motivos que pueden invalidar tu pasaporte es no contar con un mínimo de hojas en blanco, al menos se exigen dos hojas en blanco por delante y por detrás, o que esté deteriorado, ya sea porque se ha mojado o porque tiene alguna parte rota. En ambos casos te pueden echar para atrás, así que revísalo bien antes de emprender tu próximo viaje.

En los Aeropuerto de Madrid y Barcelona puedes renovar tu pasaporte el mismo día de tu vuelo. CC - Juanedc

Obtener un pasaporte de urgencia en España

Estás en España, aún no has emprendido tu viaje, y descubres que tienes un problema con el pasaporte que no te va a permitir viajar. Aquí el primer factor que influye es el tiempo que queda hasta que salga el avión o el barco con el que comienza tu viaje. Dependiendo de los días que tengas de margen, o las horas, podrás hacer una cosa u otra.

Renovar el pasaporte días antes del vuelo

Para renovar tu pasaporte has de solicitar cita previa en una oficina de expedición, y así poder pedir uno nuevo. ¿Qué puede pasar? Que el margen previo a tu viaje no sea suficiente y la cita te la den para una fecha posterior a la salida de tu viaje. Si eso sucede, prueba a pedir cita en otras oficinas y comprobar las diferentes fechas, a veces en una localidad o provincia cercana la lista de espera es menor.

Si incluso así no es posible, lo más recomendable es que te presentes en una oficina de expedición a primera hora para comentar tu problema, justificando debidamente tu urgencia (con billete de avión, pasaporte defectuoso o denuncia policial en caso de pérdida o robo) y esperar a que haya un hueco libre para ti. No se suele atender sin cita previa, pero tienes que intentarlo. Es posible que tengas que esperar varias horas hasta el último momento para que te atiendan, pero si lo consigues lo habrás solucionado.

Además del billete de avión recuerda llevar contigo todo lo necesario para renovar un pasaporte: el DNI, el pasaporte antiguo si lo tienes (y si no la denuncia), una fotografía de tamaño carnet y dinero en efectivo para el pago de los 30€ de tasas, aunque también puedas pagar de manera telemática.

Renovar el pasaporte el mismo día del vuelo

También puede pasar que te des cuenta de que tu pasaporte no es válido, o que no aparece, el mismo día de tu viaje. Un momento en el que nos atrapa el pánico, y con razón, pues puede tener solución, o no. Dependerá del aeropuerto del que salgas.

Los aeropuertos de Madrid y Barcelona cuentan con una oficina de expedición de pasaportes de emergencia, pero solo podrás obtenerlo si tu vuelo sale ese mismo día o antes de las 10 de la mañana del día siguiente. Deberás justificarlo presentando tu billete de avión. Encontrarás estas oficinas en la planta 2 de la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y en la planta 3 de la T1 del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Si pasas por Madrid o Barcelona el día de tu vuelo y tienes margen puedes solucionarlo obteniendo un nuevo pasaporte de emergencia, que será válido durante solo un año y que tendrás que renovar en ese plazo. Pero si no sales de ninguno de estos dos aeropuertos, entonces sí tendrás un problema, ya que no te quedará otra que perder tu vuelo y tener que posponer tu viaje.

Las embajadas y consulados pueden emitir pasaportes y salvoconductos. CC - Benjamín Núñez González

Obtener un pasaporte de urgencia en el extranjero

También podemos tener problemas con el pasaporte cuando ya nos encontramos viajando, y tanto si se deteriora, lo perdemos o nos lo roban, entonces el inconveniente será a la hora de salir de ese país, tanto si lo que queremos es volver a España como si deseamos cambiar de país.

En este caso es cuando entra en función lo que una embajada y un consulado pueden hacer por ti, pero no olvides que si el motivo es la pérdida o el robo del pasaporte primero habrás de acudir a una comisaría de policía local a interponer la correspondiente denuncia. Una vez que la tienes es el momento de recurrir a la embajada o consulado que España tenga en tu destino.

Desde una embajada o un consulado podrán expedir un nuevo pasaporte de validez limitada o en su caso un salvoconducto que te permitirá volver a España, y una vez de vuelta deberás pedir cita previa para expedir un nuevo pasaporte definitivo.