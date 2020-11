Aldaia denuncia davant policia un perfil d'Instagram per encoratjar presumptament a baralles entre adolescents

L'Ajuntament d'Aldaia ha denunciat davant la Policia Nacional un perfil d'Instagram que té com a nom 'peleasALDAIA', a través del qual es difonen baralles en fotos i vídeos amb imatges preses en la localitat. El perfil compta actualment amb 300 seguidors, encara que en les últimes hores ha perdut més de 80, i té un control de seguiment pel qual es necessita autoritat de l'administrador per a poder veure els continguts.

Des del consistori d'Aldaia han denunciat el perfil en entendre que "incita" a les baralles. Per això s'ha manifestat que “les persones que presumptament estan participant en aquests lamentables fets han de saber que es trobaran amb el rebuig frontal i la condemna social per part tant de les autoritats i les institucions com de tots els veïns i veïnes d'Aldaia”.

Així mateix, expliquen que “comportaments deplorables i nefastos com aquests no tenen cabuda al nostre poble i farem tot el que siga a la nostra mà per a erradicar-los d'arrel”.

A més, l'Ajuntament d'Aldaia ha demanat col·laboració ciutadana per a recaptar tota la informació possible sobre aquests fets, amb l'objectiu d'evitar que es continuen produint.