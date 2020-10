Paterna col·labora en un estudi sobre la capacitat de contagi i transmissió de la COVID-19 en la població escolar

L'Ajuntament de Paterna col·labora amb l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments del Consell Superior d'Investigacions Científiques (IATA-CSIC) en un Estudi pilot denominat 'Predicol', amb l'objectiu d'obtindre més informació sobre el risc d'infecció i protecció enfront del coronavirus de la població pediàtrica i la seua capacitat de transmissió.

L'estudi, al qual ja s'han incorporat 500 xiquets i xiquetes voluntaris/as d'entre 3 i 16 anys de 10 centres educatius de Paterna asimptomàtics i que no hagen passat el coronavirus i que anirà agregant a més voluntaris, investiga el microbioma intestinal dels menors, que és el conjunt de microorganismes i gens que es troben en el tracte digestiu i que regulen la resposta del sistema immunitari i pot influir en el risc de patir infeccions, així com en l'efectivitat de les vacunes.

Referent a això, l'Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha assenyalat que “aquesta investigació, a la qual ha reaccionat de forma molt positiva la nostra comunitat educativa, és una oportunitat perquè els estudiants de Paterna estiguen avaluats científicament durant tot el curs i servisquen de base per a un estudi internacional ”al mateix temps que ha destacat que “la col·laboració entre l'administració pública i el sector científic ens permetrà aprendre més sobre el virus, generant i enfortint aliances davant aquesta lluita comuna”.

Per part seua, Yolanda Sanz, professora d'investigació del IATA-CSIC, indica que “aquesta col·laboració entre el CSIC i la comunitat educativa de Paterna representa una oportunitat única per a avançar en el coneixement de la infecció pel coronavirus SARS-*CoV-2 en xiquets de diverses edats i, així, entendre millor els factors que expliquen la seua diferent susceptibilitat, ajudant a la presa de decisions en l'àmbit escolar i familiar”.

Amb aquesta investigació, el CSIC-IATA persegueix diversos objectius. D'una banda, proposa identificar les característiques diferencials del microbioma intestinal de la població pediàtrica que puguen protegir enfront de la infecció pel SARS-CoV-2 o augmentar la seua vulnerabilitat i així identificar als subjectes de risc i predir la incidència de la infecció. Conéixer amb més precisió la capacitat dels xiquets de transmetre el virus en l'entorn escolar i familiar. I conéixer l'impacte de la pandèmia i variables estudiades en el desenvolupament educatiu dels xiquets i xiquetes.

Tot això amb la fi última d'identificar nous marcadors biològics que ajuden a anticipar-nos en la implantació de mesures sanitàries i de protecció reduint la transmissió del virus i l'impacte social de la infecció en l'entorn educatiu i familiar.

Al llarg de tot el curs escolar, als menors participants en aquest projecte, i en el qual també estan involucrades les seues famílies, se'ls fa un seguiment exhaustiu tant per via telefònica com a través de visites als centres escolars i a través dels centres sanitaris.

A més de ser monitorats per a avaluar la possible aparició de signes o símptomes d'infecció per la COVID-19, es registraran les variables demogràfiques, clíniques, dietètiques, ambientals, psicoeducatives i socioeconòmiques d'aquest grup de xiquets i xiquetes.

Durant l'estudi, l'equip del IATA prendrà mostres de femta i de saliva per a realitzar l'anàlisi de biomarcadors en la població en edat escolar, per a poder predir el risc d'infecció i controlar-lo millor.