Andalucía Por Sí respalda los actos de la Plataforma 4D y recuerda a Podemos e IU no que no son dueños del andalucismo

La guerra en el seno de la Plataforma 4D, constituida por una treintena de organizaciones sociales, sindicales y políticas para reivindicar la memoria de las movilizaciones de millón y medio de andaluces el 4 de diciembre de 1977, tiene su propia lectura por parte de Andalucía Por Sí (AxSí), el nuevo partido constituido hace poco más de un año por referentes del andalucismo que no se han sentido cómodos con otras opciones y han optado por un proyecto propio.

Tras desvelar eldiario.es/andalucia que Podemos e IU, entre otros, se desmarcaban de los actos previstos en Málaga el 3 de diciembre por esta plataforma, que ha quedado bastante controlada por el SAT, desde AxSí han censurado que ninguna de estas formaciones "tiene la exclusividad del andalucismo, por mucha marea que quieran inventar".

El portavoz de AxSí, Joaquín Bellido, cree que se desmarcan "para que nos les señalen con el dedo" después de "agitar los ánimos y el soberanismo catalán", en referencia a Podemos, y asegura que su formación está dispuesta a estar presente en los actos en Málaga en los que ni Podemos ni IU van a participar, independientemente de que alguno de los suyos lo haga.

En esta línea, ha explicado que AxSí ha participado en las asambleas de la plataforma, "prácticamente como oyentes y meros visitantes". De todas maneras, Jaoquín Bellido recalca: "Pese a que no no hayan contado con nuestra formación creemos importante que este año, que se conmemora el 40 aniversario de aquella reivindicación tan necesaria para Andalucía, se celebre en Málaga. Primero, porque se homenajea a Manuel José García Caparrós y queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo a su familia. Segundo, Málaga es parte de Andalucía, y parece que a Podemos e IU les gusta copiar las cosas del PSOE, centrándose siempre en Sevilla".

Por otro lado, desde AxSí han remarcado que no comparten las mociones que llevarán a los plenos estas formaciones. "Nosotros queremos construir, no destruir, y queremos reivindicar el papel de Andalucía en España", apuntan. Rechazan reconocer la república catalana, "como otros han hecho", pero asistirán el 3 de diciembre a Málaga porque no quieren que se siga tergiversando el movimiento andalucista. "Ni Pablo Iglesias, ni Pedro Sánchez ni Susana Díaz van a conseguir que se den pasos atrás en lo que se consiguió en su día por los andaluces".