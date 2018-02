Cs reclamará a la Junta que aclare si está "pagando o no" defensa de exaltos cargos en el caso ERE

Ciudadanos (Cs) ha manifestado este miércoles que el Gobierno andaluz tiene que aclarar si está "pagando o no" la defensa jurídica de exaltos cargos de la Junta que están siendo juzgados en el caso de los ERE.

En rueda de prensa, el presidente y portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha manifestado que él desconoce si se está pagando o no esa defensa, y ha manifestado que lo que está claro es que la Junta "no se puede negar a dar esa información" como ha publicado este miércoles ABC.

"Si es dinero público y se está pagando tendrá que decirlo y explicar el por qué", ha apuntado Marín, para quien si ese no es el caso tendrá que decir que "no se está pagando ni un euro de dinero público para la defensa de estos señores, pero no se puede negar a dar esa información".

A su juicio, si alguien se está "dedicando a pagar la defensa de estos señores, se tendrán que dar las explicaciones y si alguien tiene que dimitir por ello tendrá que hacerlo", ha manifestado el dirigente de Cs, quien ha señalado que abordarán qué tipo de iniciativa impulsan para que el Gobierno dé la información.

Para Marín, no dando esa información se hace un "flaco favor" al objetivo de contar con una administración más transparente y menos opaca. "Que la oposición pida explicaciones es lo normal y que el Gobierno las dé, también", según ha señalado Juan Marín.

Preguntado sobre si Ciudadanos estaría dispuesto a pedir explicaciones sobre este asunto, ha manifestado que "por supuesto que sí", al igual que han hecho pidiendo explicaciones sobre la "contratación de médicos sin titulación" en el Servicios Andaluz de Salud.

Tras recordar que Cs también reclamó en su día la creación de la comisión de investigación sobre los cursos de formación en el Parlamento, Marín ha defendido que su partido, en ese aspecto, también ha hecho su trabajo perfectamente "desde la oposición, porque tenemos que fiscalizar la acción del Gobierno".