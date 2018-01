El PSOE teme que el Gobierno de España esté barajando continuar con un peaje en la autopista Cádiz-Sevilla

El PSOE de Andalucía ha recibido con recelo el anuncio del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de que buscará en el marco del Pacto de Estado sobre Infraestructuras un acuerdo para el futuro de las autopistas de peaje, cuyas concesiones empiezan a concluir este año y que en el caso del sur tiene en la que une Cádiz con Sevilla (AP-4) una histórica exigencia de eliminación.

La concesión de la AP-4 concluye en 2019 y el ministro ya anunció que no había intención de prorrogarr -nuevamente- la concesión, pero tampoco ha aclarado entonces cómo se va a gestionar su futuro, de ahí que haya temor a que no pase a ser gratuita. En esta línea, el diputado del PSOE por Sevilla Antonio Pradas ha comentado este martes que el Gobierno de España "no puede eludir su responsabilidad metiendo en el mismo saco a autopistas con distintas características", recordando que la AP-4 es la única que no puede sortearse con otra vía de alta capacidad -es la única del país donde esto ocurre- "por la incompetencia del Gobierno de España" en la ejecución del prometido desdoble de la A-4, que sólo se ha ejecutado en algunos tramos.

En opinión de Antonio Pradas, si no se acaba con este peaje será "un retroceso para Andalucía y una discriminación" que el PSOE no va a "permitir" porque afecta a provincias como Cádiz y Sevilla "muy castigadas por el desempleo". Por ello ha exigido al ministro que "no maree más la perdiz" ni se "saque de la chistera" propuestas como este Pacto de Estado.

Se ha referido a la propuesta de Íñigo de la Serna de impulsar un acuerdo con el resto de formaciones sobre el futuro de las autopistas de peaje en España, ante el próximo vencimiento del plazo de concesión de las más antiguas. Pretende que constituya uno de los principales puntos del Pacto de Estado sobre Infraestructuras que prevé promover próximamente, y para el que, según asegura, ya ha mantenido contactos con distintos grupos.

Durante su intervención en el Efe Foro Líderes ha abierto la opción de que esa decisión se tome en el marco de un acuerdo con otras formaciones en paralelo al rescate y relicitación de las nueve autopistas quebradas, las más jóvenes, que su departamento también prevé acometer en 2018

En la actualidad, una media docena de autopistas, las más antiguas del país, tienen un próximo plazo de vencimiento. En noviembre lo hará la concesión de la AP-1 Burgos-Armiñón, firma gestionada por el grupo Itínere. En 2019, está previsto que termine el del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, y el del la AP-4. En 2021 culmina el trazado que une Barcelona, con La Jonquera y Tarragona y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo. Todas estas vías la tiene Abertis.