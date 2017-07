El "federalismo asimétrico" de Cristina Narbona incomoda en el PSOE de Andalucía

El PSOE de Andalucía confía en que el equipo de Pedro Sánchez "no haga ningún planteamiento que pueda suponer romper ese principio de igualdad sobre el que tiene que construirse la España de las autonomías". Respondía de esta manera el portavoz en el Parlamento de Andalucía y anteriormente de la gestora del partido, Mario Jiménez, preguntado sobre la reunión del viernes entre el PSOE y el PSC.

No ha ocultado su incomodidad con la terminología usada por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, si bien se ha mantenido en la prudencia que la federación ha mostrado desde que Pedro Sánchez ganó las primarias a su líder Susana Díaz. Tras manifestar que los andaluces no conocen las propuestas que se van a poner sobre la mesa en la reunión con el PSC, "sino únicamente una reflexión terminológica sobre un federalismo asimétrico", ha aseverado: "Frente a ese tipo de planteamientos, el PSOE de Andalucía siempre defenderá que cualquier adjetivo que se le haga al modelo territorial tiene que tener que ver con la igualdad".

En esta línea, el diputado ha comentado que "esa propuesta que hace la presidenta del PSOE hay que contextualizarla porque se hace vinculándola a toda una reflexión que se hará con el PCE para plantear una solución política a Cataluña". Y ha reiterado que desde Andalucía entienden que ese tipo de soluciones es lo que necesita este conflicto, si bien, "mientras llega, cualquier salida del entorno que marca la Constitución Española tiene que tener una respuesta del Estado de Derecho".

Del mismo modo, sobre las 46 demandas que ha hecho el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y que Ferraz se ha propuesto estudiar en algunos casos, Mario Jiménez le ha dado la vuelta a la tortilla. "Si le cambian Andalucía por Cataluña suscribimos, esas 46 propuestas. Si se predican para Cataluña se tienen que predicar para todos los territorios. Desde luego, para Andalucía. Vamos a esperar pues a la concreción de las mismas".

Finalmente, ha reconocido en que "de cara a la conformación de un modelo territorial para España, y con la referencia a la Declaración de Granada, tiene que reflejarse el respeto a las singularidades, y Cataluña las tiene". Pero "es igualmente cierto que Andalucía va a estar siempre en la apuesta por una construcción de España desde la igualdad de oportunidades", sin respaldar "nada que pueda suponer la ruptura de la cohesión territorial". Para concluir: "Pensamos así históricamente. El socialismo es por definición solidario. Vamos a esperar a conocer qué planteamiento se hace tras la reunión del PSOE y el PSC".

Reacciones de sus rivales

Esa complicada situación en la que se encuentra el PSOE de Andalucía, que ha recuperado el discurso del 28F para defender su papel en el debate sobre el modelo territorial, ha servido para que los populares hayan arremetido con fuerza. La portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, ha censurado: "Los bandazos que dan otros partidos los tendrán que explicar ellos. [...] Eso va en contra de lo que en este momento se requiere, que es altura de miras y estar unidos frente al secesionismo y lo que ocurre por parte de algunos políticos en Cataluña".

Mientras, el presidente del grupo de Podemos en la cámara, Jesús Romero, ha aludido a diferencias de planteamiento entre los socialistas. "Si se escucha a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se defiende un modelo territorial; con Pedro Sánchez proponen uno diferente; y con Cristina Narbona se ve una tercera opción". En su opinión esto es "para tener los pies en todos lado, para ver por dónde estalla la circunstancia y decir que tenían razón".

Finalmente, Elena Cortés (IU) ha hablado de "postureo" en el PSOE en relación a este asunto. " La historia del PSOE en algunas ocasiones ha sido dar titulares de una cosa pero al leer la letra pequeña siempre defienden lo mismo, no hay movimiento", ha censurado, por lo que, sin conocer la propuesta de Cristina Narbona en su integridad, no ha sabido decir si se acerca a los planteamientos de IU o no.

Por cierto que el portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía ha aprovechado también para recriminar las recientes palabras de la líder de Podemos en la comunidad autónoma, Teresa Rodríguez, sobre el referéndum planteado en Cataluña. "Equipara el 4 de diciembre o el 28 de febrero con un referéndum independentistas es un gravísimo error histórico y una ofensa a la memoria de Andalucía y de todos los andaluces que salieron a la calle pidiendo autonomía e igualdad en el momento en que se estaba construyendo España", ha sentenciado.