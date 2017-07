María Antonia Peña Guerrero, nombrada primera rectora de la Universidad de Huelva

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el nombramiento de María Antonia Peña Guerrero como rectora de la Universidad de Huelva (UHU), tras su elección el pasado 23 de junio por la comunidad de este centro académico.

Nacida en La Línea de la Concepción (Cádiz) en 1966, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y catedrática de Historia Contemporánea por la de Huelva. Ejerce como profesora universitaria desde 1991.

Con seis sexenios de investigación continuos, Peña Guerrero ha centrado su trabajo en temas como el caciquismo y clientelismo. Entre sus análisis, destaca 'El sistema caciquil en la provincia de Huelva. Clase política y partidos (1898-1923)', que obtuvo el IX Premio de investigación Díaz del Moral.

La nueva rectora de la UHU fue con anterioridad directora de la Sede Iberoamericana de La Rábida de la propia institución onubense y vicerrectora de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo de la Universidad Internacional de Andalucía. También ha sido vicepresidenta primera del Grupo La Rábida, que aglutina la labor de un total de 63 universidades iberoamericanas.

Peña Guerrero ha realizado diversas estancias de investigación en Roma, Londres, París, La Habana, Lima y Bogotá, y es autora de numerosos artículos en revistas especializadas. Evaluadora de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, ha formado parte de la junta directiva de la Asociación de Historia Contemporánea, de la 'International Commision for the History of Representative and Parliamentary Institutions' y del Consejo Asesor para la Segunda Modernización de Andalucía.

En la actualidad es la investigadora principal del proyecto 'Historia Cultural de la Corrupción Política en España y América Latina (siglos XIX y XX)', que aglutina a seis universidades españolas e iberoamericanas.