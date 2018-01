El pasodoble del carnaval de Cádiz contra la violencia machista: "Después de esquivar a aquella manada salgo y celebro que sigo viva"

La comparsa 'Las Irrepetibles' ha dedicado un pasodoble a la víctima de 'La Manada', con una letra que es un alegato contra la culpabilización de las víctimas de violencia machista y sexual

"Hoy me confieso que no soy monja ni estoy muerta porque llega el jueves y voy sonriéndole al fin de semana" o "no soy yo quien merece que me condenen, me encierren y me vigilen", cantan

Consentimiento, violencia y qué se espera de una víctima: los conceptos en juego en el juicio a 'la manada'