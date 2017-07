No va a costarnos ni un euro

No sé a vosotras, pero a mi hay una frase que me jode cantidad y que cada vez que la oigo me cabrea en grado sumo: “eso a los españoles les va a salir grates, no les va a costar ni un euro” ¿Os suena? Seguro que sí, ya que desde hace muchos años la venimos escuchando cada vez que se habla del rescate a la banca o de la persecución de los corruptos y defraudadores a Hacienda.

Una frase, que trata de calmar temores, pero que en boca de Montoro, Rajoy, de Guindos o cualquier vocero del Partido Popular hace que te pongas en guardia y que automáticamente contestes con un “date por jodido”.

Es lo que tiene vivir en un país de trapisondistas en el que nos gobiernan unos políticos trileros a la par que corruptos y mentirosos, que ya no te crees nada de lo que te dicen o prometen. Y con razón, pues una y otra vez esas mentiras se les vuelven en contra mientras el tiempo y los tribunales pone una vez más a esta pandilla de embaucadores en el lugar que les corresponde: la picota de los mentirosos.

Hace ya más de cinco años desde que Mariano Rajoy anunciara la solicitud del rescate a la banca española por valor de 100.000 millones de euros, una solicitud que este embaucador denominó con el falaz título de “línea de crédito”.

Un rescate que en las fantasiosas mentes del gobierno del PP y mintiendo a toda la población española, tanto el presidente Rajoy, como la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría y el ministro de Economía Luis de Guindos aseguraron que no iba a costar ni un euro a los contribuyentes.

Cinco años después nos encontramos con la previsible realidad: el rescate a la banca española ha costado al bolsillo de los contribuyentes la friolera de 60.600 m/€. El demoledor informe del Banco de España que se conoció el pasado 16 de junio lo deja claro, las ayudas a la banca que ésta no devolverá supondrán esos 60.600 millones de euros, de los cuales, 39.500 millones correrán a cargo de los contribuyentes y 21.000 millones al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Tras el más que previsible sofocón y cabreo, una se pregunta: ¿Qué pasa ahora? ¿Quien se hace responsable de este robo a mano armada? ¿Quien se responsabiliza de este tinglado en el que miles de millones de dinero público se recortaron de los servicios públicos y de políticas sociales para rescatar a esos bancos; de los bancos rescatados vendidos a precio de saldo o de los miles de trabajadores y trabajadoras del sector bancario despedidas mientras nos aseguraban, ahí va otra vez la frasecita, que al bolsillo de los y las ciudadanas no le iba a costar ni un euro?

Ya ven señores Rajoy, Montoro y De Guindos, sí que nos ha costado y mucho a los y las españolas estos rescates. Nada menos que 60.600 m/€ o lo que es lo mismo 60.600 millones de razones para llamarles con todas y cada una de las acepciones que el diccionario español da para definir a un mentiroso: falaz, embustero, mendaz, engañoso, aparente, infundioso, embustidor, bocón, artero, traicionero, infundiador, falsario, hipócrita, impostor, desleal, felón, traidor, falso, fariseo, hipócrita, infiel, lioso, enredador, liante, embrollador, trapisondista, chismoso, trolero, bulero, cuentista, fabulador, infundioso, paparruchador o patrañero.

La cifra de este rescate es monstruosa, casi diría que obscena, pues unas simples operaciones matemáticas, y eso que una es de letras, te permiten conocer qué podríamos haber hecho con ese dinero en beneficio de los y las ciudadanas,

Si lo aplicamos a Zaragoza nos sale a 1.304 € por habitante que multiplicado por los 698.000 zaragozanos y zaragozanas que habitamos la ciudad del Ebro, son 910,2 m/€ (casi 200 millones más que el último Presupuesto anual de la ciudad).

¿Os imagináis cuantas cosas podría hacer nuestro Ayuntamiento con ese dinero? ¿Cuanto se podría invertir si, con ese dinero se mejoraran y ampliaran las dotaciones previstas, por ejemplo para el presupuesto para limpieza de calles, que en 2016 ascendía a 36.870.559€?

¿Cuántos años se podrían mantener los parques? El presupuesto para 2016 en conservación de zonas verdes era 7.973.620€

¿Y en vivienda pública y programas sociales? ¿Cuantos alquileres se podrían sufragar a personas con menos recursos? El presupuesto para 2016 era de 2.052.000€; en rehabilitación de vivienda: 1.700.000€.

Puestos a soñar se podrían construir unos cuantos bloques de vivienda social (a un coste de unos 7 m/€ aproximadamente por edificio) Se podrían remodelar algunas piscinas municipales (tomemos como ejemplo el coste de la remodelación de Centro Deportivo Gran Vía que ha costado 1.200.000€). O construir varios de los tan demandados polideportivos municipales (un polideportivo cuesta 6.000.000€ aproximadamente)

Ya veis lo fácil que es aplicar ese vergonzoso despilfarro a políticas sociales, a mejorar el urbanismo o la calidad de vida de los y las habitantes de Zaragoza. Y es que 60.600 m/€ dan para la construcción de 825 escuelas infantiles, multiplicar por 100 los usuarios de la teleasistencia (es decir, que cada zaragozano/a la tuviera), hacer 182 veces el gasto en ludotecas y centros de tiempo libre para niños y niñas. Multiplicar por 15 los programas de vivienda para familias, reformar 6 veces La Romareda, poder hacer 130 veces la reforma de Avenida Cataluña. O destinar 21 veces más el presupuesto de mantenimiento de parques y jardines o multiplicar por 3 el actual servicio de autobús urbano.

Pero despertemos del sueño, en realidad quienes se lo han llevado crudo han sido las élites corruptas de este país. “Gente de orden” que tras el robo que supuso a las arcas públicas el rescate bancario -en el que por cierto algunos cuantos de estos prohombres se vieron implicados- se apuntaron a otro gran robo, la amnistía fiscal. Prohombres del Partido Popular como Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, Alberto López Viejo, Francisco Granados o familiares de éstos como Micaela Domecq, esposa de Arias Cañete, que como desvelaron “Los Papeles de Panamá”, se acogió a la amnistía fiscal cuando su marido era ministro de Agricultura. Y miembros del clan Pujol, los hermanos Oleguer y Josep Pujol Ferrusola, hijos del ex president de Catalunya Jordi Pujol o empresarios como los hermanos Gallardo, propietarios de los laboratorios Almirall, que afloraron más de 113 millones de euros; la familia Escarrer, dueños de la hotelera Meliá o miembros de la familia Thyssen.

Por último, la rancia nobleza de este país, se conocen hasta cuatro borbones en la línea de sucesión: la infanta de España Alicia de Borbón Parma, el infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias (primo del rey Juan Carlos), y Pedro y Cristina de Borbón Dos Sicilias que ocultaron 4 millones en Suiza utilizando los mismos testaferros, bufetes y sociedades pantalla que Bárcenas o Rato. ¡Hay que ver como se las gastan estos patriotas de pulserita de España o de Cataluña en la muñeca y cuentas en Suiza u otros paraísos fiscales!

¡Si lo dice hasta el Tribunal Constitucional! Tenemos un ministro de Hacienda que legitima "como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria incumplieron su deber de tributar". Montoro y Rajoy a preguntas en el Parlamento español y sin rubor muestran su desprecio a las y los ciudadanos. Con la excusa de obtener más ingresos han justificado lo injustificable: que no pasa nada, que se puede incumplir la Constitución, lo que es una renuncia del Estado a asumir sus obligaciones.

Nada retrata tanto al Partido Popular como esa doble moral que castiga al contribuyente con recortes, impuestos y más paro mientras permite amnistías fiscales a los amigos y rescata bancos que no nos van a costar ni un euro con el dinero de todas.

Se merecen nuestra reprobación y condena, claro que sí, como responsables del infame y carísimo rescate bancario y de la amnistía fiscal que han ocasionado pérdidas al estado español por más de 70.000 m/€. Y concretamente se la merecen y mucho Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Luis de Guindos por mentir a la población española diciendo que el rescate bancario no costaría ni un euro.

¡Hay más de 60.600 millones de razones para ello!