Ha vuelto 'Pésame Street', la webserie animalista que arrasa en internet

"Eres el único que con un mismo vídeo me haces reír y llorar", dice un comentario en YouTube del nuevo capítulo de la webserie animalista ' Pésame Street'.

Con esta entrega, su creador, Niko Gómez, vuelve tras unos meses de silencio para tratar el duro tema de la cría y compra-venta de animales de familia, y la necesidad de optar por la adopción. Se titula Las 7 vidas de un gato, su protagonista se llama Patukos y, en la línea de todos los personajes de Niko, es una efectiva mezcla entre ternura e irreverencia. "Quería lanzar el mensaje de que no se debe comprar animales", nos dice su autor. "A través de la historia de Patukos, lo que quiero es hacer pensar".

'Pésame Street' nació hace aproximadamente un año y se convirtió en un fenómeno en internet, que venía precedido por el éxito del mítico ' Cálico Electrónico'. Su nombre es un juego de palabras con 'Sesame Street', la célebre serie de televisión infantil conocida en España como 'Barrio Sésamo': "Si eres un animal y estás en este planeta, te doy mi pésame. Estoy leyendo Sapiens, de Yuval Noah Harari, y explica como durante dos millones de años los homo convivían con otras especies y no provocaban los desastres medioambientales que han provocado después".

Las primeras entregas de 'Pésame Street' fueron antitaurinas ( El Toro Torito, El Torete y El Vaquilla/ Los Toros Chachos) pero después fue ampliando su crítica, siempre a través del humor, a la situación de otros animales (como los pollitos macho en la industria del huevo, en Soy Polluelo, que se inspira en el Soy minero de Antonio Molina) o a lo que conlleva el consumo de toda clase de productos procedentes de la explotación animal (como en el capítulo del villancico Dulce Navidad). "Quería combatir esa idea que tiene mucha gente de que no es lo mismo matar a un toro en la plaza que comer carne. Sí, es lo mismo".

Niko nos cuenta que durante mucho tiempo mantuvo una lucha interna con su propia incoherencia: "Empecé a pensar que yo era muy antituarino pero que, prácticamente cada día, me comía a sus bebés. Ver la película Earthlings me ayudó mucho, así como el famoso discurso de Gary Yourofsky, que es una de las primeras piezas activistas que se convirtieron en virales. Las personas que asistieron a esa charla de Yourofsky en Israel se quedaron tan impactadas que decidieron que tenía que verla mucha más gente. La manera era viralizarla y ponerle un título que fue lo que a mí, como a miles de personas, me llamó la atención: El mejor discurso que escucharás jamás. Decía tantas verdades que al día siguiente dejé de comer animales y de usar cualquier cosa que procediera de la explotación animal. Me hice vegano. Estuve una semana buscando motivos para no serlo, y no los encontré. No hay excusas".

También le influyó el hecho de que su pareja se encontrara en la calle con un agapornis que estaba muy débil. Cuenta que lo llevó a casa y que ambos se desvivieron por cuidarle. "Había una contradicción entre hacer eso y comer pollo".

Cuando una persona toma la decisión que tomó el dibujante Niko Gómez se encuentra con que a las propias dificultades y resistencias debe añadir las reacciones de su entorno. "Yo he comprobado que tu ejemplo, tu actitud, sirve más que tu discurso", asegura Niko. "Muchos amigos y personas cercanas han ido tomando conciencia y contagiándose, cada cual a su ritmo. Al principio hay extrañeza, te miran raro, eres el especial. Pero con el tiempo muestran una especie de altruismo y se preocupan, por ejemplo, de que haya comida adecuada para ti. Incluso terminan diciendo que ellos comen poca carne y te preguntan y se interesan. En un festival en el que fui jurado alguien me sacó la típica cuestión de los productos lácteos, la excusa de que a las vacas lecheras, presuntamente, no se las mata. Le expliqué lo que pasa con las vacas, lo que supone la inseminación forzada y el hecho de que les roben sus terneros, y al día siguiendo vino y me dijo que se había quedado pensando, había visto un documental por la noche y había decidido pasarse a las leches vegetales. La mayoría de la gente solo necesita conocer la verdad".

Esa verdad es tan impactante que cuando Niko Gómez conoció la realidad de la industria supo que tenía que hacer lo que acabaría siendo 'Pésame Street'. Al publicar el primer capítulo anunció que se trataba de una "VegSerie (Webserie Vegan Friendly)", la primera de animación online en España de esa naturaleza, pero confiesa que tuvo que dejar pasar un tiempo para poder ponerse con ella: "Tuve que esperar un año a que se me pasara la furia. Porque yo quería lanzar el mensaje desde el humor y al principio no podía, tenía que calmarme. Hice un curso de activismo político en la Universitat Pompeu Fabra y me sirvió para confirmar que yo nunca convencería a nadie si estaba tan enfadado".

Niko responde con un rotunto "sí" cuando le pregunto si se considera un activista, pero matiza la connotación política de su activismo: "Solo quiero que le llegue información a la gente y hacerlo como yo sé: con el humor y con internet. Yo me dirijo al público, que es quien después presionará a los políticos. En internet se llega a muchos chavales y hacerles reflexionar es mi objetivo".

En los círculos de activismo en defensa de los animales y entre ese público muy joven que fue fan de 'Cálico Electrónico' y sigue fiel a su creador, 'Pésame Street' ha cosechado muchos miles de visualizaciones, sobre todo a través de su perfil de Facebook: El Toro Torito roza las 300.000 o El Aguacate es de Fruta Madre está en 180.000. Pero ¿cómo se reciben los contenidos animalistas en su ámbito profesional, entre otros dibujantes y creadores de la escena transmedia?

"Mucha gente del mundillo me dice que no sabía que las cosas son así hasta que vieron mi trabajo, lo que confirma que el humor es una buena vía para hacer llegar información. Todo el mundo quiere reír en esta vida y a mí se me da bien el humor, así que lo uso como mi caballo de Troya. A veces es un gancho, y luego te muestro la dura realidad, pero otras veces no, como en el capítulo del aguacate, que es todo cachondeo, o uno de toros que es muy macarra. Con el humor y la ironía la gente se abre a ti, y entonces ya puedes contarles la verdad".

Sin una periocididad fija, las entregas de 'Pésame Street' son muy esperadas. Por esta última, Las 7 vidas de un gato, sus seguidores han preguntado durante meses: "Eso me fastidia, no poder comprometerme porque tengo que hacer los trabajos que me dan de comer. Hago ‘Pésame Street’ cuando me queda tiempo".

Pero, en la espera, el reconocimiento al trabajo animalista de Niko Gómez se ha visto gratificado con premios importantes en el sector, como los del festival internacional Carballo Interplay 2017, uno de los pocos concursos de webserie que existen en España: "Presenté 'Pésame Street' al Carballo y me dieron el Premio de Animación y el Premio del Público. Este último significó mucho para mí porque la serie la hago expresamente para el público. Había otras webseries buenísimas, y que decidieran premiar una como esta, de temática animalista y que además va más allá de lo antitaurino, fue una satisfacción enorme. Sentí que lo estaba haciendo bien y que el humor sirve para abrir mentes y corazones".

Unos premios que, además, le reportaron por primera vez una remuneración, que Niko Gómez agradeció mucho porque le permite seguir haciendo animación animalista. "Si pudiera, si encontrara financiación, le dedicaría todas las horas del día. Tengo mil ideas: cómic, canciones, series, cortos, largometrajes… Es mi objetivo".