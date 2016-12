¿Por qué los alumnos pobres repiten más que los ricos con el mismo nivel de competencias?

En España más de la mitad (el 53,5%) de los alumnos de familias con nivel económico bajo ha repetido curso, según los datos del último informe PISA. Se trata de un porcentaje que puede escandalizar, pero que quizás no sorprende: los escolares de entornos desfavorecidos suelen sacar peores notas que sus compañeros más privilegiados. Ahora bien, hay otro dato que costará mucho más de creer: un alumno de clase baja tiene 5,6 probabilidades más de repetir curso que uno de clase alta cuando ambos tienen exactamente el mismo nivel de competencias –en este caso de ciencias– que evalúa PISA. Este grado de condicionamiento social a la hora de repetir no tiene parangón en los países desarrollados: España tiene el dudoso honor de encabezar el ranking de los 70 países analizados por la OCDE con esta probabilidad.

En España un alumno pobre tiene 5,6 probabilidades más de repetir que uno rico aun teniendo el mismo nivel / Fuente: PISA

Un interrogante sobrevuela el sistema educativo español: ¿Por qué un niño de entorno desfavorecido tiene muchos más números de repetir que uno de entorno acomodado incluso cuando uno y otro han alcanzado las mismas competencias? Consultados por este diario, varios expertos señalan algunas hipótesis que explicarían esta desigualdad: las diferentes expectativas del profesorado ante un tipo u otro de alumnado, la capacidad de las familias de clase media de sintonizar con las demandas de los centros educativos, o el hecho que la escuela, a diferencia de PISA, evalúa no sólo las competencias y lo que los alumnos aprenden, sino que tiene en cuenta otros factores.

En un resumen antes de entrar en detalle, se podría decir que el alumno de clase baja suele ir a una escuela donde algunas veces el profesor ya espera menos de sus alumnos; cuando le va mal, no tiene una familia detrás con capacidad para convencer a su tutor de que el próximo curso y se pondrá más las pilas; por supuesto, tampoco puede pagarse unas clases de refuerzo y, por último, en el colegio no tienen sólo en cuenta lo que ha aprendido en mates o en lengua, sino también si lleva los trabajos al día o si muestra motivación por los estudios. Y estas dos últimas variables quizás no siempre se cumplen.

"Como PISA valora estrictamente las competencias, es posible que haya jóvenes que obtengan un buen rendimiento, aunque después en el instituto no tienen buenas notas no por cuestión de nivel, sino por elementos vinculados a la actitud, los hábitos o la motivación", sostiene Alba Castejón, investigadora en el Departamento de Pedagogía Sistemática y Social de la UAB. Esto tendría que ver también con el llamado efecto pigmalión, según el profesor de Sociología de la Educación de la UB Xavier Martínez Celorrio: "Las bajas expectativas del profesorado más conservador sobre el alumnado que presenta más problemas o que viene de entornos más desfavorecidos acaba condicionando los resultados a pesar de su potencial", apunta.

¿Pero es el sistema educativo español una anomalía en este sentido? Según Lucas Gortázar, investigador en la Universidad del País Vasco y articulista en Politikon – colectivo de académicos que ha puesto el foco sobre esta problemática–, las desigualdades en la repetición son una lacra que se sufre con mayor o menor intensidad en la mayoría de países del sur de Europa – y, por influencia, en Latinoamérica–. Son, explica, sistemas educativos creados a imagen y semejanza del modelo francés, históricamente estructurado a base de obstáculos o pruebas –su máximo exponente serían las reválidas– que el alumno debe ir superando y, si no, se ve abocado a repetir. En Portugal o Uruguay, por ejemplo, los escolares vulnerables tienen 3,8 probabilidades más de no pasar de curso que el resto, un dato similar al que ha ostentado España en ediciones anteriores (3,7 en PISA 2012), y siempre lejos de los países punteros en este informe como Finlandia o los asiáticos, que no llegan al 1.

"Hay una cultura de la reválida que tiene mucho que ver con como un funcionario obtiene su plaza", ejemplifica Gortázar, "con exámenes muy extensos que requieren una preparación enorme y muchos conocimientos". Esto perjudicaría a los alumnos de entornos más empobrecidos, que pueden no tener la capacidad de inhibición o el apoyo familiar para hacer frente a estas exigencias. "Es la misma cultura que asume que un 4,8 no es lo mismo que un 5,1, y que no importa aprender sino superar la reválida", concluye.

"Le podría haber aprobado, pero le pongo un 4,9 para que dé más de sí". "Debería repetir curso, así madurará". Frases como éstas, escuchadas en muchos claustros y recogidas con ironía por la campaña de Twitter # frasedeevaluación , dan la medida del arraigo de esta creencia en algunos centros educativos.

@fracasoescolar2 es lo que viene siendo lo contrario de 'aprobar por la cara' o 'no te voy a regalar un 5 hasta que te pongas las pilas' — Cuack! (@Davydenka) 15 de desembre de 2016

Pensar que el año siguiente el alumno se esforzará más, o que aprenderá mejor, es una idea que perdura a pesar de que organismos del peso de la UNESCO o la OCDE han constata en varias ocasiones que esto no acaba pasando en la mayoría de casos. Eso sin contar que la repetición es una medida muy costosa –20.000 euros por estudiante y año, según cálculos de PISA en España– para las arcas públicas.

Escuelas desfavorecidas y la capacidad de algunas familias

Entre los factores identificados por los expertos consultados está también la capacidad de las familias de ayudar a sus hijos a esquivar la repetición cuando obtienen malas notas. "Las familias de clase media comparten los códigos de la escuela, lo que les permite incidir en las decisiones que se toman, como por ejemplo en la reunión con los tutores", expone Castejón. O lo que es lo mismo, en palabras de Gortázar: "Los profesores saben que estos padres [de clase media] serán más exigentes a la hora de pedirles que justifiquen por qué su hijo debe repetir si tiene un 4,8".

Y entonces, por supuesto, están las clases particulares. "Este refuerzo es apreciable, y ¿quien no tiene acceso a él? Los sectores más desfavorecidos", sostiene Celorrio, "que no pueden pagar 10 euros la hora por una clase de mates". "Se trata de un mundo paralelo al sistema escolar que interviene en negativo sobre los alumnos de entornos más difíciles", sentencia.

Estas horas de repaso, recuerda este sociólogo, no son sino una forma de "personalización del a prendizaje", y esto conduce a otro de los elementos que destacan los analistas consultados: la repetición perjudica a los más pobres porque muchos centros no son capaces de motivarlos y atender en el aula sus necesidades, que seguro son más complejas que las del resto. "Si la respuesta que das a las desigualdades es uniforme, estás discriminando", expone Celorrio.

En este sentido, hay consenso en que donde más difícil es proveer este tipo de aprendizaje personalizado es en los centros –sobre todo públicos– de los barrios más depauperados, donde muchos profesores se ven sobrepasados por la dura realidad de las diferentes dificultades que presenta su alumnado. En esos centros suele haber más movilidad y traslados de profesorado, lo que no ayuda a una evaluación más adaptada a cada uno. También "la realidad de estos profesionales es muy compleja, sin instrumentos ni apoyos necesarios para hacer bien y con confianza su trabajo", explica Gortázar, lo que puede provocar que se haga repetir el alumnado de una forma menos meditada.

Es por todo ello que el agravio va mucho más allá de la repetición, que es sólo la consecuencia de un sistema que en su forma de evaluar y de hacer progresar a los alumnos a lo largo de los cursos reproduce las desigualdades de origen de los alumnos. Preguntados por este diario sobre si se debería eliminar la repetición de curso, los analistas responden que es necesario, pero no suficiente. "Eliminar la repetición no garantiza la mejora de las dificultades académicas de algunos alumnos", opina Castejón, convencida de que la repetición no se daría si no hubiera "todo un proceso de acumulación de dificultades académicas de algunos alumnos". Las actuaciones, según esta investigadora, deberían ser de carácter preventivo, como reducir ratios, dotar de más personal de apoyo educativo o, en general, "dotar a los centros de recursos necesarios para atender a la diversidad".

Gortázar va un poco más allá, y pone el foco de mejora en la transformación de un sistema que ha sido construido sobre unos cimientos que favorecen más la reproducción de conocimiento y la superación de exámenes que no evaluar los aprendizajes y las competencias. "No olvidemos que esto es un problema para todos; esta rigidez penaliza más a los hijos de entornos desfavorecidos que los de los acomodados, pero acaba frenando el potencial de todos", concluye.