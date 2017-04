Justícia reconeix deficiències en el règim d'aïllament penitenciari

El règim d'aïllament penitenciari és un règim en el qual els presos passen més de 21 hores al dia tancats en solitud en una cel·la situada als Departaments Especials de Règim Tancat ( DERT ). El règim d'aïllament, o primer grau, és el règim més restrictiu del sistema penitenciari.

Des del Departament de Justícia de la Generalitat reconeixen que hi ha casos en què s'incompleix el mínim de tres hores de pati al dia, que l' atenció del personal de rehabilitació és insuficient i que hi ha centres que no fan activitats grupals o que no donen la informació adequada als interns sobre la regressió de grau d'ordinari a tancat. A Catalunya hi ha 9 centres penitenciaris que tenen departaments especials de règim tancat.

Davant d'aquesta situació, el Departament de Justícia ha posat en marxa un pla de xoc per modificar les condicions de vida dels presos que es troben en aquest règim, un 1,7% del total de població penitenciària, unes 150 persones. Per això, el director general de Serveis Penitenciaris de Catalunya, Amand Calderó, ha comparegut a la sessió del grup de treball del Parlament de Catalunya per presentar les millores que proposa. Aquestes millores són el resultat d' una auditoria encarregada pel Departament de Justícia l'any passat. Aquest pla de xoc ja s'està aplicant en els centres penitenciaris de Brians 1 -a dones-, Brians 2 i Quatre Camins. L'objectiu és estabilitzar el nombre d'interns en aïllament per sota del 2%.

En el pla de xoc està previst reduir el màxim d'internament en aïllament de 20 hores diàries a 18, incrementar l'atenció del personal de tractament i l'activitat fora de la cel·la, oferir un programa individualitzat del tractament en un màxim de 15 dies, augmentar les hores d'activitat física i revisar la classificació de grau cada tres mesos. Aquests canvis que es proposen es concretaran a través d'una circular que està acabant el Departament de Justícia, a l'espera de les conclusions que tregui el grup de treball del Parlament. "El pla de xoc és ineficient, però és un primer pas" ha valorat Marta Bolinches , advocada i membre de Irídia Centre per la Defensa dels Drets Humans a la sortida de la sessió grup de treball. "Encara que redueixin les hores, segueixen sent massa", opina.

Calderó ha assegurat que el primer grau no és un càstig, sinó un règim de tractament. Una afirmació que des d'entitats socials, com la Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura ( CPDT ) o Irídia Centre per a la Defensa dels Drets Humans, neguen: "Totes les intervencions d'experts que han comparegut en el grup de treball fins ara han manifestat rotundament que no és un tractament perquè s'ha demostrat que és ineficaç i provoca seqüeles". Aquestes entitats han lamentat que les mesures del pla de xoc vagin dirigides al règim d'aïllament, com a règim de vida, i no com a sanció disciplinària.

"No afirmarem que no pugui haver-hi casos de maltractaments, pot haver-hi males praxis"

En l'última sessió del grup de treball, dos presos i un ex pres van denunciar haver patit tortura i maltractament a les presons catalanes. En declaracions a aquest diari, tres ex preses també van denunciar tortura i maltractaments. El director general de Serveis Penitenciaris, Amand Calderó, ha respost a aquestes acusacions assegurant que "no afirmarem que no pugui haver-hi casos de maltractaments, pot haver-hi males praxis". En resposta a una pregunta de la diputada de la CUP, Mireia Vehí , sobre si tenia constància de maltractaments, Calderó ha dit que "no té constància, encara que hi ha denúncies". Assegura que han "actuat de la manera que havíem d'actuar, des del punt de vista disciplinari i d'informacions reservades".

Davant d'un possible cas de negligència per part d'un funcionari, Calderó ha explicat que els Serveis Penitenciaris obren una informació reservada, si es deriven responsabilitats disciplinàries, obren un expedient disciplinari i se sanciona, i si hi ha indicis de delicte s' informa la Fiscalia.

"Els maltractaments es produeixen, no són casos aïllats" assegura l'advocada d' Irídia , Marta Bolinches : "A les presons hi ha molta opacitat i això dificulta la tasca dels advocats". En l'últim informe de la CPDT sobre aïllament penitenciari es van registrar més d'una cinquantena de casos de lesions greus i gairebé 1.000 de lleus.