“Para el PSOE, la mejor candidata del PP para las próximas elecciones es Cospedal”

El PSOE ha sido el gran protagonista en el año 2017 tanto en el ámbito nacional como en el regional. El pasado mes de mayo, Pedro Sánchez se hizo con una victoria histórica y recuperó la secretaría general del PSOE tras su dimisión ocho meses antes. Su victoria fue clara y contundente también Castilla-La Mancha, donde logró imponerse a Susana Díaz, la apuesta de Emiliano García-Page en la región. Sánchez consiguió la victoria en todas las provincias castellano-manchegas, excepto en Cuenca.

Page y Sánchez

El pasado mes de septiembre, y tras meses de incertidumbre y de una complicada situación política en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page consiguió revalidad su liderazgo al frente del PSOE regional: obtuvo el 71% de los votos frente al otro candidato, el alcalde de Azuqueca de Henares, Jose Luis Blanco, que obtuvo un 29%. Cuando ganó las primarias prometió que habría una profunda renovación en el partido y así fue. El pasado mes de octubre, renovó a casi toda su Ejecutiva.

Debate primarias PSOE Castilla-La Mancha

Por provincias este 2017 también se han celebrado primarias para elegir candidato para las secretarías provinciales socialistas. En Albacete, el secretario de Organización del PSOE y presidente de la Diputación provincial, Santiago Cabañero, se impuso al actual delegado provincial del Gobierno de Emiliano García-Page, Pedro Antonio Ruiz Santos por tan solo 11 votos. En Guadalajara, Pablo Bellido fue reelegido secretario general del PSOE de Guadalajara, al conseguir el respaldo del 68,12% de los votos frente a la otra candidata, Ana Fabián que logró cerca del 32%. En el resto de provincias finalmente solo se presentó un candidato por lo que fueron proclamados como secretarios generales electos por las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Toledo, José Manuel Caballero, Luis Carlos Sahuquillo y Álvaro Gutiérrez.

De todos estos temas hemos hablado con Blanca Fernández, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha:

¿Cuál es el balance del PSOE de Castilla-La Mancha del año 2017?

Ha sido un año con muchas vicisitudes, no se pueden ocultar, pero finalmente ha sido un buen año para la región, porque tenemos unos presupuestos que son la tercera edición de la hoja de ruta que se marcó Emiliano García-Page cuando tomó posesión como presidente de Castilla-La Mancha.

Una hoja de ruta que pretendía por un lado reconstruir los servicios públicos, tan dañados en la pasada legislatura, al mismo tiempo que redistribuye la riqueza entre la población más vulnerable, porque en esta tierra no queremos que nadie se quede en la cuneta, y también se es capaz de generar confianza empresarial, crecimiento y empleo. Creo que lo está consiguiendo el Gobierno y con la aprobación de los Presupuestos en tiempo y forma, vamos a ser capaces de demostrar que hay estabilidad política en Castilla-La Mancha.

El PSOE ha sido protagonista este año por muchos motivos, tanto en España como en Castilla-La Mancha. ¿Cree que la entrada de Podemos al Gobierno regional les puede influir en las próximas elecciones autonómicas?

El PSOE y el Gobierno se debe centrar en las políticas para la gente y finalmente la gente lo que valorará es si las políticas del Gobierno han mejorado o no su vida o sus expectativas, si ha mejorado la educación de sus hijos, la sanidad, si han encontrado un empleo.. si está mejorando la región. Es en base a todo eso a lo que los ciudadanos van a tomar una decisión.

Es indudable que la política nacional, lo que está pasando en Catalunya va a influir o está influyendo en las tendencias políticas en todas las comunidades autónomas pero creo que una vez que se tranquilice todo, volveremos a los términos normales en los que la gente decide su voto y finalmente en Castilla-La Mancha, la gente siempre ha tenido muy claro que el PSOE es el partido que mejor defiende los intereses de la gente y también el que mejor defiende los intereses de la región.

Reunión entre Emiliano García-Page y José García Molina

En relación con el pacto PSOE-Podemos en Castilla-La Mancha. ¿Cómo vivió a nivel personal ese momento?

En política cuando uno no tiene mayoría absoluta tiene que tejer alianzas y a veces son alianzas parlamentarias y otras son alianzas de Gobierno. Si tengo que decir como lo viví desde el punto de vista personal, lo asumí con muchísima naturalidad y desde el punto de vista político también con mucha naturalidad y sabiendo que esto nos daba una estabilidad que en ese momento parece ser que estaba en riesgo o en peligro. Y con esa estabilidad estamos demostrando unos y otros como somos capaces de priorizar lo que interesa, que no es otra cosa que las personas.

¿Cree que este pacto en Castilla-La Mancha puede ser extrapolable a nivel nacional?

Eso no lo se, yo me muevo en Castilla-la Mancha y no son analítica ni me dedico a política nacional. Yo lo que sí que creo es que las políticas de alianzas han empezado a ser algo normal en nuestro país, no lo eran porque las mayorías absolutas eran lo habitual hasta hace bien poco en España y hoy vemos todo tipo de alianzas, y no tienen que sonarnos extrañas salvo que no cumplan con la palabra dada.

¿La victoria de Pedro Sánchez a nivel nacional les ha influido de alguna forma en la política regional?

Si me pregunta en clave interna creo que nuestro partido en Castilla-La Mancha ha demostrado lo mismo que demuestran los ciudadanos de la región cada vez que vamos a las elecciones, y es que ante preguntas diferentes se dan respuestas distintas.

Las primarias en Castilla-La Mancha (para elegir al secretario general del PSOE) las ganó Pedro Sánchez y Emiliano García-Page arrasó a su contrincante momentáneo, José Luis Blanco, (como secretario regional), y luego cada provincia ha ido por un derrotero distinto, en algunas provincias el PSOE solo ha tenido un candidato y en otros ha habido dos, algunos con muy poquito margen de diferencia como en Albacete, y en otras con mucho margen de diferencia como puede ser Guadalajara. Creo que la gente es muy inteligente, tanto dentro del PSOE como fuera y que a cada pregunta dan la respuesta que quieren dar.

¿Considera que la imagen de Emiliano García-Page después de mostrar su apoyar a Susana Díaz ha podido influir de forma negativa en Castilla-La Mancha?

Creo que no. La imagen de Emiliano García-Page es muy buena y se le reconoce como un gran presidente. Creo que es el mejor valor político que tiene el PSOE de Castilla-La Mancha y que los ciudadanos lo perciben como un persona cercana, trabajadora y muy comprometida con nuestra tierra, incluso por encima de todo lo demás. Por tanto yo creo que nuestras cuestiones internas fueron más o menos tensas en su momento, pero los ciudadanos responden a las preguntas que se les hace en el momento en el que se les hace.

¿Considera que en las primarias para elegir a los secretarios provinciales ha habido división entre candidatos “susanistas” y “sanchistas”?

No lo veo así, porque podríamos irnos a Albacete que es la provincia donde las primarias han estado más reñidas y los dos candidatos declararon públicamente su apoyo a Emiliano García-Page. Estoy convencida que a Santiago Caballero le han votado militantes que optaron por Patxi López, como por Susana Díaz como por Pedro Sánchez e igualmente pasó con Pedro Antonio. Sinceramente creo que hacer una lectura lineal de las primarias del PSOE es demasiado simple porque nos estaríamos equivocando.

No hay bloques inamovibles en el PSOE y lógicamente los militantes son conscientes de lo que votan en cada momento. Creo que ahora los dirigentes estamos en la obligación de entendernos, porque lo más importante no es llevarnos bien o mal, yo creo que el PSOE en Castilla-La Mancha está muy cohesionado, aunque las primarias son una batalla democrática, creo que estamos cohesionados y unidos en torno a Emiliano García-Page que será nuestro cartel electoral en las próximas elecciones y también pienso que él ha salido muy fortalecido del proceso de primarias donde de manera muy rotunda los militantes hablaron muy claro.

Hablando de las próximas elecciones autonómicas. ¿Cree que Cospedal volverá a presentarse como candidata del PP?

Según las últimas declaraciones que ha hecho parece que no se va a presentar, aunque si no lo va a hacer no se entiende que hace de tapón aquí porque ser presidenta del PP en Castilla-La Mancha es ser un tapón para el relevo generacional y político que tendría que haber habido cuando se renovó el PP hace unos meses.

El análisis que hago es que la mejor candidata para el PSOE es Cospedal, porque es ella sola con su imagen nos recuerda a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha lo que hizo recientemente cuando gobernó en esta tierra, que fue darle el agua a Murcia, que fue traernos el basurero nuclear, que fue hacer los recortes más brutales de todas las comunidades de toda España, que fue duplicar la deuda tan solo en cuatro años, que fue incumplir el objetivo de déficit, que fue no pagar ni a los ayuntamientos ni a los proveedores... en definitiva un desastre de gestión, y el ejemplo más casposo de la política neoliberal del PP, quizá que haya en toda España. Por tanto la mejor candidata posible para el PSOE es Cospedal y también creo que es la peor candidata posible para los ciudadanos de Castilla-La Mancha

¿Cómo ve a Podemos en Castilla-La Mancha? ¿Cree que José García Molina será el candidato de la formación en las próximas elecciones?

La relación con Podemos es una relación muy cordial desde el punto de vista parlamentario y también muy natural desde el punto de vista de las relaciones que hay en el Gobierno. Si se presenta José García Molina a las próximas elecciones yo lo desconozco, no he pensado ni si quiera que no se pudiera dar el caso.

¿Cuál es su opinión sobre Ciudadanos? ¿Si tuvieran que volver a pactar en las próximas elecciones con quién lo harían con Ciudadanos o con Podemos?

Ciudadanos parece que ahora según todas las encuestas está cogiendo mucho volumen y mucho cuerpo aunque creo que es muy circunstancial, muy coyuntural y se debe a la situación en Catalunya. De posibles alianzas no le puedo hablar en este momento, sería muy irresponsable, creo que lo que hay que mantener es el compromiso con la ciudadanía y lo que no puedes vender en ningún caso es ni tu ideología ni tu programa electoral. Si las alianzas parlamentarias te permiten llevar ese programa y ese contrato ciudadano hacia delante hay que intentar tejerlas. En cualquier caso, nosotros estamos peleando por la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, las encuestas le dan muy bien a Emiliano García-Page.

Estamos convencidos de que aunque es muy difícil es posible y vamos a pelear por esa mayoría absoluta, porque a pesar de que la consigamos seguiremos dialogando con el resto de fuerzas políticas porque eso ha caracterizado siempre a los socialistas de Castilla-La Mancha.

¿Cuáles van a ser los objetivos del PSOE en Castilla-La Mancha para 2018?

Los objetivos están claros, el primero es cumplir el programa electoral y seguir impulsando la economía y apoyando a la pequeña y media empresa para que genere empleo y fortalecer los servicios públicos. De cara al final de la legislatura es cumplir con la palabra dada y presentarse Emiliano García-Page con el aval de haber cumplido aquello con lo que se comprometió e incluso haber avanzado en algunas cuestiones más de las que se comprometió.

Y luego tenemos un reto muy importante, y nos lo pone muy difícil tanto la sequía, como la irresponsabilidad del Gobierno de España y la irresponsabilidad del PP en Castilla-La Mancha en materia de agua. Están esquilmando los recursos hídricos de esta tierra en un momento en el que ya no soporta más ni en Tajo ni ninguna otra cuenca esta política de agua. Yo creo que la discriminación y la humillación que está sufriendo esta tierra por parte del Gobierno de España va a tener una contestación muy fuerte por parte de la ciudadanía porque esta tierra es pacífica y la gente aguanta mucho pero cuando se le sigue pisando el cuello de esta forma, se dará una respuesta muy contundente, la forma no la se, no se si será electoral, o serán movilizaciones, pero la habrá.