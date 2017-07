Idiomas, tecnología o riesgo político juegan en contra de la inversión en Castilla-La Mancha

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) ha publicado el II Barómetro del Clima de Negocios en Castilla-La Mancha y de la Inversión Extranjera en España y en la región. Un estudio que recoge datos de la evolución en el año 2016 así como de perspectiva para este 2017.

El Barómetro se basa en una serie de encuestas a empresas relacionadas con la alimentación y diferentes sectores industriales. Los sectores más frecuentes entre las empresas encuestadas son el agroalimentario, el químico y farmacéutico, construcción e industria además de los transportes (incluyendo aeroespacial, automoción y logística). También se incluye a otros sectores como TIC (tecnología de la información), medio ambiente o iluminación

En cuanto a las características de las empresas encuestadas, dos tercios trabajan para mercados que incluyen España y otros países desde sus centros en Castilla‐La Mancha. Algo que, según el Barómetro, demuestra “el ventajoso acceso a mercado de ubicarse en la región”. Un 17% de los encuestados sirven exclusivamente al mercado nacional desde Castilla‐La Mancha y un 12% al mercado regional.

¿Para qué invierten las empresas extranjeras en Castilla‐La Mancha?

Según los datos extraídos de este Barómetro, las empresas extranjeras invierten en la región para producir, tener presencia en España y distribuir. La mayoría de las empresas extranjeras realizan al menos una de tres funciones desde su centro de trabajo en Castilla‐La Mancha: sede central para toda España, producción o prestación de servicios y logística y distribución. Las actividades más intensivas en capital y espacio son las preferidas.

Planta de Schreiber en Noblejas (Toledo), uno de los casos de éxito que cita el IPEX en su web Foto: Schreiber

Al abordar la evolución del año 2016, el Barómetro refleja que las empresas extranjeras crean más empleo en Castilla‐La Mancha. En concreto, dos tercios de los encuestados (66,6%) aumentaron su empleo en la región en 2016. Un 13% lo mantuvo igual y sólo una de cada seis lo redujo. Estos porcentajes son idénticos a los del negocio que realizaron: dos tercios de los encuestados aumentaron su facturación en Castilla‐La Mancha en 2016. Sólo una de cada seis la redujo.

Otra de las conclusiones es que Castilla‐La Mancha no perdió atractivo para la I+D en 2016. Sólo un 8% de los encuestados redujeron su inversión en I+D el pasado año. La gran mayoría, la mantuvo igual (42%) o la aumentó (30%). En cuanto a la evolución de su cartera de pedidos, el barómetro recoge que la mitad de ellas lograron aumentarlo, un 20,8% se mantuvieron igual y algo más del 8% lo redujo. En esta parte de la encuesta casi un 21% no contestaron o dijeron no tener datos.

Las perspectivas para 2017

El Barómetro también se adentra en lo que ocurrirá este año. Más de la mitad de las empresas tienen perspectivas positivas para la creación de empleo de forma que el 58% de los encuestados esperan un crecimiento fuerte (8%) o moderado (50%) de los puestos de trabajo en sus centros de Castilla‐La Mancha. El 37% espera mantener el empleo estable, y sólo un 4% prevé una reducción moderada. Ninguna de las empresas encuestadas espera una reducción fuerte.

Si se compara con lo que ocurre en el conjunto nacional, de acuerdo con el Barómetro del Clima de Negocios en España 2016 (Invest in Spain e IESE) más de la mitad de las empresas extranjeras encuestadas piensan mantener sus plantillas estables en 2017. En Castilla‐La Mancha, el 58% piensan aumentar plantilla.

En cuanto a la facturación, el 70% de las empresas esperan aumentarla bien a través de un crecimiento fuerte (17%) o bien moderado (54%) de su facturación. El 25% espera una facturación estable y sólo un 4% prevé una reducción moderada. Ningún encuestado espera una reducción fuerte.

Además, la mitad de las empresas esperan aumentar su inversión en I+D. Un 12% plantea que ese aumento será fuerte y el 42% moderado. Un tercio la mantendrá en su nivel actual y sólo un 8% cree que descenderá. Ningún encuestado espera una reducción fuerte en este tipo de inversión.

Otro de los aspectos destacados del Barómetro es que el 37% de las empresas encuestadas tienen planes de inversión en Castilla‐La Mancha. Aumentar la capacidad productiva es la prioridad de las empresas que planean invertir en la región. El 75% de las empresas encuestadas que tienen planes de inversión contemplan aumentar la capacidad productiva de sus centros en Castilla‐La Mancha. Algo menos de la mitad realizará actualizaciones de sus instalaciones y una minoría contempla las adquisiciones.

En lo que se refiere a la cartera de pedidos, casi dos tercios de las empresas esperan un crecimiento fuerte (12%) o discreto (50%) en sus centros de Castilla‐La Mancha. El 33% espera estabilidad y sólo un 4% prevé una reducción moderada. Ningún encuestado espera una reducción fuerte.

¿Aprovechan las ayudas de la Junta?

Casi la mitad de las empresas extranjeras conocen las ayudas que ofrece la Junta castellano-manchega de las que un 37% las ha aprovechado y un 8% no lo ha hecho a pesar de saber de su existencia. El 54% de las empresas encuestadas no conoce las ayudas de la Junta.

El estudio sostiene que de estas cifras se deduce que “las ayudas tienen un gran potencial para las empresas, siempre que se den a conocer lo suficiente”. Y son los incentivos a la inversión y al empleo los que generan mayor interés. De entre las empresas que han aprovechado las ayudas de la Junta, dos tercios las destinaron a la inversión y el 44% al empleo. Solamente el 22% han utilizado las ayudas a la internacionalización o a la financiación.

¿Cómo se valora el clima de negocio en Castilla-La Mancha?

Las empresas encuestadas creen, en un 47%, que ese clima es neutral frente al 36% que lo contemplan como positivo, un 8% lo encuentra negativo y el resto o no saben o no contestan. El factor considerado más positivo es la calidad de vida (63%), la calidad y ubicación de infraestructuras (58%) y los costes inmobiliarios (46%).

Por el contrario, creen que los factores que menos aportan son el nivel tecnológico (25% de valoraciones positivas) y el acceso a financiación (17%). Entre los factores negativos está el riesgo político (21%) o el acceso a proveedores de calidad (13%).

¿Y el mercado laboral o el capital humano?

Las empresas tienen una valoración neutral del capital humano en Castilla‐La Mancha, según concluye el Barómetro. El 56% de los encuestados dan una valoración media neutra al capital humano y el mercado laboral. Las valoraciones positivas o negativas son minoritarias, aunque algo mayores las positivas (25% frente a 14%). Los idiomas son considerados como la principal área de mejora, mientras que la formación de los trabajadores y su orientación a calidad es lo más valorado.

Gráfico sobre el capital humano disponible en Castilla-La Mancha

Las empresas también fueron preguntadas por las tres reformas que más valorarían, en orden de preferencia. De los resultados se deduce que se inclinan por más incentivos a la inversión, la contratación y el I+D o a aligerar las cargas administrativas mientras que las reformas de regulación o del mercado generan menor interés

En general, el clima de negocios en Castilla-La Mancha “es bueno” para las empresas extranjeras porque, según se refleja, ninguna de las empresas encuestadas tiene una valoración negativa de este aspecto. Con un 8% de empresas que no contestan, las respuestas están muy repartidas entre clima de negocios positivo (42%) y clima de negocios neutral (50%).