La Junta estudia llevar los pozos de sequía a los tribunales

Los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades están estudiando acudir a los tribunales con el asunto de los pozos de sequía de la comarca de Hellín, al entender que “hay una obstaculización continúa por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura con respecto a nuestra tierra y un beneficio continúo a una parte pequeña desde donde debería haber un ejercicio de solidaridad en materia de agua”.

Así se ha expresado el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, que ha insistido en que “no hay una corresponsabilidad entre el territorio de la cuenca del Segura que ocupa Castilla-La Mancha, como parte cedente, con las decisiones que se adoptan en otros lugares”.

“Se entiende muy mal que participemos poco en la gestión del agua, cuando encima son decisiones sobre nuestro propio territorio”, ha afirmado el delegado de la Junta en la provincia de Albacete, poniendo como ejemplo, infraestructuras como el embalse de Camarillas; o con la extracción de agua en los pozos de sequía de Hellín.

Con respecto al recrecimiento del pantano de Camarillas, Ruiz Santos ha vuelto a criticar que la Administración autonómica no tenga “la certeza de la ejecución de la obra, el número de hectáreas que se van a abnegar, o cómo se va a compensar”, y sobre los pozos de sequía, clausurados por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por no cumplir con la normativa de incendios forestales de nuestra Comunidad Autónoma, hasta el próximo 30 de septiembre, también ha argumentado que “la Confederación Hidrográfica del Segura no es clara con Castilla-La Mancha”, y ha instado a que este órgano de planificación hidrológica dependiente del Gobierno central explique el destino final de esa agua.

Durante una atención a los medios de comunicación, el delegado de la Junta en Albacete ha argumentado que “si es necesaria el agua para consumo humano y para riego, también deberían estar las desaladoras funcionando al cien por cien,” haciendo especial hincapié en que “si estas infraestructuras tienen un coste muy alto, no deberían ser asumidas por nosotros, a bajo precio, y sin dejar utilizar esa agua para crear riqueza”.

Ruiz Santos ha remarcado que “la legislación debe ser igual para todos, al igual que el agua es para todos”, y ha pedido a la CHS que explique informativamente a dónde va el agua de los pozos, para qué recursos, y en qué circunstancias se producen estos pozos. “Nos da la impresión que falta diálogo y acuerdo por parte de la CHS”, y ha acusado a la Confederación Hidrográfica del Segura de dedicarse a hacer obras absolutamente lesivas para Albacete.