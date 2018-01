Polémica por profesionales de Ginecología sin especialidad homologada en Puertollano

El jefe de Obstetricia y Ginecología del Hospital de Puertollano, Agustín Luque Mialdea, ha presentado una denuncia ante el Juzgado de la localidad para exponer la presencia de cuatro profesionales en el servicio que no cuentan con la especialidad homologada, según ha adelantado ABC. El profesional había advertido de que los facultativos tenían "graves deficiencias" en su formación quirúrgica y había reclamado que la contratación de los mencionados era "ilegal".

En la denuncia asegura que se aconsejó su "no contratación" al director gerente del Hospital, y que había declarado su "ausencia de cualificación quirúrgica" tanto para la realización de partos instrumentales como para "ecografías obstétricas, ni ginecológicas". Los profesionales fueron contratados "sin contar con nosotros y sin importarle los riesgos que para la población, dicha práctica supone", según lo citado por ABC. Entre otros, Luque advertía de que los profesionales no podían diagnosticar cáncer de endometro o de ovario.

En la denuncia publicada por el diario se concluye que "nos encontramos con la situación de que una serie de pacientes ginecológicos van a ser mal diagnosticados, con riesgo para su salud, debido a la mala formación de la doctora encargada de la consulta y con la responsabilidad del director gerente, y del director médico, que son los que organizan dicha consulta". Se trata de cuatro facultativos extracomunitarios, tres venezolanos y una argentina.

La Junta quiere mandar un mensaje tranquilizador

El director de Recursos Humanos de la Junta de Comunidades, Íñigo Cortázar, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población en relación al quehacer de los profesionales. Cortázar ha confirmado que los médicos no tenían homologada su especialidad, por lo que ejercen como "médicos no especialistas". Se trata, asegura, de un recurso "habitual y legal" que utilizan los centros "sin excepción" debido a una falta de médicos especialistas que se da "no sólo en Puertollano, sino en todo España".

"Su título de Medicina está homologado sin problemas, pueden trabajar y han sido contratados como médicos. Han sido contratados porque cada gerencia decide sus contrataciones", explica Cortázar. Desde Recursos Humanos de la Junta asegura que las "irregularidades administrativas no existen", al igual que las "deficiencias en la formación", ya que se trata de profesionales acreditados. "Puertollano es una zona de difícil cobertura y se está desplegando todo lo posible para traer profesionales para estas zonas", explica Cortázar.

Finalmente ha señalado que este tipo de información puede "generar alarma" y ha recalcado que quiere tranquilizar a la población. "No hay ningún tipo de riesgo", asegura.

El PP pide responsabilidades y asegura que es un "escándalo"

El Partido Popular ha pedido explicaciones al Gobierno regional y ha querido saber si la práctica es "habitual" en los hospitales de la región. La presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, ha tachado la situación de "escándalo gravísimo y preocupante", y ha señalado que puede tener "graves" consecuencias en la salud de las mujeres de la localidad. "Se trata de algo muy grave para la salud de los castellano-manchegos. No recuerdo que algo semejante haya pasado en la vida. Qué van a pensar las mujeres de este área", criticó Guarinos.

La diputada regional señaló que es una situación "muy grave" y ha asegurado igualmente que es "intolerable" que el consejero no haya presentado su dimisión o que Page "no lo haya cesado de inmediato". Así, pedirán la comparecencia en las Cortes del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, para que de las "oportunas explicaciones".

Ciudadanos Puertollano ha registrado este lunes una petición formal de información a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación con los hechos. El portavoz municipal del partido, Rafael López, ha señalado que "la Junta debe dar explicaciones inmediatamente porque podría tratarse de un asunto gravísimo" y ha advertido de que "cubrir la falta de personal del hospital contratando a ginecólogos sin titulación es una tremenda irresponsabilidad que pone en serio riesgo la salud de los pacientes". "Si esta es la manera que tiene Page de gestionar la Sanidad pública, desde luego que los vecinos de Puertollano no podemos estar precisamente tranquilos", concluía el portavoz.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario socialista, Blanca Fernández, ha recordado que ha sido el Ministerio de Sanidad el que ha autorizado la contratación de médicos con titulación pero sin homologación, debido a la "carencia" de especialistas a la que se ha referido también Cortázar. Además, la socialista ha puntualizado que la situación se repite en otras comunidades, no sólo en Castilla-La Mancha. Por eso, ha advertido a los 'populares' si fueran "coherentes" pedirían también la dimisión de la ministra de Sanidad y de los consejeros de Sanidad de las comunidades gobernadas por el PP "porque contratar médicos con titulación y sin homologación es una práctica habitual y permitida".

"Si tan escandaloso es en Castilla-La Mancha, que pidan las cabezas del resto de consejeros y de la ministra. O todos moros o todos cristianos", ha añadido la diputada socialista, que ha mostrado su "indignación por la poca vergüenza del PP, que intenta alarmar día sí y día también a los castellano-manchegos para que se pongan en contra del sistema regional de salud, que el presidente regional, Emiliano García-Page, cura de la herida de muerte que le asestó Cospedal".