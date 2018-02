Luz Verde a Parquijote: el pelotazo inmobiliario vuelve a Seseña

Sobre una superficie de más de cuatro millones de metros cuadrados en el término municipal de Seseña (Toledo), el Ayuntamiento -gracias al apoyo del PP y tres ediles tránsfugas de Ciudadanos- ha aprobado desarrollar un convenio urbanístico acordado con las mercantiles Urbanizadora Constructora Nuevo Madrid S.A., Carreras Grupo Logístico S.A. e Iberdrola Inmobiliaria S.A..

Este proyecto, aprobado en el último pleno municipal, dedicará unos 2,7 millones de metros cuadrados a la gestión de un nuevo polígono industrial e incluye la construcción de 3.500 viviendas en un municipio que todavía tiene en venta domicilios del residencial gestionado por el constructor Francisco Hernando, conocido como Paco 'El Pocero'.

Bajo el nombre de Parquijote, este aspiración urbanística que se gesta desde hace más de dos décadas comprende terrenos que, según IU y el propio actual alcalde del municipio, Carlos Velázquez, han sido objeto de "especulación" a través de su recalificación para uso urbano y unas ventas que multiplicaron por 200 el valor del suelo -originariamente rústico-, pasando de los 243.000 euros a superar los 50 millones. En esta actuación, el diario ABC ha relacionado al italiano Giovanni Montaldo, condenado en la operación Malaya por sobornar a Juan Antonio Roca y que tiene fuertes vínculos con la Cosa Nostra siciliana y la 'Ndrangueta calabresa. Una vinculación que negaba durante el juicio.

El alcalde de Seseña valora la modificación introducida en el convenio que acaba de ver la luz para intentar sacarlo adelante por medio de un Plan de Ordenación Municipal (POM) -y que tendrá que aprobar la Consejería de Fomento- que se encuentra en trámite desde el año 2014, aumentando en más de un millón las hectáreas destinadas a un futuro polígono industrial -otro convenio anterior comprendía 1,5 millones- y reduciendo en más de la mitad las viviendas previstas -alrededor de 4.000 menos de las 7.500 viviendas que incluía la anterior iniciativa-. Una rectificación que para el regidor supone “minusvalorar el suelo” y que, según el parecer del concejal de IU Manuel Fuentes (alcalde del municipio del 2003 al 2011), va a posibilitar “la especulación” del grupo Carreras, una empresa de la que, dice, “no necesita ese terreno”.

Distribución inicial por sectores en la zona a desarrollar

“Es una falacia que aquí haya un pelotazo, nada más lejos de la realidad. Es todo lo contrario, el pelotazo se produjo en el año 2002 -momento en el que el PSOE gobernaba el municipio-, que es cuando se recalifica ese suelo”, que pasó de ser categorizado como rústico a considerarse urbano y, por lo tanto, consiguió aumentar su valor con el paso de los años, replica Velázquez al exalcalde, de quien dice que su intención es “salir otra vez a la palestra” con este asunto.

Un POM “desmesurado”

El Ayuntamiento de Seseña aprobó el POM de manera inicial, con la mayoría del Grupo Popular, en un Pleno municipal en 2014 donde se pusieron de manifiesto tanto las prisas como los errores en el planeamiento. El plan urbanístico incluía el terreno de Parquijote como "suelo urbanizable sin ordenación detallada", un proyecto al que el Gobierno de María Dolores de Cospedal ya ponía algunas “pegas” por considerarlo “desmesurado”, según han explicado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente castellano-manchega a eldiarioclm.es.

El Ayuntamiento de Seseña contestó el pasado mes de diciembre a este requerimiento provocado no solo por el planteamiento residencial de Parquijote sino porque incluía una gigantesca zona verde de 175 hectáreas que no se justificaba convenientemente y ni siquiera se especificaba dónde se ubicaría.

Medio Ambiente confirma que la respuesta dada por el Consistorio a este requerimiento, y que entró en la Consejería el pasado diciembre, aún está siendo objeto de revisión. Además, contemplaba unas proyecciones para 2015 de ingresos por licencias de obras de naves y viviendas de 25 millones de euros. Un plan que fue criticado por IU en una época “en la que no se vendían viviendas” y la construcción continuaba su crisis.

Impulso del Parquijote

El actual alcalde de Seseña, el 'popular' Carlos Velázquez, apunta a Manuel Fuentes (IU), anterior regidor del municipio del 2003 al 2011, como “el impulsor” de la tramitación del proyecto del Parquijote que contemplaba ya la creación de 7.500 viviendas. Una afirmación que Fuentes rechaza rotundamente aseverando que él sacó a información pública esta planificación para después guardarla “en un cajón”.

Asimismo, el ahora concejal de IU justifica el rechazo de su grupo, junto al del PSOE, a este convenio aprobado en el último Pleno municipal por llevarse a cabo con un POM que no aún no tiene visto bueno y por considerar que no es útil para cohesionar la parte antigua de Seseña y la nueva -El Quiñón- debido a que este suelo está situado “al sur del municipio”, además de las mencionadas razones especulativas de las que advierte.

“Con los antecedentes que hay, no entiendo cómo se puede hacer. En la legislatura del 2003 tomamos la decisión de ordenar el urbanismo, con lo de 'El Pocero' teníamos escarmiento”, afirma Fuentes, quien también relata que fue en noviembre de 2016 cuando los “presuntos especuladores” -la empresa Salvago Tres en representación de Globland España XXI, una sociedad supuestamente implicada en el entramado mafioso mencionado al principio-, presentaron un escrito al Ayuntamiento instándole a “modificar las normas subsidiarias” con tal de aprobar el proyecto de Parquijote al margen del POM ya que “sería inviable” si estuviera incorporado a él.

Una actuación con la que planteaban la ampliación de espacio para el desarrollo del polígono industrial y la reducción de las viviendas a edificar, y que se desarrolló en una fecha en la que, según el exalcalde, tres días después Globland España XXI vendió 850.000 metros cuadrados a Carreras Grupo Logístico. En palabras del edil de IU, el plazo de compromiso para llevar a cabo esta innovación del planteamiento fue de tres meses, en los que el Ayuntamiento también “se comprometió a iniciar en 15 días la modificación de los normas subsidiarias”.

“Estamos de acuerdo en crear polígonos industriales, pero actualmente tenemos ya un millón sin edificar de polígono o tenemos un montón de naves vacías. Además tenemos suelo urbanizado para construir 10.000 viviendas. Es incomprensible”, apostilla Fuentes, quien justifica que su grupo no haya presentado ningún moción durante el período que ha estado a exposición pública el proyecto aprobado porque no son “parte interesada” en el mismo, aunque sí han planteado una moción en contra de este convenio urbanístico.

Precisamente, Carlos Velázquez alude a esta ausencia de alegaciones para defender que Parquijote supondría un acicate para mejorar la instalación de empresas en Seseña, donde su intención también mejorar las conexiones con la A-4 y evitar la fuga de grandes compañías como ocurrió con Michelin, que se trasladó a Illescas (Toledo) por “las pequeñas parcelas” con las que actualmente el municipio, las cuales a su juicio “no son atractivas para industrias de carácter logístico”.

“Seseña necesita desarrollo industrial como el comer”

“Si hay algo que necesita Seseña como el comer es el desarrollo industrial”, enfatiza el actual alcalde, que responsabiliza a los propietarios de los precios que han podido alcanzar estos terrenos por los que “llevan pagando Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) desde los años 2002 y 2003”. En este contexto, el también diputado del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, asegura que el Ayuntamiento ha mantenido contacto con “muchas empresas” interesadas en poder instalarse en estos terrenos y otros disponibles en Seseña, e insiste en “la situación inmejorable” que presenta el municipio para este tipo de inversiones.

Ultima propuesta planteada para incorporar al POM de Seseña

Velázquez sostiene que el Ayuntamiento esperaba contar con la “aprobación inicial” del POM al finalizar 2017 por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que también deberá dilucidar si es viable ambientalmente hablando y serán necesarios otro tipo de requerimientos preceptivos por parte de la Junta o incluso del Estado, en el supuesto que, por ejemplo, se crearan accesos a la A-4.

El alcalde espera un pronunciamiento "favorable" de la Junta y destaca “la fluida relación” que afirma tener con las Consejerías competentes en la materia. Sin embargo, fuentes de la Consejería de Fomento han trasladado a eldiarioclm.es que desconocen la evolución del POM de Seseña y que no saben “qué se va a plantear” en este documento. “Habrá que verlo porque estamos hablando de un Parquijote, pero puede haber más”, recuerdan las mismas fuentes, que también opinan que si este proyecto era “desmesurado en 2014”, puede que “en 2018 siga siéndolo”. No obstante, destacan que tendrán que ser “prudentes” ante la evolución que pueda tener la planificación de un municipio situado a poco más de 30 kilómetros de Madrid y que ha pasado de contar con unos 4.000 vecinos en el año 2000 a tener ahora un población superior a los 20.000 habitantes.