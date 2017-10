Municipios y patronal ofrecen a empresas catalanas el suelo industrial de Castilla-La Mancha

"Cuando un tanque se vacía, otro se puede llenar". Así lo ha señalado el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, al referirse a la posibilidad de que Castilla-La Mancha ofrezca su suelo industrial a empresas de Catalunya. Nicolás cree que es una "gran oportunidad" para la región que factorías catalanas cambien su domicilio social por lo que ha señalado que "cualquier alcalde que tenga suelo disponible hace bien en ofrecerlo". "Si hay una fuga de empresas en un sitio, en otro sitio tendrán que ubicarse y lo normal es que la inquietud de los alcaldes sea que vayan empresas a su municipios", ha concretado. Asimismo, preguntado por si le han llegado consultas concretas de empresas catalanas interesadas por las circunstancias de Castilla-La Mancha, Nicolás ha dicho que "hasta ahora no". Sin embargo, la consejera de Economía, Empresas y Empleo se ha mostrado más prudente. "Desde que empezamos hace dos años con toda la política de captación extranjera esta región está preparada para acoger cualquier iniciativa empresarial, pero no solo ahora, ya lo hacemos desde hace dos años". Una medida que según la consejera está dando buenos resultados en cuanto a captación de nuevos proyectos que podrían implantarse en otras comunidades autónomas y sin embargo, lo están haciendo en Castilla-La Mancha. "Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no hemos mantenido ningún contacto con ninguna empresa catalana que haya pedido implantarse en la región, insisto en que hay mantener la normalidad teniendo una política de puertas abiertas, de estímulo y de atracción, pero no me gustaría hacer de un problema que afecta a todos los españoles una oportunidad para este Gobierno", ha señalado Patricia Franco.

La provincia de Toledo "se vende"

Toledo ha sido una de las primeras ciudades en ofrecer su suelo industrial, no solo a empresas de Catalunya sino "a cualquier empresa de España"."Nosotros ofrecemos nuestro suelo industrial, que tenemos más de 400.000 metros cuadrados, para cualquier empresa de España, con lo cual dentro de España también está Catalunya", ha asegurado la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón.

Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Toledo

Por su parte el alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, ha ofrecido en un vídeo, a través de su cuenta de Twitter, los atributos de la ciudad a aquellas empresas que quieran marcharse de Catalunya. "Si estás pensando trasladar tu empresa de Catalunya, te hago una propuesta: #TalaveraUnaCiudadParaInvertir", ha tuiteado el primer edil, acompañando esta afirmación de un enlace de un vídeo en el que se destaca las posibilidades laborales y comerciales de Talavera.

Otro municipio toledano que también ha ofrecido su suelo industrial ha sido Seseña. Su alcalde, Carlos Velazquez, ha asegurado que “en Seseña, las empresas catalanas podrán encontrar la seguridad jurídica y las mejores condiciones para facilitar su desarrollo industrial, sin sufrir el sectarismo y la incertidumbre que ha causado el Gobierno irresponsable de la Generalitat”.

En el escrito, dirigido a Sociedad Española de Automóviles de Turismo (SEAT), entre otras empresas, el alcalde señala la “excelente” situación geoestratégica de la localidad, situada a sólo 32 Km de la capital y muy bien comunicada y explica que Seseña está ultimando el Plan de Ordenación Municipal, que incluye creación de cinco millones de metros cuadrados de suelo industrial.

Albacete, "un buen lugar para invertir"

Twitter también ha sido la red social elegida por el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, para poner en valor el suelo industrial de la ciudad.

FOTO: Twitter Manuel Serrano

Un mensaje a través de Twitter en el que se puede ver un vídeo, recuperado de 2014, que promociona Albacete.

Pensando en los jóvenes, y aquellos que no lo son tanto, la alcaldesa del municipio albaceteño de Robledo, en plena Sierra de Alcaraz, ha ofrecido su terreno a cualquiera de las empresas que quieran salir de Catalunya. "Visto que la gente del pueblo me demanda trabajo y la juventud se tiene que ir fuera para buscarse la vida y al ver lo que pasa en Catalunya he pensado ¿Por qué no?", dice Josefa Bañón.

Ayuntamiento de Robledo (Albacete)

Entre los atractivos que asegura tiene el municipio es la buena comunicación ya que la N-322, también conocida como carretera de Jaén, que une Albacete con la vecina provincia andaluza, pasa por este municipio. "Tenemos buena comunicación hacia el Levante, hacia Andalucía y Madrid", cuenta Josefa Bañón que asegura que cuando la A-32, la autovía que unirá Linares y Albacete, esté finalizada, esas comunicaciones mejorarán porque "nuestro pueblo está en un punto estratégico".

Empresas catalanas interesadas en instalarse en Guadalajara

En Guadalajara, según informa la Cadena SER, tres empresas de Catalunya se han interesado en estos últimos días por terrenos industriales de cara a instalarse en Cabanillas del Campo. Las tres han contactado ya con responsables municipales de la localidad interesándose por las condiciones de la zona y la disponibilidad de terrenos. Incluso una de ellas tiene cita esta misma semana para conocer de primera mano las condiciones.

Según ha podido saber la emisora se trata de empresas de tres sectores distintos, en concreto una de automoción, otra de logística y otra de transporte. En esta ocasión su intención no es sólo cambiar la sede social de la empresa sino toda la actividad industrial y empresarial.

Municipios conquenses dan a conocer su suelo industrial

Según Las Noticias de Cuenca, en el municipio conquense de la Alberca de Záncara su alcalde Francisco Quílez, ha anunciado su intención de ceder parcelas del polígono industrial de la localidad a empresas que se quieran instalar allí "sobre todo si son de Catalunya, dada la situación de inestabilidad que en esta región ha provocado el actual Gobierno separatista", ha explicado.

Para el alcalde, su pueblo, ubicado a poco más de una hora en coche de la capital y en plena Mancha conquense, es una "excelente" opción para todos los que quieran disfrutar de las ventajas que ofrece un polígono nuevo, situado a 20 kilómetros de la autovía A-3, a 18 kilómetros de la N-301, próximo también a la A-43 y a 200 kilómetros de Madrid y Valencia.

Ayuntamiento de La Alberca FOTO: Las Noticias de Cuenca

El primer edil dirige principalmente su ofrecimiento a aquellos negocios que tienen sus sedes en Catalunya. "Ningún español hubiéramos querido llegar a la situción que ahora mismo tiene esa Comunidad, pero llegados a este punto, tanto las empresas como sus clientes tienen que salvaguardar sus intereses, y es por ello que desde este pueblo les tendemos una mano para lo que les haga falta y si con ello, no nos engañemos, revitalizamos la economía de esta zona, pues mejor", afirma en un comunicado.

Ciudad Real, a través de una guía

Por último en Ciuda Real hace unos días, su alcaldesa, Pilar Zamora presentó una guía editada por el IMPEFE destinada a los inversores para que conozcan las posibilidades y potencialidades que tiene la capital de la provincia para que se asienten empresas aquí."Nos vamos a encontrar todos los recursos que pone el Ayuntamiento a disposición de la inversión empresarial. Hemos puesto de manifiesto cómo son nuestros polígonos, dónde están situados, la capacidad que tienen y también les estamos contando las ayudas y las acciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento para facilitarles esa inversión en Ciudad Real".

La guía, con formato de revista recoge las potencialidades de Ciudad Real por su ubicación geográfica, las vías de comunicación, los polígonos industriales, con sus características y su nivel de ocupación, el trabajo que desarrolla el IMPEFE, las ayudas del Ayuntamiento de Ciudad Real y de otras administraciones, un apartado de turismo, gastronomía y patrimonio configurando “un catálogo completo para estudiar Ciudad Real".