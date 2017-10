El arzobispo de Toledo pide no resignarse a la pobreza "como algo natural"

El escrito dominical del Arzobispo va dedicado a la Jornada Mundial del Trabajo Decente que se va a celebrar el próximo sábado 7 de octubre. Braulio Rodríguez se refiere, al comienzo del texto semanal, a la situación de crisis que ha afectado a la sociedad en los últimos años.

“Desde hace ya bastantes años, conseguir un trabajo supone una tarea difícil, habiéndose agudizado esta situación tras la última gran crisis económica que ha padecido nuestro mundo europeo y occidental. Lo saben tantos y tantos españoles, sobre todo los jóvenes y los mayores de más de cincuenta años, que mes a mes han ido comprobando cómo se desvanecía su esperanza de un puesto de trabajo”.

Rodríguez Plaza destaca que “la Iglesia, y en ella grupos cristianos y organizaciones sociales y eclesiales siguen alarmados por la falta de trabajo decente. Esta definición se hace eco de unas palabras de Benedicto XVI con las que llamaba a una coalición mundial a favor del trabajo decente”.

El Arzobispo de Toledo pone en valor la dignidad de la persona. “A pesar de las dificultades que puedan existir en empresas y organismos para crear empleo y mejores puestos de trabajo, la dignidad de las personas debe ser siempre tenida en cuenta“.

Rodríguez hace un llamamiento para proseguir en el empeño de que sean menos los que tengan un trabajo no decente , "esto es, decente". "Ya sé que pasamos en España todavía por problemas muy serios, con mucha zozobra de qué puede pasar, pero apelo a la buena voluntad, y en los católicos a contar con las fuerzas del Espíritu, para reflexionar sobre este problema serio, de cara a la Jornada mundial del trabajo decente el próximo día 7 de octubre".

Braulio Rodríguez también se ha referido a los datos publicados en relación con este tema: “El 70% de los hogares no ha percibido que los efectos de la recuperación económica les hayan llegado. Es una de las constataciones que la Fundación FOESSA ha presentado en la sede de Cáritas Española en un informe llamado Análisis y Perspectivas 2017. Desprotección social y Estrategias familiares. La gran recesión de los años 2007-2013 ha dejado sus secuelas”.

Braulio Rodríguez es "taxativo" cuando afirma lo siguiente en consonancia con las palabras del Papa Francisco: “Por ello, no podemos resignarnos a la pobreza como algo natural (…) El trabajo no decente significa luchar por cierta estabilidad en el empleo y no estar solo a merced de la oferta y la demanda (…) Si olvidamos la naturaleza social de la economía, mal iremos”.