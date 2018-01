"Mucho camino por recorrer" en la lucha contra el paro juvenil

A la espera de los datos de la Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2017, los datos de paro entre los menores de 25 años han mostrado un gran descenso en la tasa. En el tercer trimestre, se ubicaba en un 37,59%, en un 33,72% para ellos y un 43,12% para ellas. La diferencia entre chicos y chicas en cuanto a los datos de desempleo es algo "histórico", según el servicio de estadística europeo, Eurostat. Esto también lo muestran todos los datos de paro registrado de este año que recién ha acabado.

Si bien es cierto que los niveles del desempleo juvenil no son los mismos que hace unos años cuando lideraban los de toda España, lo cierto es que las tasas siguen rondando el 40%. La Junta de Comunidades, sin embargo, celebra que los últimos datos conocidos son "esperanzadores" en cuanto a los menores de 25 años, debido a que ha habido un descenso de unas 6.500 personas en paro y una bajada de la tasa en más de un 10%, volviendo a los niveles de 2009. En cuanto al grueso de la legislatura, el Gobierno ha recalcado que desde 2015 el descenso ha sido de más de 21 puntos y de 13.600 parados menos.

Sin embargo, desde Comisiones Obreras apuntan a que no se debe olvidar a que también ha habido un descenso en la población. "Tenemos que tenerlo en cuenta", asegura la secretaria de Empleo y Políticas Sociales del sindicato regional, María Ángeles Castellanos. La sindicalista también califica los descensos en el paro juvenil como "pequeños", si se tiene en cuenta que "unos dos mil jóvenes" se fueron de la región sólo en el primer trimestre del 2017, afirma. Además, Castellanos afirma que la precariedad sigue marcando el mercado laboral y que la tasa de temporalidad entre los jóvenes es de un 70%, "muy elevada". "En torno al 25% de los contratos firmados es a jornada parcial, y los ingresos medios que se declaran están en torno a los 5.000 euros al año. Creemos que valorar cifras de personas inscritas no es suficiente", afirma.

En este aspecto, tacha el Plan de Retorno Juvenil simplemente como una "opción" que "no es suficiente" para proveer a los más jóvenes de un trabajo. "Lo que necesitan realmente es un empleo de calidad, para que se puedan quedar aquí en la región. No conseguimos que los jóvenes se queden aquí si no dotamos de servicios públicos de calidad a todos los entornos", explica Castellanos. En este sentido apunta que "hay mucho camino por recorrer aún" para atacar el problema, aunque suaviza que el plan de retorno es una iniciativa "innovadora" no es la solución para "miles de jóvenes que han tenido que salir de la región". "Las personas necesitan oportunidades y empleo de calidad que aquí no tienen", lamenta.

Paro registrado de menores de 25 años

En enero de 2017 había 18.638 menores de 25 años registrados en las oficinas del paro. El número cayó significativamente hasta los 15.882 en los meses de verano, específicamente en julio. Los últimos datos del paro registrado, conocidos hace muy pocos días, señalan que el total de registrados es de 16.172. Son cifras muy alejadas de 2009, cuando el total de jóvenes apuntados en las oficinas del antiguo INEM era de un preocupante 27.137, pero también está muy lejos de los 12.447 que se podía encontrar en 2007.

La Junta de Comunidades, por su parte, señala que según los datos que maneja la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, hay 4.589 menores de 30 años que han salido de las listas del paro en 2017, un descenso que sitúan en el 12,33% y que es dos puntos más alto que el del descenso medio regional del desempleo. De este porcentaje de bajada, prácticamente la mitad es de las mujeres, un 49%. Además, señalan que Castilla-La Mancha es la cuarta Comunidad Autónoma del país en la que más puntos ha bajado la tasa del paro juvenil en el último año.

Comparando el tercer trimestre de 2017 con el mismo en 2016, el desempleo ha bajado en más de nueve puntos, en el caso de los menores de 25 años. Desde la Consejería recalcan, además, que hay 119.550 jóvenes ocupados que son menores de 30 año, 14.300 más que hace un año. La mitad de ellos, aseguran, son menores de 25 años, un total de 7.200. Además, afirman, "crece ligeramente la actividad de jóvenes en el último año, lo que es un muy buen síntoma"

Paro registrado de menores de 25 años, por sexo

Plan de Retorno Juvenil

El último balance ofrecido por la Consejería del Plan de Retorno Juvenil señala que un total de 50 jóvenes castellano-manchegos han solicitado pasaporte de vuelta en el marco del Plan de Retorno del Talento Joven y que un total de 171 jóvenes ya están registrados en la plataforma web, mientras que se han inscrito 36 ofertas de trabajo de empresas de toda la región. Las empresas destacan que en la plataforma online se abre la posibilidad a contratar a trabajadores con formación especializada e idiomas. Estas son las cifras disponibles una vez finalizado el plazo de solicitudes de este Plan, que acabó el 15 de diciembre.

Además,son ya más de 8.000 las visitas que ha recibido la plataforma web, procedentes de 60 países distintos. Mayoritariamente de: Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Francia, Chile, Bélgica, Irlanda, Austria, México y Perú. La Junta ha celebrado las "buenas expectativas" que se han despertado hacia este plan en sus primeros tres meses de funcionamiento, y asegura que se garantiza su continuidad con una inversión de 782.000 euros para el año 2018.

La Junta de Castilla-La Mancha anunció en junio de 2017 que presentaría la Estrategia para el Empleo Juvenil en la región en el último trimestre del año, algo que finalmente ha quedado pendiente. Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, aseguró que se trataría de una "alianza" en la lucha contra el desempleo de la gente joven en la región. En este marco se incluía también el Plan de Retorno de Talento. Dentro de esta Estrategia entra también el ya en marcha Plan de Retorno Juvenil.