Cobeaga: "Reducir a un terrorista a un chiste es una victoria de la sociedad"

El director y guionista Borja Cobeaga, que hoy presenta en el Festival de Cine de San Sebastián su película "Fe de etarras" ha señalado que, en su opinión, "reducir a un terrorista al chiste es una victoria de la sociedad".

"Tiene que escocer", ha señalado Cobeaga, que hoy compareció junto al equipo completo de la película en una multitudinaria rueda de prensa, horas antes de que la cinta se proyecte en el Velódromo de San Sebastián; paso único por salas, ya que la cinta se estrenará el doce de octubre a través de la plataforma de internet Netflix.

"La película transcurre en una ciudad llena de banderas de España, y cuenta la vida de un comando en un momento en el que se vive uno de los mayores ataques de españolidad del último siglo, que fue el mundial de Sudáfrica y la victoria de España, curiosamente igual que ahora", ha dicho Cobeaga.

Es la historia de un fracaso, dice, y "de las cosas que pasan cuando te tomas demasiado en serio tu bandera".

El director considera que España ha ido "para atrás" en muchas cosas, pero "en otras, hemos ido muy para adelante, y la mejor, que ETA ya no mata; en lo importante, avanzamos".

"Hoy las redes permiten dogmatizar mucho y ser muy sectario, todos los días hay una capacidad descomunal para rasgarse las vestiduras con algo, hasta por el cartel de una película. Creo que 'Fe de etarras' habla de nacionalismos, del vasco y del español, e incluye una crítica al fanatismo, que es puro atrincheramiento", considera Cobeaga.

Respecto a si invitaría al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, a ver la película esta noche, Cobeaga ha considerado que "seguro que esta noche, y todo el fin de semana, tiene otras cosas que hacer".

En ese sentido, ha asegurado que han hecho la película "cuando han podido", y no "para que coincida con el uno de octubre".

"Es verdad que iconográficamente las coincidencias, que no eran intencionadas, cuadran mucho con la actualidad", ha añadido Cobeaga a lo que Diego San José, coguionista y compañero habitual, precisa que "el mundial y hoy comparten el 'a por ellos' y el 'soy español, español', curiosamente, lo mismo que ahora le cantan a la Guardia Civil para despedirles en su aventura catalana".

Los humoristas, bregados en el humor político desde 2003 cuando estrenaron en la televisión vasca "Vaya semanita", aseguran que habría que hacer una comedia sobre lo que está ocurriendo en Cataluña.

"Para mi lo difícil es no hacerla -añade Cobeaga-; en un contexto en el que la Guardia Civil duerme en un ferry decorado con un piolín me costaría contarlo de otra manera que no fuera una comedia. La realidad te supera", afirma.

Para San José, esa comedia "debería hacerla un guionista catalán. No podemos hacer Borja y yo todos los nacionalismos en cine", ha señalado, provocando la risa entre los asistentes que llenaban la sala de prensa del Kursaal.

Tanto Javier Cámara, que corre con el peso del miembro más antiguo del comando, como los guionistas, destacan el trasfondo amargo de este personaje, y "la soledad", añade Cámara, de estos cuatro miembros del comando, abandonados a su suerte en "una especie de 'Esperando a Godot' que nunca llega".

"A su alrededor todo era una fiesta, me gustaba mucho cómo la sociedad que les rodeaba iba empapándoles sin que ellos se dieran cuenta. Me gustaba mucho la parte metafórica".

El ganador de la Concha de Plata por "Truman" ha reconocido que "la oscuridad de la película" que, a veces "le encogía el corazón", como que hubiera gente que se creyera las cosas que decía su personaje.

"Creo que todos nos hemos empapado de esa tristeza de que estos personajes son los auténticos perdedores y ojalá, los últimos", ha dicho.

Respecto a que la cinta no llegue a las salas, Cobeaga ha dicho que "las películas más divertidas que he visto, las he visto en mi casa" y no considera imprescindible verla en pantalla grande, "hay cosas que compensan", ha resumido.

Los guionistas han asegurado que Netflix les ha dado total libertad para hacer la película y que jamás han dejado de escribir algo por autocensura.