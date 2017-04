Film "Memorias de un hombre en pijama" de Paco Roca irá al mercado de Cannes

"Memorias de un hombre en pijama", adaptación cinematográfica del cómic de Paco Roca, ha sido seleccionada por el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy para participar en la próxima edición del Marché du Film de Cannes, según ha informado hoy su agente de prensa.

Las primeras imágenes de la película se proyectarán el 19 de mayo en el apartado "Goes to Cannes" del mercado, que ofrece una muestra de trabajos en desarrollo seleccionados previamente por otros certámenes de renombre.

El Festival de Annecy es el más importante del mundo dentro de la animación, y "Memorias de un hombre en pijama" es la única española de las cinco películas seleccionadas.

En "Goes to Cannes" se presentarán también proyectos elegidos por los festivales de Hong Kong, Los Cabos, Guadalajara, Dubai, Panamá, Thessaloniki, New Horizon's Polish Days, Vilnius y Frontieres.

Aunque en un principio iba a dirigirla el propio Roca (Valencia, 1969), finalmente el dibujante y guionista ha cedido los mandos al que ya era su codirector, Carlos Fernández de Vigo, responsable del estudio de animación Moonbite, con más de 20 años de experiencia en el sector.

El guion lo firma Roca, junto con Diana López Varela y Ángel de la Cruz, con quien también adaptó "Arrugas" (2011), ganadora del Goya al mejor guion adaptado.

"Memorias de un hombre en pijama" combina un 80 % de animación con un 20 % de imágenes reales, al principio y final. Raúl Arévalo y María Castro dan vida a Paco y Jilguero, los personajes de esta comedia romántica que trata "sobre las relaciones de pareja, cada vez más disfuncionales y alejadas de los patrones convencionales".